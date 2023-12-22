ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z oÄŸlunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼... Annen cennette dediler... YanÄ±na gitmek istedi

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OÄžLUYLA GÃœZEL HAVANIN KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARMAK Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Daha 30'lu yaÅŸlarÄ±nda olan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸluyla birlikte gÃ¼neÅŸli havanÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak istemiÅŸti.

YaÅŸadÄ±klarÄ± yerin yakÄ±nlarÄ±ndaki gÃ¶le gitti ve orada bir tekne kiraladÄ±. Sonra da minik oÄŸlunu da yanÄ±na alÄ±p mavi sulara aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°ÅŸte o acÄ± olay bunun sonrasÄ±nda yaÅŸandÄ±. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z yÃ¼zmek iÃ§in gÃ¶le daldÄ± ve bir daha Ã§Ä±kamadÄ±. Oysa Ã§evresinde iyi bir yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olarak biliniyordu.

BU DÃœNYADAKÄ° SON GÃœNÃœÂ

Kimi anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hemen anladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Rol aldÄ±ÄŸÄ± Glee dizisiyle tanÄ±nan Naya Rivera'nÄ±n bu dÃ¼nyadaki son gÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ydÃ¼ bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z.

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GÃ¼zel yÄ±ldÄ±z o sÄ±rada dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Josey ile birlikte gittiÄŸi Los Angeles'taki Piru GÃ¶lÃ¼'nde boÄŸularak hayata veda etti. O sÄ±rada henÃ¼z 33 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re oÄŸluyla birlikte gÃ¶le girdi Rivera. Sonra aniden onu tekneye Ã§Ä±karÄ±p kendisi de yardÄ±m istemek iÃ§in Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar attÄ±. Ama imdadÄ±na kimse yetiÅŸemedi.

Saatler sonra gÃ¶le aÃ§Ä±lan baÅŸka bir teknedekiler minik Josey'i uyurken buldu. YaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in neler olup bittiÄŸini tam olarak anlatamasa da polise ilk ifadeyi veren de o oldu.Â

Sonra kapsamlÄ± bir arama faaliyeti baÅŸladÄ±. Naya Rivera'nÄ±n ailesi de eski kocasÄ± yani Josey'in babasÄ± da umutlarÄ±nÄ± yitirmediler. Ama sonunda aynÄ± yÄ±lÄ±n 13 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Naya Rivera'nÄ±n cansÄ±z bedeni bulundu gÃ¶lÃ¼n sularÄ±nda.

Naya Rivera, oÄŸlu Josey ile birlikte gÃ¶le aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce gÃ¼venlik kamerasÄ±na takÄ±ldÄ±. Bunlar Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hayattaki son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri oldu.Â





CANSIZ BEDENÄ° BULUNUNCA AÄ°LE YIKILDI

Tabii ki tÃ¼m ailesi gibi Rivera'nÄ±n hayranlarÄ± da yÄ±kÄ±ldÄ±. Ama en bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± da Naya Rivera'nin geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼tÃ¼n olanlara tanÄ±klÄ±k eden kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu yaÅŸadÄ±.Â Â

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Annesi gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde Piru GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n sularÄ±na karÄ±ÅŸÄ±p giden Josey, aradan geÃ§en zamanda babasÄ± Ryan ve teyzesi Nickayla baÅŸta olmak Ã¼zere ailesi tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼ldÃ¼. BugÃ¼n artÄ±k yedi yaÅŸÄ±nda.

BabasÄ± ve teyzesi ona annesinin yokluÄŸunu hissettirmemeye Ã§alÄ±ÅŸsalar bile anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re durmadan "Annem neden Ã¶ldÃ¼?" diye soruyor.

Her ne kadar kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir duruÅŸ sergilese de Josey, olup bitenlerle ilgili polise ilk ifadeyi veren kiÅŸi. Bu yÃ¼zden de olayÄ±n etkisini hayatÄ± boyunca Ã¼zerinden atamayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Josey, annesi gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 4 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde ona babasÄ± ve teyzesi baktÄ±.



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SON ANLARINI KÃœÃ‡ÃœK JOSEY ANLATTI

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk polise verdiÄŸi ifadesinde "Bir, iki, Ã¼Ã§ deyip gÃ¶le atladÄ±k" diyerek annesiyle birlikte geÃ§irdiÄŸi son anlarÄ±nÄ± anlattÄ±. ArdÄ±ndan da annesinin aceleyle kendisini tekneye bÄ±rakÄ±p yardÄ±m istediÄŸini sÃ¶yledi.

Adli tÄ±p yetkililerinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re aslÄ±nda iyi bir yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Naya Rivera'nÄ±n vertigo sorunu vardÄ±. Yetkililer Rivera'nÄ±n gÃ¶le girdiÄŸi sÄ±rada bu sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸa Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± ihtimaline aÄŸÄ±rlÄ±k verdi.

Naya Rivera'nÄ±n genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼ kayÄ±tlara 'kaza sonucu Ã¶lÃ¼m' olarak geÃ§ti.

TEYZESÄ°, BABASININ YANINA TAÅžINDI

California'daki Piru GÃ¶lÃ¼'ne 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Josey ile birlikte yÃ¼zmeye giden ve gÃ¼nler sonra cansÄ±z bedeni bulunan Glee dizisinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Naya Rivera'nÄ±n kardeÅŸi Nickayla Rivera ile eski eÅŸi ve oÄŸlunun babasÄ± Ryan Dorsey aydÄ± evde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

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Bu durum da farklÄ± sÃ¶ylentilere yol aÃ§tÄ±. Ä°ÅŸte tÃ¼m bu sÃ¶ylentilere Nickayla Rivera sosyal medya Ã¼zerinden yanÄ±t verdi. Nickayla Rivera, yeÄŸeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenmek iÃ§in ablasÄ± Naya Rivera'nÄ±n eski eÅŸinin yanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Teyzesi Nickayla'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re minik Josey, zaman zaman durgunlaÅŸÄ±p annesinin Ã¶lÃ¼p Ã¶lmediÄŸini soruyor.Â

KATLANDIÄžIMIZ ACIYI KÄ°MSE GÃ–REMEDÄ°

Nickayla Rivera yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni Josey'i desteklemek iÃ§in bÃ¶yle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

25 yaÅŸÄ±ndaki Nickayla Rivera bu durumun dÄ±ÅŸarÄ±dan nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ kimsenin katlandÄ±klarÄ± acÄ±yÄ± gÃ¶remediÄŸini belirtti.

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Naya Rivera'nÄ±n kardeÅŸi Nickayla Rivera, Ã¶ÄŸrendiÄŸi en Ã¶nemli ÅŸeyin de baÅŸkalarÄ±nÄ± yargÄ±lamak deÄŸil merhamet gÃ¶stermek olduÄŸunu belirtti. Rivera, "UmarÄ±m siz hepiniz aynÄ±sÄ±nÄ± yaparsÄ±nÄ±z" dileÄŸinde de bulundu.

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Annesini gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde ne olup bittiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kaybeden Josey, bunun etkisini hayatÄ± boyunca taÅŸÄ±yacak bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.Â





'CENNETE, ANNESÄ°NÄ°N YANINA GÄ°TMEK Ä°STEDÄ°'

Elbette kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta annesiz kalan Josey iÃ§in bu durumu kabullenmek ve alÄ±ÅŸmak kolay olmadÄ±. Naya Rivera'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir yÄ±l sonra sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan eski eÅŸi ve Josey'in babasÄ± Ryan Dorsey, oÄŸluna annesinin cennette olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸinde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun "Onun yanÄ±na gitmek istiyorum" dediÄŸini gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Dorsey'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Josey ile teyzesinin de ilgilenmesi Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ annesinin yerini alamasa da yokluÄŸunu en az hissettirecek kiÅŸi teyzesi.

Jack Dorsey o paylaÅŸÄ±mÄ±nda kendi annesinin hayatta olduÄŸunu ve ihtiyaÃ§ duyduÄŸunda yardÄ±m elini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti "Bu konuda kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum. Ama oÄŸlumun kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta bunu hak edecek ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da merak ediyorum" diye konuÅŸtu.

Dorsey, oÄŸlunun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aÄŸlayarak anlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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