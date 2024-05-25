Elti rekabeti yüzünden kendinden nefret etmişti... İki kez kansere yakalandı, ne kadar güzel olduğunu fark etti... O şimdi kırmızı halının yıldızı

Haberin Devamı

Elbette insan, ünlü bir aileye gelin gitmişse bu rekabet milyonların gözü önünde yaşanır. Ailenin, eltisinden daha fazla seviyen gelini için işler kolaydır. Peki ya dğgeri?

Her ne kadar aldırmaz görünse de insan en azından kısacık bir süre de olsa oturup düşünür. Ya da kimi zaman bu acımasız rekabet onun hayatını olumsuz yönde etkiler.

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelinlerinden biri olan Sarah Ferguson gibi...

SÜREKLİ DIANA İLE KIYASLANDI

1986 yılında Charles'ın ortanca kardeşi Andrew ile evlenen Sarah Ferguson'ın bu evliliği 1996 yılında resmen bitti. Ama o süreçte hatta daha sonra bile ailenin en çok dikkat çeken gelinlerinden biri olmayı sürdürdü.

Haberin Devamı

Sarah Ferguson'ın işi Prens Andrew ile evli olduğu dönemde hiç kolay değildi. Çünkü sadece İngiltere'de değil bütün dünyada halkın sevgisini kazanan -ki hala bu sevgi azalmış değil- eltisi Prenses Diana gibi bir rakibi vardı.

Her ne kadar o dönemde Sarah ile Diana arasında bugün Kate ile Meghan arasındaki gibi sert bir rekabet yoksa da iki elti sürekli birbirleriyle kıyaslanıyordu.

Sonra Diana genç yaşında öldü, Sarah boşandı ve hayatına devam etti. Kraliçe'nin ölümünden sonra da tekrar eskisi gibi ailenin bir parçası olarak hemen her etkinlikte görülmeye başladı Sarah Ferguson.

İKİ KEZ KANSERE YAKALANDI, KENDİ DEĞERİNİ ANLADI

Bugün artık 60'lı yaşlarını süren Sarah Ferguson, elbette bu rekabeti de onun iç dünyasındaki etkilerini de unuttu. Bu konuda da çok çarpıcı bir açıklama yapmıştı geçen yılın son aylarında.

Prenses Diana, daha fazla sevilip daha fazla ilgi gördükçe kendinden nefret etmeye başladığını açık açık söyleyen Sarah Ferguson'ın hayatını değiştiren bir gelişme oldu anlattığına göre. Önce meme kanserine yakalandı iyileşti.

Haberin Devamı

Fakat kısa bir süre sonra da bu kez cilt kanserinin tehlikeli bir türüne yakalandığı ortaya çıktı. İşte bu hastalık deneyimi onun için bir dönüm noktası oldu.

Kanser nedeniyle bir memesini aldırdıktan sonra kendisine yönelik bu nefret duygusundan kurtulduğunu itiraf etti Sarah Fergosun.

Bunun son örneklerini de özellikle son dönemde sergiliyor Ferguson. Yani sağlığıyla ilgili bir tehlike yaşadıktan sonra!

HASTALIĞINA RAĞMEN BÜTÜN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİN KONUĞU

İngiliz kraliyet ailesinin bir dönemine damga vuran skandalların da kahramanı olan Ferguson, Kral Charles'ın tahta geçtikten sonra uyguladığı yeni yaklaşımın ardından sanki hiç boşanmamış gibi ailenin toplu olarak katıldığı etkinliklerde eskisi gibi yer almaya başladı. Ama bu kadar da değil.

Haberin Devamı

Dünyanın neresinde önemli bir etkinlik olsa orada da boy gösteriyor. Özellikle de Cannes Film Festivali ve o kapsamda düzenlenen etkinliklerin değişmez konuklarından biri artık Sarah Ferguson ya da halk arasındaki adıyla Fergie.

64 yaşındaki iki çocuk ve üç torun sahibi Ferguson son olarak da Cannes Film Festivali kapsamında ünlü bir mücevher firmasının düzenlediği etkinliğe katıldı.

Üzeri pırıltılı işlemelerle süslü beyaz elbisesiyle kamera karşısına çıktı. Sanki kansere yakalanan kendisi değilmiş gibi neşeli bir biçimde basın mensuplarına poz verdi, onlarla şakalaştı.

Fergie üzerinde hastalığın izleri bile yoktu. Eşi Andrew'dan boşanmasına rağmen hala York Düşesi unvanını koruyan Ferguson, o geceye de yüzündeki gülücüklerle damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Sarah Ferguson, beyaz işlemeli elbisesiyle Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen özel bir etkinliğe konuk oldu. Neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.





Sarah şimdi önemli etkinliklerin kırmızı halısında bir yıldız edasıyla objektiflere poz veriyor.





'BİR MEMEM ALININCA BACAKLARIMIN GÜZELLİĞİNİ FARK ETTİM'

Sarah Ferguson'ı, kendi söylediğine göre yıllardır elti baskısı altında ezen bu durum kansere yakalandıktan sonra değişti.

Geçen yıl Düşes'in meme kanserine yakalandığı açıklandı Geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Fakat kısa bir süre sonra bu kez cilt kanserine yakalandığını öğrendi. Ama moralini hep yüksek tuttu.

Haberin Devamı

Kendisinin hazırlayıp sunduğu Tea Talks (Çay Sohbetleri) adlı podcast yayınında yakalandığı bu hastalığın kendine bakışını nasıl değiştirdiğini kelimelere döktü.

Bir göğsünü aldırdıktan sonra kendine dönüp baktığını söyleyen Sarah "Güzel bacakları olduğunu, aslında güzel göründüğünü" fark etmiş. Ama öncesinde kendinden sürekli nefret ettiğini de gizlemedi elbette.

Bunun nedenini de şöyle açıkladı yayında: "Sanırım bu, sürekli olarak Diana ile kıyaslanmamdan kaynaklanıyor. Sonunda da kendimin bu konuda o kadar da iyi olmadığını düşünmeye başlamıştım."

Ama kanser nedeniyle bir göğsünü aldırmasından sonra bu konuda kendisine bakış açısının değiştiğini saklamadı Sarah Ferguson. Kendinden hoşlanmaya başladığını yani kendine yönelttiği nefret duygusunun törpülendiğini itiraf etti.

Görünüşe göre de Sarah Ferguson, bu hastalığın kendisini psikolojik olarak çökertmesine izin vermeden moralini yüksek tutarak hayatın ve sahip olduklarının kıymetini bilerek ayakta duruyor.

Bugün gayet aklı başında bir görünüm sergileyen Fergie, geçmişte İngiliz kraliyet ailesinin başını çok ağrıttı. Yarattığı skandallar saymakla bitmeyecek türden.

2008 yılında kızları Eugenie ve Beatrice'in maddi yardımıyla Sarah Selects adını verdiği vakfı kurdu. Fakat elde ettiği yüksek miktarda parayı kendi çıkarı için kullandığı ortaya çıktı. O dönemde Sarah'nın İngiliz basınındaki adı artık "Bedavacı Sarah" idi.

Fergie'nin adı bir dizi skandala daha karıştı. Alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı.

Dünyayı sarsan ve telekulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of The World Gazetesi'nin gizli kamerasına da yakalandı Fergie.

O sırada 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalışıyordu.

Ferguson ile Prens Andrew, 1986 yılında evlendi. İki kız çocukları olan çift, 10 yıl sonra resmen boşandı.





YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ

Ama bütün bunların ötesinde Sarah'nın kahramanı olduğu öyle bir skandal var ki ailede kimse bu konuda onun eline su dökemedi. Aileden çok uzun süre dışlanmasına neden oldu.

Peki Ferguson'ın neden aile tarafından böylesine dışlandığını bilmek ister misiniz? İşte bunun nedeni Sarah'nın 1992 yılında baş kahramanı olduğu, fotoğrafları dünya basınında kelimenin tam anlamıyla 'çarşaf çarşaf' yayınlanan o fotoğraflar.

Fakat bu resmi boşanmaya kadar geçen zamanda Sarah Ferguson, bugün bile kendisiyle özdeşleşen o büyük skandalın kahramanı oldu.



Sarah, Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'ye gitti. O tatil sırasında Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile vakit geçirdi.

İkili, bir gün havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah'nın ayak parmağını emmeye başladı. Onları adım adım takip eden paparazziler elbette o anları kaçırmadı.

Her ne kadar boşanmak üzere olsalar da İngiliz kraliyet ailesinin gelininin bu görüntüleri dünya basınının manşetlerinde yer aldı.

Bu skandalın üzerinden fazla zaman geçmeden Sarah ile Andrew boşandı.