Büyük aşkın ilk meyvesi geldi!... Ünlü model kızına, doğum yaparken ölen kaynanasının adını verdi

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Başlarda buna çok kulak asmasa da sonunda kendisinden büyük ve hızlı hayatıyla bilinen sevgilisinden ayrıldı genç model.

Çok geçmeden de "yaşı yaşına, huyu huyuna" uygun bir genç adamla aşka düştü. Önceki yıl nişanlandı, geçen yıl da evlendi... Ve sonunda bu yıl da mutlu bir haber geldi... O artık genç yaşında; evli, mutlu ve çocuklu bir kadın!

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ... 'HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ'

Öyküsünü böyle kısaca anlattığımız bu ünlü, bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin küçük kızı Sofia Richie.

Geçen yıl Elliot Grainge ile hayatını birleştiren Sofia Richie, 25 yaşında da ilk bebeğini kucağına aldı. Böylece 30 yaşındaki kocasıyla birlikte yaşadıkları büyük aşk ilk meyvesini vermiş oldu.

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Genç model, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Kız bebeğinin battaniyeye sarılı minik ayaklarının fotoğrafını paylaşan Richie, tam adının da Eloise Samantha Grainge olduğunu belirtti.

Doğum tarihi olan 20 Mayıs 2024'ü de not düşen Richie, hissettiklerini de "Hayatımın en mutlu günü" diyerek tanımladı.

Sofia Richie'den gelen bu mutlu habere takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Richie, her zaman bir kız çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini de hiç saklamıyordu. Böylece hayali de gerçeğe dönüşmüş oldu.

Sofia Richie, Elliot Grainge ile birlikte karşıladıkları kızının doğumunu sosyal medya sayfasından siyah- beyaz bir fotoğraf eşliğinde duyurdu.





KOCASININ ANNESİ, ONU DOĞURURKEN KOMAYA GİRMİŞTİ

Bu arada bebeğe verilen ismin ardından da yürek titreten bir öykü çıktı.

Minik kızın ikinci adı olan Samantha, Sofia'nın kocası Elliot'ın genç yaşta ölen annesine bir saygı niteliğinde. Ama sadece bu kadar değil.

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Elliot Grainge'in annesi Samantha Berg, 1993 yılında oğlunu dünyaya getirirken bazı komplikasyonlar yaşadı. Bunun sonucunda da bitkisel hayata girdi.

Bu durum yıllarca sürdü. Samantha Berg, çevresinde olup bitenleri hissediyor ama konuşamıyordu. Yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata tutunması mümkün olmadı. Uzun bir süre komada kalan Samantha Berg, oğlunun büyüdüğüne bile tanık olamadan 2007 yılında yaşama veda etti.

İşte Sofia Richie ve kocası Elliot Grainge, dünyaya gelen kızlarına onun anısına Eloise ile birlikte Samantha ismini de vermeyi uygun buldu.

Bir başka deyişle Eloise Samantha, hiç tanıyamadığı babaannesinin anısını yaşatacak.

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SOFIA'NIN AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU

Sofia Richie, hayatına Elliot Grainge'in girdiği döneme kadar aralarında Justin Bieber'ın da bulunduğu birçok kişiyle aşk yaşadı.

Fakat bunlar arasında en çok konuşulanı Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scot Disick ile yaşadığı oldu. Kendisinden 15 yaş büyük Disick ile yaşadığı bu aşk Sofia'nın babası, ünlü şarkıcı Lionel Richie'yi de endişelendirdi.

Sonunda bu aşk bitti de ünlü şarkıcı ve ailesi rahat bir nefes aldı. Sofia Richie, daha sonra Elliot Grainge ile tanıştı. 2022 yılında nişanlarını ilan eden çift, geçen yıl da gösterişli bir dizi törenle evlendi.

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BEBEK HABERİNİ HEMEN DUYURMADI

Hamilelik haberi ise bu yılın ocak ayında geldi. Ama Richie, mutlu haberi hamile olduğunu öğrenir öğrenmez açıklamadı.

Bunun nedenini de Vogue dergisine verdiği röportajda " Bir çift olarak kendi alanımızı ve akıl sağlığımızı korumak için bunu tercih ettik" diyerek ifade etti.

Fakat doğumunun yaklaştığı süreçte Richie, iyice büyüyen karnını sosyal medyadan gözler önüne serdi.

Kalplerinin büyük bir sevgiyle dolu olduğunu belirten Richie "Hayatımızın bundan sonraki bölümü için sabırsızlanıyoruz" diye yazdı.

GEÇEN YIL FRANSA'DA EVLENDİLER

Şu anda ilk bebeklerinin mutluluğuyla ayakları yerden kesilen Sofia Richie ile Elliot Grainge, geçen yıl Fransa'da üç gün üç gece süren bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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Törenden bir gün önce yapılan kutlamada beyaz şık bir elbise giyen Sofia, düğünde ise klasik bir gelinlik tercih etti.

Boğaz kısmı kapalı, kolsuz gelinliği, bu özel gün için Chanel tarafından hazırlandı. Gelin Sofia, Vogue dergisine bu konuda verdiği röportajda iddialı sözler sarf etti. Genç model, gelinliğini "Ne büyük bir büyü" diye tanımladı.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sofia Richie, gelinlik tercihiyle acımasız moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Genç kızın boyundan bağlamalı gelinliği, üzerindeki ışıltıl işlemelerle, bu yıl evlenecek genç kızlara ilham verecek türdendi.

Richie, düğünden aylar önce gelinlik provaları için sık sık yaşadığı ABD'den Fransa'ya gitti. O sırada yanında damadın üvey annesi Lady Caroline Graginge ile kendisinin en yakın arkadaşı Ali Meller da vardı.

Gelinliğin üzerindeki süslemelerin yanı sıra Sofia Richie ve Elliot Grainge'in aşkını sembolize eden iki tane kalp de yer alıyordu.

2021 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Bu arada biz de Sofia Richie ile Elliot Grainge'nin ilişkisinin geçmişine kısaca bir bakalım. Çift, 2021 yılından bu yana birlikte. Aşklarını ilk olarak 2021'in mart ayında bir sosyal medya pozuyla onayladılar.

Ardından geçen yılın nisan ayında nişanlandıklarını duyurdular. Richie, bu mutlu haberi nişan sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştığı bir pozla duyurdu.

Grainge "Sonsuza kadar yeterince uzun değil" diyerek mutluluğunu ilan etti. Çifte yakın bir kaynak People dergisine Richie ile Grainge'in "çok uyumlu bir ikili" olduğunu belirtti.

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Ünlü şarkıcı Lionel Richie, kızı Sofia'yı damadına kendi elleriyle teslim etti.





Lionel Richie'nin evlat edindiği kızı Nicole Richie de kardeşi Sofia'ınn en büyük destekçilerinden biri.