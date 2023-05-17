Kimse gözünü ondan alamadı: Kırmızı halıya masmavi bir imza attı!

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Şimdiyse dünya sinemasının neredeyse tüm yıldızları Fransa’nın Cannes şehrine akın etti, ileride sekteye uğrayacak projeleriyle ilgili kaygılarını bir kenara koydu ve festivalin açılış töreninde kırmızı halıda geçit töreni yaparak gövde gösterisinde bulundu.

Kırmızı halılarda her zaman cesur tercihler yapan ve bunu başarıyla sergileyen Helen Mirren, bu yıl da Cannes'a damga vurdu

Adeta bir yıldız yağmurunun yaşandığı 76. Cannes Film Festivali’nin açılış töreni ve festivalin açılış filmi olan ve başrolünde Johnny Depp’in oynadığı “Jeanne du Barry” filminin prömiyeri büyük ilgi gördü. Depp'in haricinde Brie Larson, Uma Thurman, Elle Fanning, Naomi Campbell, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones gibi ünlülerin nefes kestiği festivale önümüzdeki günlerde Natalie Portman, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Sean Penn, Alicia Vikander, Scarlett Johansson gibi yıldızlar da gelince daha birçok renkli görüntüyle karşılaşacağımız aşikâr.

Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan ve kendisi de bir kırmızı halı ustası haline gelen Elle Fanning'in Helen Mirren'ı görünce verdiği bu tepki de çok konuşuldu

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Hollywood’daki ağırlığı Oscar’lar kadar büyük olmasa da dünyanın en prestijli film festivali olduğu için Cannes, sadece dünya sinemasının değil Hollywood yıldızlarının da en çok boy göstermek istediği yer. Kırmızı halıda şıklık yarışında neredeyse tüm yıldızların tam not aldığı açılış töreninde bir isim sahaya öyle bir giriş yaptı ki tüm zamanların unutulmazları arasına girmeyi garantiledi.

Helen Mirren'ın isminin önüne eklenen "Dame" ifadesi kendisine takdim edilmiş Britanya İmparatorluk Nişanı'ndan kaynaklı. Bu nişana sahip kadınların isminin önüne Dame, erkelerin isminin önüne ise "Sir" ifadesi ekleniyor. Birleşik Krallık'ta 4 Haziran 1917 tarihinden itibaren Kral V. George tarafından verilmeye başlanmış bu nişanın sadece en yüksek iki rütbesi Dame ve Sir ifadeleri kullanımına izin veriyor. Nişan, Britanya'nın ismini başarıyla temsil eden sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi tanınmış figürlere takdim ediliyor.

76 Cannes Film Festivali kırmızı halısına ve açılış törenine kelimenin tam anlamıyla imzasını atan bu isimse 77 yaşındaki İngiliz yıldız Dame Helen Mirren’dan başkası değildi. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Helen Mirren, ülkesinde kazandığı başarının ardından Hollywood’a da damga vurmuş en büyük oyunculardan biri. Bugüne kadar Oscar da dahil aldığı ödüllerin sayısını hesaplaması zor olan Mirren, ilerleyen yaşına rağmen kaybetmediği enerjisi, güzelliği ve şıklığıyla zaten kırmızı halıların en aranan yüzlerinden biri.

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Helen Mirren, Marie Antoinette stili topuzu ve elindeki yelpazeyle, Johhny Depp'in Kral VX. Louis'yi canlandırdığı, festivalin açılış filmi Jeanne du Barry'ye gönderme yaptı

Mirren bu kez dünyanın karşısına kırlaşmış saçlarını maviye boyatarak çıktığındaysa adeta yer yerinden oynadı. Açılış töreni boyunca kimsenin gözlerini alamadığı usta oyuncu ölçülü göğüs dekoltesiyle süslü, üzerine oturan mavi satenden zarif elbisesine bire bir uyumlu makyajı ve yeni mavi renkli saçlarıyla herkesin nefesini kesmeyi başardı.

Yakın çekim fotoğraflarda gözlerine bile saçı ve kıyafetiyle uyumlu mavi lensler taktığı belli olan Helen Mirren, saçlarını Marie Antoinette stili bir dağınık topuz haline getirerek ve eline aldığı siyah yelpazeyi sallayarak törenin ardından gösterimi yapılan “Jeanne du Barry” filmine selam yollamış oldu. Basın mensuplarına fotoğrafları çekilirken salladığı yelpazenin üzerindeyse “Buna değer!” yazıyordu.

77 yaşındaki yıldız oyuncunun kırmızı halıda yıldıza dönüşmesini sağlayan özgüvenli ve neşeli tavırları yönetmen eşini de gölgede bıraktı

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Helen Mirren törene ve prömiyere en az kendisi kadar ünlü yönetmen eşi Taylor Hackford’la katıldı ama kimse gözlerini Mirren’dan alamayınca yönetmen eş de geride kaldı. 78 yaşındaki Oscar ödüllü Taylor Hackford, Subay ve Centilmen, Şeytanın Avukatı ve Ray gibi ses getiren filmlerin yönetmeni. Çift 26 yıldır mutlu mesut bir evliliği sürdürüyor.

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