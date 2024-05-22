Ünlü oyuncunun kızı liseden mezun oldu... Oturup saatlerce ağladı

Haberin Devamı

Belki de "mutluluktan ağlamak" deyiminin en üst noktasıdır o an. Kimi anne ve babalar öylesine kendilerini kaptırırlar ki bu duyguya bazen gözyaşları dinmek bilmez.

Üstelik ünlü ya da sıradan, kim olursa olsun bu durum değişmez. Bir anne ve baba çocuğunu, eğitiminin bu önemli aşamasında izlediğinde duygularına ve gözyaşlarına hakim olamaz. Belki babalar kendilerini biraz tutsalar da anneler için durum öyle değil.

KIZININ BÜYÜK GÜNÜNDE AĞLAMADAN DURAMADI

Tıpkı şu sıralarda ikinci eşi Jennifer Lopez ile ayrılacağı söylentileriyle gündemde olan Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner gibi!

Affleck ile yuvası çoktan dağılsa da üç çocuklarının hatırına sık sık görüşen ve hatta zor günlerde birbirlerine destek olan eski çift, geçtiğimiz gün büyük bir mutluluk yaşadı.

Haberin Devamı

Garner ve Affleck'in 10 yıl süren evliliklerinden dünyaya gelen ilk göz ağrıları Violet, liseden mezun oldu.

BABASI GÖRÜNMEDİ AMA ANNESİ YANINDAYDI

O törende babası Ben Affleck görünürde yoktu ama Violet'in annesi Jennifer Garner, bütün kalbi, ruhu ve bedeniyle oradaydı.

Mutluluktan ağladığı anları da kızının liseden mezun olmasının coşkusunu da sosyal medya hesabından kare kare paylaştı Garner.

Ünlü oyuncu, kızının diploma töreni sırasında çekilen bir dizi fotoğrafa Instagram sayfasında yer verdi. Bu paylaşıma bir de mesaj eşlik etti: "Bana mezun olduğunu söylemeden mezun mu oluyorsun!"

Jennifer Garner, tören boyunca gözyaşlarını da tutamadı. O anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada kimi zaman esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Garner, ağlarken çekilen diğer pozlarına da yer verdi.

Haberin Devamı

KOCASININ ONU DADIYLA ALDATTIĞI KONUŞULDU

Jennifer Garner ile Ben Affleck, 2005 yılında evlendi. Bu evlilikten 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında üç tane çocukları oldu.

Fakat 2015 yılına gelindiğinde çiftin yuvası sallanmaya başladı. O dönemde Affleck'in karısı Jennifer Garner'(ı, çocuklarının dadısıyla aldattığı ileri sürüldü.

Çİft, evliliklerini kurtarmak için her yolu denedi. Hatta birlikte tatile bile gittiler. Ama olmadı. Sonunda yollarını ayırmaya karar verdiler. Garnenr ile Affleck'in evlilikleri resmen 2018 yılında sona erdi.

Jennifer Garner ile eski eşi Ben Affleck'in Violet'ın yanı sıra Seraphina ve Samuel adında iki çocuğu daha bulunuyor.