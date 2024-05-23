Evlilik dışı ilişki yaşadığı için yuvası yıkıldı... Kocam bana bir nişan yüzüğü bile almamıştı!

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Bu bir yana... Bir süre sonra haklarında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna sadece "çarpıcı" demek az kalır aslında, tam tanımı: Yasak aşk skandalı...

Her ikisi de evli olan iki ünlü sunucu kamera arkasında yasak aşk yaşıyorlardı! Üstelik bunu herkesten gizliyorlardı büyük bir başarıyla. Öyle ki durum ortaya çıkınca aynı TV kanalında onlarla birlikte çalışanlar bile çok şaşırdı.

YASAK AŞKI UZUN SÜRE SAKLADILAR

Aslında her ikisi de bir anda magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

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Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.

İşte bu iki ünlü sunucudan birinden artık 'yasak' değil 'yasal' aşkı olan sevgilisiyle sunduğu programda ilginç bir itiraf geldi.

GEÇEN YIL ÇOK KONUŞULMUŞTU

Konuyu takip edenlerin hemen hatırlayacağı gibi bu sözünü ettiğimiz iki ünlü sunucu bir dönem birlikte sundukları Good Morning America (Günaydın America) adlı programla tanınan Amy Robach ile T.J Holmes.

Artık aşkları da ortaya çıktıktan sonra hayatları kolaylaşan ikili şimdi de birlikte Amy&T.J adıyla bir podcast yayını sunuyorlar.

İşte o programın geçen hafta yayınlanan bölümünde konu döndü dolaştı, evliliğe ve nişan yüzüğüne geldi.

Bugüne kadar iki kez evlenen Amy Robach, ilk eski eşi Tim McIntosh'un kendisine evlilik teklif ederken 3 bin dolarlık bir yüzük hediye ettiğini anlattı. Ama aldattığı ikinci kocasının ise kendisine bir nişan yüzüğü bile vermediğini söyledi.

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Skandal patlak verdiğinde Amy Robach, Andy Shue ile evliydi. (Sağda) T.J. Holmes ise Marilee Fiebig ile evliydi. Yasak aşkları ortaya çıkınca evlilikleri de yıkıldı.





SOSYAL MEDYADA YAYILAN VİDEO ESİN KAYNAĞI OLDU

Amy Robach ile T.J Holmes'un bu konuyu açmasının nedeni sosyal medyada yayılan bir videoydu. O videoda bir kadın, sevgilisinin kendisine nişan yüzüğü almak için ortak banka hesaplarını kullandığını anlatıyordu.

İşin ilginç yanı söz konusu kadın bu durumu evlendikten sonra öğrendiğini ekledi sözlerine. O parayı ev almak için biriktirdiklerini de belirtti. Fakat kocasının savunduğuna göre o yüzük de genel düğün masraflarının bir parçasıydı ve nişan yüzüğü satın alırken kullanmak da gayet doğaldı.

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Robach bu olayı hatırlattıktan sonra "Bu kadın nişan yüzüğünün sevgilisiyle ortak hesaplarından alındığını öğrendi. Ortada bir tartışma yoktu. Sadece buna şaşırdı" dedi ve sonra kendisiyle ilgili durumu anlattı.

Robach, eğer kendisi böyle bir durumda kalsaydı ne yapacağını da şöyle kelimelere döktü: "Önce satın almaya gücünün yetmeyeceği bir yüzükle bana evlenme teklif ettiğini düşünürdüm. Bu kulağa aptalca geliyor. Benim için biraz can sıkıcı bir durum olurdu."

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İKİNCİ ESKİ EŞİ BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ BİLE VERMEMİŞ

Ama yasak aşk skandalından sonra yollarını ayırdığı ikinci eski eşi Andrew Shue'nin kendisine bir nişan yüzüğü bile vermediğini anlattı.

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Amy Robach "İlk kocam bana 3 bin dolarlık bir nişan yüzüğü verdi. Ama ikincisi böyle bir şey yapmadı" diye anlattı durumu.

Robach, dinleyicilerine bunun "uyarıcı bir hikaye" olduğunu belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun uyarıcı bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü evliliklerin yüzde 50'ye yakınının boşanmayla sonuçlandığını biliyoruz."

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Amy Robach bunların ardından yine nişan yüzüğü meselesine döndü.. "Eğer yüzüğün değerli bir yatırım olduğunu düşünüyorsanız ne kadar harcadığınızın önemi yok. Bu yüzüğü satmak zorunda kalacağınız zamana kadar bekleyin."

Ünlü sunucu, nişan yüzüğünün değerinin aslında satın alınırken ödenen parayla ölçülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Amy Robach "Aslında bu araba satın almak gibi bir durum. Arabayı aldıktan sonra satmaya kalkıştığınızda değerinin düştüğünü görürsünüz" dedi.

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BOŞANIRKEN MAL VARLIĞI DA ELİNDEN GİTTİ

Aslına bakılırsa bu anlattıkları yani evlilikle ve sahip olunan mülklerle ilgili ayrıntılar Amy Robsach'ın yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak anlattıkları.

Çünkü, T.J Holmes ile yasak aşkının otaya çıkmasından sonra kocası Andrew Shue'dan boşanırken Robach bütün mal varlığını yitirmişti.

Ama yine de bütün bunların mutluluğunun elinden gitmesine neden olmadığını da bu yılın ocak ayındaki bir yayınında anlatmıştı Amy Robach: