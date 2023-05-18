Cannes'da Johnny Depp fırtınası esti... Adı sektörden silinecek sanılmıştı: 7 dakika ayakta alkışlandı!

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Bunun bir sebebi de aslında Amber Heard ve Johhny Depp evliliğinde aslında böylesi büyük sıkıntıların ve iddiaların 2016’dan beri gündemde olması ve 2018’de patlayan #MeToo bombasıyla birlikte onun da yavaştan itibar kaybetmeye başlamasıydı. Bir zamanlar “Hollywood'daki en güçlü isim” olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, sektördeki kadın oyuncuların öne çıkıp tek tek kendisine yönelttiği suçlamalarla New York'ta tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Johnny Depp, sinemaya dönüş filminin hemn yönetmeni hem de başrol oyuncusu olan Fransız sanatçı Maïwenn’le böyle pzo verdi

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Hollywood’da #MeToo kampanyasıyla birlikte itibar kaybetmeye başlayan Johhny Depp, geçen yıl eski eşi Amber Heard’la birbirlerine karşılıklı açtıkları hakaret, taciz ve şiddet davalarıyla birlikte günlerce, haftalarca değil aylarca manşetlerden inmedi. Ve bu davaların da etkisiyle Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar gibi iddialı projelerdeki rollerini art arda kaybetti. Herkes onun adının da diğerleri gibi silinip gideceğini düşünürken, Depp, Cannes’da adeta itibar tazeledi ve sinemaya ve spot ışıklarının altına iddialı bir dönüş yaptı.

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Fransız yönetmen / oyuncu Maïwenn’le birlikte başrolünü üstlendiği ve Fransa Kralı VX. Louis’yi canlandırdığı son filmi Jeanne du Barry'nin prömiyeri için Cannes’a giden Depp’in festivale katılacak olması bile başta tartışmalar yaratmıştı. Oysa Johnny Depp kırmızı halıda göründüğü anda hem hayranlarının sevinç çığlıkları hem de basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fotoğrafçılara poz verirken güneş gözlükleri ve şık takım elbisesiyle adeta “yıkılmadım, ayaktayım” pozları sergileyen Johnny Depp’in filminin gösteriminin ardından tam 7 dakika boyunca ayakta alkışlandığı da ortaya çıktı. Hiç beklemediği büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Depp’in bu durum karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı da Cannes’dan gelen haberler arasında.

Depp, artık sektörden adı silinir diye düşünülürken Cannes'da büyük bir sevgi seliyle karşılaştı

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Bu, yıldız oyuncunun, hem Hollywood’dan dışlandıktan sonra çektiği ilk film hem de Amber Heard’e karşı kazandığı davadan sonra çıktığı ilk kırmızı halı. 59 yaşındaki Johnny Depp’in ayakta alkışlanmasına rağmen Jeanne Du Barry filmi eleştirmenlerden çok daha yüksek bir puan alamadı. Ancak proje zaten dünyanın en büyük dijital platformunda yayınlanacağı için başta Johnny Depp olmak üzere kimsenin bu durumu pek de umursaması beklenmiyor.

Depp her ne kadar gövde gösterisi sergilemiş olsa da, Cannes’da yer alması herkesi sevindirmiş değil. Amber Heard’ün yakın arkadaşı ve şu anda da İspanya’da onunla birlikte yaşayan gazeteci Eve Barlow, Cannes yönetimini bugüne kadar sürekli olarak taciz ve tecavüz iddiasıyla gündeme gelen yıldızlara sahip çıktığı için sert bir dille kınadı. Cannes’ın ana yarışma bölümünde jüri üyesi olan ve #MeToo hareketinin en öne çıkan savunucularından Hollywood yıldızı Brie Larson da duruma tepkiliydi.

Johnny Depp'in, başrolünde yer aldığı Jeanne du Barry filminin gösteriminin ardından 7 dakika ayakta alkışlandığı yazıldı

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Cannes’da jüri üyesi olan 33 yaşındaki Brie Larson, düzenlenen basın toplantısında kendisine Johnny Depp’le ilgili soru sorulmasına tepki gösterdi. #MeToo hareketinin yılmaz sözcüsü olan Larson’a “Festivalde Johnny Depp’in filmini izlemeyi düşünüyor musunuz” diye soru soran basın mensupları sert bir tepkiyle karşılaştı. “Bu sorunun muhatabı ben değilim, neden bu soruyu sadece bana soruyorsunuz” diyerek gazetecilere çıkışan Brie Larson Depp’in filmini izleyip izlemeyeceği sorusuna da “İzlersem öğrenirsiniz” diye cevap verdi.

Johnny Depp’e en büyük destek Cannes Film Festivali’nin direktörü Thierry Frémaux'dan gelirken festivalde jüri üyesi olan Brie Larson'a yönelen sorular 33 yaşındaki oyuncuyu sinirlendirdi

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Ancak tüm bu tepkiye rağmen Johnny Depp’e en büyük destek de bizzat Cannes’ın kendi içinden geliyor. Cannes Film Festivali’nin direktörü Thierry Frémaux, Johnny Depp’i festivale dahil etme kararının arkasında olduğunu bir kez daha açıklarken “Johnny Depp’in ABD’deki imajı beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece düşünce ve konuşma özgürlüğü ve yasal çerçevede oyunculuk yapma özgürlüğüyle ilgileniyorum. Johnny Depp şayet oyunculuk yapmaktan alıkonulduysa ya da festivalde gösterdiğimiz filmi yasaklandıysa ve ben bilmiyorsam bana o zaman bu sorularla gelin.” diyerek tartışmaların hepsini kestirip attı.