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Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Amy Robach#T.J Holmes#Yasak Aşk
Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:04

Dünya televizyon tarihine geçen büyük bir yasak aşk skandalını şöyle bir hatırlamak ister misiniz? Kısaca özetlemek gerekirse, aslında her ikisi de başkalarıyla evli olan iki ünlü sunucu, meslek gereği stüdyoda buluşuyorlardı her gün. Sundukları program da izlenme rekorları kırıyordu.

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Bu bir yana... Bir süre sonra haklarında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna sadece "çarpıcı" demek az kalır aslında, tam tanımı: Yasak aşk skandalı...

Her ikisi de evli olan iki ünlü sunucu kamera arkasında yasak aşk yaşıyorlardı! Üstelik bunu herkesten gizliyorlardı büyük bir başarıyla. Öyle ki durum ortaya çıkınca aynı TV kanalında onlarla birlikte çalışanlar bile çok şaşırdı.

Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı

YASAK AŞKI UZUN SÜRE SAKLADILAR
Aslında her ikisi de bir anda magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

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Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.

İşte bu iki ünlü sunucudan birinden artık 'yasak' değil 'yasal' aşkı olan sevgilisiyle sunduğu programda ilginç bir itiraf geldi.

Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı

GEÇEN YIL ÇOK KONUŞULMUŞTU 
Konuyu takip edenlerin hemen hatırlayacağı gibi bu sözünü ettiğimiz iki ünlü sunucu bir dönem birlikte sundukları Good Morning America (Günaydın America) adlı programla tanınan Amy Robach ile T.J Holmes.

Artık aşkları da ortaya çıktıktan sonra hayatları kolaylaşan ikili şimdi de birlikte Amy&T.J adıyla bir podcast yayını sunuyorlar.

İşte o programın geçen hafta yayınlanan bölümünde konu döndü dolaştı, evliliğe ve nişan yüzüğüne geldi.

Bugüne kadar iki kez evlenen Amy Robach, ilk eski eşi Tim McIntosh'un kendisine evlilik teklif ederken 3 bin dolarlık bir yüzük hediye ettiğini anlattı. Ama aldattığı ikinci kocasının ise kendisine bir nişan yüzüğü bile vermediğini söyledi. 

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Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı

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Skandal patlak verdiğinde Amy Robach, Andy Shue ile evliydi. (Sağda)  T.J. Holmes ise Marilee Fiebig ile evliydi. Yasak aşkları ortaya çıkınca evlilikleri de yıkıldı. 

Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı

SOSYAL MEDYADA YAYILAN VİDEO ESİN KAYNAĞI OLDU 
Amy Robach ile T.J Holmes'un bu konuyu açmasının nedeni sosyal medyada yayılan bir videoydu. O videoda bir kadın, sevgilisinin kendisine nişan yüzüğü almak için ortak banka hesaplarını kullandığını anlatıyordu.

İşin ilginç yanı söz konusu kadın bu durumu evlendikten sonra öğrendiğini ekledi sözlerine. O parayı ev almak için biriktirdiklerini de belirtti. Fakat kocasının savunduğuna göre o yüzük de genel düğün masraflarının bir parçasıydı ve nişan yüzüğü satın alırken kullanmak da gayet doğaldı.

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Robach bu olayı hatırlattıktan sonra "Bu kadın nişan yüzüğünün sevgilisiyle ortak hesaplarından alındığını öğrendi. Ortada bir tartışma yoktu. Sadece buna şaşırdı" dedi ve sonra kendisiyle ilgili durumu anlattı.

Robach, eğer kendisi böyle bir durumda kalsaydı ne yapacağını da şöyle kelimelere döktü: "Önce satın almaya gücünün yetmeyeceği bir yüzükle bana evlenme teklif ettiğini düşünürdüm. Bu kulağa aptalca geliyor. Benim için biraz can sıkıcı bir durum olurdu."

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Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı

İKİNCİ ESKİ EŞİ BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ BİLE VERMEMİŞ
Ama yasak aşk skandalından sonra yollarını ayırdığı ikinci eski eşi Andrew Shue'nin kendisine bir nişan yüzüğü bile vermediğini anlattı.

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Amy Robach "İlk kocam bana 3 bin dolarlık bir nişan yüzüğü verdi. Ama ikincisi böyle bir şey yapmadı" diye anlattı durumu.

Robach, dinleyicilerine bunun "uyarıcı bir hikaye" olduğunu belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun uyarıcı bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü evliliklerin yüzde 50'ye yakınının boşanmayla sonuçlandığını biliyoruz."

Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı


'ARABAYI BİLE SATARKEN DEĞERİ DÜŞÜYOR'
Amy Robach bunların ardından yine nişan yüzüğü meselesine döndü.. "Eğer yüzüğün değerli bir yatırım olduğunu düşünüyorsanız ne kadar harcadığınızın önemi yok. Bu yüzüğü satmak zorunda kalacağınız zamana kadar bekleyin."

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Ünlü sunucu,  nişan yüzüğünün değerinin aslında satın alınırken ödenen parayla ölçülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Amy Robach "Aslında bu araba satın almak gibi bir durum. Arabayı aldıktan sonra satmaya kalkıştığınızda değerinin düştüğünü görürsünüz" dedi.

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Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı

BOŞANIRKEN MAL VARLIĞI DA ELİNDEN GİTTİ 
Aslına bakılırsa bu anlattıkları yani evlilikle ve sahip olunan mülklerle ilgili ayrıntılar Amy Robsach'ın yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak anlattıkları.

Çünkü, T.J Holmes ile yasak aşkının otaya çıkmasından sonra kocası Andrew Shue'dan boşanırken Robach bütün mal varlığını yitirmişti. 

Ama yine de bütün bunların mutluluğunun elinden gitmesine neden olmadığını da bu yılın ocak ayındaki bir yayınında anlatmıştı Amy Robach:

 

 

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#Amy Robach#T.J Holmes#Yasak Aşk

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