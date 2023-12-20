34 yıldır aynı dizide aynı karakteri oynuyor: Kadroya gençliğinde katıldı, o sette yaşlandı

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SEYİRCİ GERÇEK ADINI UNUTTU

Büyük olasılıkla birçok kişi mesleğine başladığı yerde sonuna kadar kalmayı pek düşünmez. Ama bazen insanın aklına gelmeyen başına gelir...

Bir masanın başında yıllarca çalışır... Ya da yeri gelir gençlik yıllarında katıldığı bir dizinin kadrosunda o dizinin ekran serüveni devam ettikçe yer alır. Yarım asrı aşkın süre hem de!

Tıpkı tam 34 yıl boyunca aynı dizide aynı karakteri canlandıran oyuncu gibi. Öyle ki o diziyi izleyen birçok kişi gerçek adını unuttu ve dizide canlandırdığı karakterin adıyla hatırlıyor onu.

34 YILDIR AYNI KARAKTERİ OYNUYOR

Bu sözünü ettiğimiz oyuncu bir dönem ülkemizde de milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Yalan Rüzgarı ya da orijinal adıyla Young and Restless adlı dizinin yıldızlarından Peter Bergman.

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"Sabun köpüğü" olarak adlandırılan diziler furyasında ekrana gelmeye başlayan ve hala devam eden Yalan Rüzgarı adlı dizide 1989 yılından bu yana Jack Abbott karakterini canlandırıyor Bergman.

Dizinin kadrosuna katıldığında 36 yaşında yani gençliğinin en parlak döneminde olan Bergman, bugün 70 yaşında bir oyuncu.

Ama sanmayın ki artık emekli oldu ya da en azından bunu düşünüyor. Böyle bir durum yok... Peter Bergman hala Yalan Rüzgarı dizisinde rol almayı sürdürüyor.

BİR DE ADAYLIK REKORTMENİ

Peter Bergman, aynı zamanda bir başka rekorun da sahibi... Bugüne kadar tam 24 kez Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

New York Post'a konuşan Peter Bergman, bu durumu "Tam bir çılgınlık" olarak nitelendirdi. Sonra da "Bunu asla düşünmemiştim" diyerek bu yaşadığının kendisi için de sürpriz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatta bu yüzden 'dizi dünyasının Meryl Streep'i olarak da anılıyor ünlü oyuncu. Bunca aday olduğu bu ödüllerden üç tanesini de evine götürdü Bergman... Bu durumu da "Üç tane Emmy Ödülü kazanmak harika" diye nitelendirdi. Ama daha fazlası içinde evinde yer olduğunu sözlerine ekledi.

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Peter Bergman aslında bugüne kadar tıpkı Yalan Rüzgarı gibi çok izlenen başka dizilerde de kamera karşısına geçti. All My Children bunlardan biri. 1983 yılında rol aldığı bu dizi ona ilk Emmy adaylığını getirdi. Fakat ödülü kucaklamak için iki yıl beklemesi gerekti.

Yalan Rüzgarı adlı dizide canlandırdığı bu karakter onun anlattığına göre onun kişiliğinin de bir parçası oldu. Yani canlandırdığı kişiyle kendi gerçek kimliği arasında çarpıcı benzerlikler var artık.

Tıpkı canlandırdığı karakter gibi kendisinin de ailesine karşı korumacı oldUğunu söyledi Bergman. Sonra başka bir benzerliği de ekledi "Jack karakteri kolayca gözyaşı dökebiliyor. Ben de kolay ağlayan biriyim. Bu genetik bir problem."

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Bergman, 36 yaşından bu yana aynı dizide aynı karakteri canlandırıyor.

