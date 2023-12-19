'Tek bildiğim şarkı söylemek' demişti... Ünlü şarkıcı için sahneye çıkmak bile hayal oldu... Artık kaslarını kontrol edemiyor

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İşte böyle bir durumu bir süredir ünlü bir şarkıcı yaşıyor. Yakalandığı, çok nadir görülen ve tedavisi olmayan hastalık yüzünden bir daha sahneye çıkıp çıkamayacağı da şüpheli bu şarkıcının. Oysa kim bilir kaç kuşak seyirci onun eşsiz sesiyle yorumladığı unutulmaz şarkıları kalbinin derinliklerinde hissetti yıllar boyunca.

Ünlü şarkıcının son durumu ile ilgili bilgi de ablasından geldi: Kardeşim artık kaslarını kontrol edemiyor. Yeniden sahneye dönmek istiyor. Ama bunu hangi kapasiteyle yapacak bilmiyorum."

ARTIK KASLARINI KONTROL EDEMİYOR

Hayranlarının çok iyi bileceği gibi bu ünlü şarkıcı Celine Dion. Nice şarkılarıyla hafızalara yerleşen Dion, geçen yıl bu zamanlarda tedavisi olmayan Katı Kişi Sendromu denilen bir hastalıkla mücadele ettiğini açıklamıştı.

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55 yaşındaki Dion'un son umudu hakkındaki bilgileri de kız kardeşi Claudette verdi. 7 Jours adlı yayına konuşan Claudette Dion kardeşinin çok çabaladığını ama artık kasları üzerindeki kontrol yetisini kaybettiğini söyledi.

Claudette "Evet bu doğru: Hepimizin ve tabii ki onun hayali ve amacı bir gün tekrar sahneye dönmek. Ama hangi kapasiteyle bilmiyorum" diyerek ünlü şarkıcının durumunu ifade etti.

Onun söylediğine göre Celine Dion'un durumu için en trajik olan bu hastalığın ses tellerini de etkilemesi. Claudette bu durumu şöyle anlattı: "Biliyorsunuz ses telleri de bir tür kastır. Aynı zamanda kalp de bir kas. Bu milyonda bir görülen bir hastalık. Bu yüzden tedavi konusunda ilerleme yavaş oluyor. Bilim adamları bu konuda çok fazla araştırma yapmıyor. Çünkü hastalık çok fazla insanı etkilemiyor."

YİNE DE UMUT ÇOK ÖNEMLİ

Birçok insanın bu hastalığın tedavisi konusunda umudunu yitirdiğini anlatan Claudette "Çünkü bu çok iyi bilinmeyen bir hastalık. Bu arada Celine'in kurduğu vakıf aracılığıyla da bize bir çok telefon geliyor. İnsanlar onu sevdiklerini ve onun için dua ettiklerini söylüyor. Çok fazla destek mesajı alıyor" diye konuştu.

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Hastalığı durduran ya da en azından yavaşlatan bir ilacı henüz bulamadıklarını anlatan Caludette "Yine de umut çok önemli" diye vurguladı.

Celine Dion'un henüz tekerlekli sandalye kullanacak aşamaya gelmediğini söyleyen Claudette hala bir gün sahneye çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Fakat bunu hangi kapasiteyle yapacağını bilmediğini de sözlerine ekledi.

Celine Dion çok nadir görülen Katı Kişi Sendromu'na yakalandığını geçen yılın aralık ayında kendi sosyal medya safyasından duyurdu.

DURUMUNU GEÇEN YIL DUYURMUŞTU

Dion o paylaşımda başına gelenler yüzünden Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlattı.

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Dion " Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) ve çok nadir, bir milyonda bir kişide görülüyor." Dion, bu açıklamanın ardından kendisinin ve ailesinin de hastalıkla ilgili ayrıntıları yeni yeni öğrenmekte olduğunu söyleyip "Şimdi biliyoruz ki bu hastalık benim mücadele ettiğim bazı kas spazmlarına yol açıyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ünlü şarkıcı Celine Dion, bu hastalığın yol açtığı spazmların ne yazık ki günlük hayatını da çok fazla etkilediğini söyledi. Bazen yürümesini güçleştirdiğini, bazen de ses tellerini bugüne kadar alıştığı şekilde kullanmasını engellediğini ifade etti.

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Dion bunu açıkladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü: " Bunu söylemek canımı yakıyor ama bu şubat ayında çıkacağım Avrupa turnesine hazır olamayacağım anlamına geliyor."

Kendisine yardımcı olan harika doktorlarından söz eden Celine Dion, çocuklarının en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Kaslarını güçlendirmek ve kontrol altında tutmak için spor hekiminin yardımıyla çok sıkı çalıştığını belirten Dion, yine de önünde mücadele etmesini gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

'TEK BİLDİĞİM ŞEY ŞARKI SÖYLEMEK'

"Tek bildiğim şey şarkı söylemek... Hayatım boyunca hep yaptığım ve yapmayı en sevdiğim şey bu. Sizi o kadar özledim ki... Sizin için sahnede olmayı... Performanslarım sırasında her zaman yüzde yüzümü veririm. Ama şu andaki durumum sadece bu kadarına izin veriyor" dedi Celine Dion.

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Kendisi için dinleyicilerine tekrar ulaşmanın, onlara seslenmenin bir alternatifi olmadığını vurgulayan Dion, yine de şu anda sağlığına konsantre olmak zorunda olduğunu belirtti. İyileşme yolunda umudu olduğunu da söylemeden geçemedi ünlü şarkıcı.

Aslında Celine Dion, bu yılın başından bu yana hastalığının belirtilerini yaşıyordu. 2022 Mart ve Nisan aylarında yaşadığı kas spazmları yüzünden, Kuzey Amerika'daki bazı programlarını iptal etmişti.

Hayranlarını büyük üzüntüye boğan bu duyuru öncesinde Las Vegas'taki programını da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ünlü şarkıcı internet sitesinde yer alan açıklamasında da Celine Dion'un performans göstermesini engelleyen şiddetli ve kalıcı kas spazmları nedeniyle tedavi gördüğü ve iyileşmesinin umduğundan uzun süreceği bilgisi yer almıştı.