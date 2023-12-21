DÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biriydi... Onu yaÅŸ almak deÄŸil yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayat yÄ±ktÄ±... Bir gÃ¶mlek, bir kareli pijama

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DÃœNYANIN EN YAKIÅžIKLI ERKEKLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°YDÄ°

Zaten unutulmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Kariyeri bir yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hÄ±zlÄ± hayat onu Ã¶ylesine yÄ±prattÄ± ki sokaÄŸa her adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nda etrafÄ±ndan geÃ§enler onu tanÄ±masa bile gÃ¶zlerini dikip bakmaya baÅŸladÄ±.

Belki genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da daÄŸÄ±nÄ±ktÄ± ama yine de saÃ§Ä± sakalÄ± birbirine girmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, yÄ±llardÄ±r Ã¼zerinden Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± belki de benzerinden onlarcasÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kareli pijamasÄ±yla Ã¼nlÃ¼ bir oyuncuya deÄŸil bÃ¼tÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ birine benziyordu.

Ä°ÅŸte o oyuncu Ã¶nceki gÃ¼n bir kez daha yine aynÄ± ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœzerinde yine kareli pijamasÄ± ve bol gÃ¶mleÄŸi vardÄ±.

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BELLÄ° BÄ°R KUÅžAÄžIN HAFIZASINDA YER ETTÄ°

Ã‡ok genÃ§ nesiller bilmez ama 70'li yÄ±llarda Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Zengin ve Yoksul adlÄ± bir dizi vardÄ±. Ä°ÅŸte o dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± masum yÃ¼zlÃ¼ gencecik Tom Jordache karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Nick Nolte bu oyuncu.

Nolte, Ã¶nceki gÃ¼n de Malibu'da bir iÅŸ toplantÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœzerinde yine kareli pijamasÄ± ve beyaz gÃ¶mleÄŸi vardÄ±.

Bu kez sakalÄ±nÄ± kesmiÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len Nolte, elindeki kaÄŸÄ±t tomarÄ±yla aracÄ±na doÄŸru ilerledi. Sonra da evinin yolunu tuttu.

KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARI HAYATINI ETKÄ°LEDÄ°

AslÄ±nda Nick Nolte, artÄ±k 82 yaÅŸÄ±nda. Yani ileri yaÅŸta bir oyuncu. Ama onun Ã§Ã¶kÃ¼k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n nedeni sadece bu deÄŸil.

AktÃ¶r, Ã§ok uzun sÃ¼re kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n penÃ§esinde mÃ¼cadele etti. Kimi zaman havaalanlarÄ±nda alkol komasÄ±na girmiÅŸ bir ÅŸekilde yerlerde sÃ¼rÃ¼nÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir baÅŸka deyiÅŸle onu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar deÄŸil sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayat erken yaÅŸta Ã§Ã¶kertti.

Nick Nolte, sÄ±k sÄ±k Los Angeles sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Her seferinde de peÅŸine paparazzi ordusu takÄ±lÄ±yor. Ama o ne kendisine yÃ¶nelen objektiflere aldÄ±rÄ±yor ne de sorulan sorulana. Ã–nceki gÃ¼n de aynÄ±sÄ± oldu. Sessizce elindeki kaÄŸÄ±tlarÄ± bile toparlamadan yÃ¼rÃ¼yÃ¼p gitti Nolte.

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Ã‡ALKANTILI BÄ°R YAÅžAM SÃœRDÃœ

Nick Nolte, Hollywood'un en Ã§alkantÄ±lÄ± Ã¶zel yaÅŸama sahip Ã¼nlÃ¼lerinden biri. Kariyerindeki hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸin Ã¶zel hayatÄ±na yansÄ±masÄ± ise tam tersi biÃ§imde oldu.

Oyunculuk kariyerine, yerel bir tiyatro topluluÄŸu olan Pasadena Playhouse'da baÅŸlayan Nolte, 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Zengin ve Yoksul dizisiyle adÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere duyurdu.

ArdÄ±ndan da 48 Saat, Korku Burnu Ä°nce KÄ±rmÄ±zÄ± Hat, SavaÅŸÃ§Ä±, DalgalarÄ±n Prensi gibi ses getiren yapÄ±mlarda oynadÄ±. Nolte, 1992 yÄ±lÄ±nda People dergisi tarafÄ±ndan "YaÅŸayan En Seksi Erkek" seÃ§ildi.

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GÃ–RÃœNTÃœSÃœ DE DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Fakat genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± onun kariyerini de Ã¶zel hayatÄ±nÄ± da hatta dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de olumsuz etkiledi.

2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda bir havalimanÄ±nda, alkol yÃ¼zÃ¼nden kendinden geÃ§ip yerde uyurken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, kÄ±sa zamanda tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±. Nolte, o dÃ¶nemde alkol etkisi altÄ±ndayken araÃ§ kullanmak suÃ§uyla gÃ¶zaltÄ±na da alÄ±ndÄ±.

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Ã‡OK SAYIDA EVLÄ°LÄ°K YAPTI

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan terapi sÃ¼recine giren Nick Nolte, hayatÄ±nÄ± eskisinden daha dÃ¼zenli bir hale getirse de, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n, Ã¼zerinde yarattÄ±ÄŸÄ± etki tama olarak silinmedi.

Nolte'nin aÅŸklarÄ± ve evlilikleri de tÄ±pkÄ± hayatÄ±nÄ±n diÄŸer alanlarÄ± gibi iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir seyir izledi hep. Ä°lk evliliÄŸini 1966 ile 70 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Sheila Page ile yaptÄ±. 1978 ile 84 arasÄ±nda Sharyn Haddad ile evli kaldÄ±. Daha sonra 1984'ten 94'e kadar Rebecca Linger ile bir evlilik yaptÄ±. Bu evliliÄŸinden ÅŸu anda 34 yaÅŸÄ±nda olan Brawley adÄ±nda bir erkek evlat sahibi oldu.

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Nick Nolte, son evliliÄŸini 2016 yÄ±lÄ±nda Clytie Lane ile yaptÄ±. Bu son evliliÄŸinden ÅŸu anda 13 yaÅŸÄ±nda olan Sophie Lane adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Nick Nolte'yi eski kuÅŸaklar en iyi Zengin ve Yoksul dizisinden hatÄ±rlar. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra AteÅŸ AltÄ±nda, Lorenzo'nun YaÄŸÄ±, Korku Burnu, U DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gibi unutulmaz sinema filmlerinde de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti oyuncu.