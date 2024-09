Bu yuvayı kurmak için yarım asır bekledi... Şimdi 10 yılı devirdiler... 'Karım ne yaparsa desteklerim.. Onunla olmaktan gurur duyuyorum'

Haberin Devamı

Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına öyle bir kadın çıktı ki aradığı her şeyi onda buldu.

Hayatının geri kalanını o uzun boylu, koyu renk uzun saçlı, güzel gülüşlü hepsinden de öte iyi eğitimli ve kendinden emin o genç kadınla geçirmeye karar verdi...

Çok da vakit kaybetmeden evlendiler zaten. Hatta bir süre sonra da biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu artık 63 yaşında, iki çocuk babası bir yetişkin. Üstelik evliliği de kimsenin beklemediği kadar büyük bir başarıyla sürüyor.

Hem de 27 Eylül'de 10 yılı devirdi bile "geç bulduğu" karısıyla. Mutlu olduğu, karısını çok sevdiği gittiği her yerde her halinden belli oluyor.

Ama o da bunu kelimelere dökmekten hiç kaçınmıyor: "Karım hep tarihin doğru tarafındadır... Ne olursa olsun onunla aynı odada bulunmaktan gurur duyuyorum" sözleri de bunun kanıtı zaten.

EVLİLİKTE 10 YIL GERİDE KALDI

Hayranları çoktan anladı George Clooney ile karısı Amal Clooney'den söz ettiğimizi...

27 Eylül 2014'te Venedik'te bir dizi görkemli törenle evlenen George ve Amal Clooney, birlikte 10 yılı geride bıraktılar.

Bu arada Alexander ve Ella adında biri kız diğeri erkek iki tane çocukları da dünyaya geldi.

Özetle meslektaşı Talia Balsam ile yaptığı kısa süren ilk evliliğini saymazsak yeni bir yuva kurmak için 53 yaşına kadar beklemesinin ödülünü de aldı Clooney.

Evliliklerinde bu önemli yıl dönümünü kutlamadan önce George ve Amal Clooney, birlikte el ele bir etkinliğe katıldılar.

Orada da bir kez daha kameralar karşısında mutluluk tablosu sergiledi ünlü yıldız ile tanınmış bir insan hakları avutatı olan eşi Amal.

Evlilik yıl dönümlerinden bir gece önce gittikleri o etkinlikte Clooney, People dergisine bir de ayaküstü röportaj verdi. Orada da karısını 10'uncu yıl dönümü için bir yere yemeğe götüreceğini ama neresi olduğunu Amal'ın bilmediğini söyledi.





HER KOŞULDA KARISININ DESTEKÇİSİ

Clooney, aslında her fırsatta söylediği, karısına ne kadar güvendiğini ve onu nasıl sevdiğini ifade eden sözlerini bir kez daha tekrarladı: "Karımın dahil olduğu her şeyi desteklerim. O her zaman tarihin doğru tarafında duruyor. Onunla aynı odada bulunmaktan gurur duyuyorum."

Clooney çifti bir yandan kendi dünyalarında ayrı hayatlar yaşıyorlar, mesleklerini sürdürüyorlar. Ama öte yandan aradığı aşkı ve aileyi ileri bir yaşta bulan Clooney için kelimenin tam anlamıyla "varsa yoksa karısı"..



Son dönemde oyunculuktan çok yapımcılığa ağırlık veren George Clooney, hayatındaki her şeyi hatta kariyerini bile geri plana atmayı göze almış durumda.

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre ünlü yıldız için ikiz çocuklarının annesi Amal her şeyin önünde geliyor.

EN SEVDİĞİ YERDE TANIŞTILAR

Şimdi 2013 yılına gidelim ve Clooney'in İtalya'nın Como Gölü yakınlarındaki evinde yaşanan o geceyi bir hatırlayalım.

Clooney çifti, ünlü oyuncunun çok severek satın aldığı o evde bir araya geldi ilk kez. Bir arkadaşı İtalya'dan geçip Cannes'a gidiyordu. O arada da Clooney'e uğramak istedi. Tabii ki yanında başarılı bir avukat olan Amal Alamuddin vardı.

Arkadaşı Cloonely'i aradı ve "Sana geliyorum. Ama yanımda bir arkadaşım var. O da gelebilir mi?" diye sordu. George Clooney de "Tabii ki" diye yanıt verince kaderin ağları da örülmeye başlamış oldu.

'EVİNE BİR KIZ GELİYOR... SEN ONUNLA EVLENECEKSİN'

Onun ardından da Clooney'in menajeri aradı. Belli ki etrafındaki herkes onun artık bir yuva kurup durulup oturması gerektiğine karar vermişti. Üstelik buna uygun buldukları kişi de Amal Clooney'di.

Menajere dönersek o da George Clooney'i arayıp "Şimd evine gelen kızla ben tanıştım. Sen onunla evleneceksin" dedi.

Clooney'in bir röportajda anlattığına göre o gece evinde küçük bir de parti vardı. Hatta ünlü oyuncunun annesi ve babası da oradaydı.

Sonunda hem Amal'ı hem de George'u tanıyan arkadaşı yanında Amal Alamuddin ile Como Gölü kıyısındaki eve gitti. Böylece çiftimiz tanıştı.

O gece Clooney'in babası Nick ve annesi Nina da müstakbel gelinlerini ilk kez o gece gördü. Nick Clooney'in anlattığına göre Amal ile ikisi gayet güzel bir sohbete daldılar. Baba Clooney, bu genç kadının tam da oğluna uygun bir eş olduğuna kanaat getirdi o gece.





İYİ ARKADAŞ OLAMAYACAKLARINI ANLADI

Tabii ki George Clooney de etkilendi Amal'dan. Onun telefon numarasını ve elektronik posta adresini aldı: Öyle tatlı bir sohbet ortamı oluştu ki ikisi de bir türlü uyumak istemedi.

O gecenin ardından eposta aracılığıyla yazışmaya başladılar. George Clooney'in söylediğine göre Amal'dan hoşlanmıştı ama onun kendisiyle çıkmayı isteyip istemeyeceğinden emin değildi. Clooney bir röportajında bu konudaki endişesini şöyle anlatmıştı: "En azından arkadaş olabileceğimizi düşündüm."

Tabii olaylar öyle gelişmedi. 2013 yılının temmuz ayındaki o buluşmadan sonra Amal ile George ekim ayında bu kez Londra'da baş başa çıktıkları akşam yemeğinde görüldüler.

O sırada Clooney, Monuments Men adlı filmin stüdyo işlemleri için kentte bulunuyordu. Amal da zaten orada yaşıyordu.

İşte o yemeğin ardından George Clooney bir ayrıntıyı fark etti. Amal ile iyi arkadaş olamayacaklardı! Çünkü ilişkileri aşka doğru gidiyordu.

Ünlü oyuncu o akşam yemeğinden "İyi bir ilk buluşmaydı" diye söz etti daha sonra Hollywood Reporter'a verdiği röportajda. Buluştukları restoranı öneren kişi de Amal oldu.

EVLİLİK TEKLİFİ KORKUNÇTU

Sonra sıra evlilik teklifine geldi. Ama o gece Clooney'in anlattığına göre korkunç bir kabus gibiydi.

Aslında ünlü oyuncu romantim bir yemek planlamıştı kendi evinde. Amal'a da orada evlenme teklif edecekti. Ama planlar istediği gib iyürümedi ve teklifini 25 dakika gecikmeli olarak yaptı.

Romantik bir müzik açtı. Sonra elinde yüzüğüyle Amal'ın önünde diz çöktü. Ona teklifini laptıb. Ama Amal'dan hemen cevap gelmedi

Dakikalar geçti gitti. Tam 20 dakika oldu Amal'dan kses çıkmadı. Çünkü Clooney'in anlattığına göre Amal şaşkınlıktan donup kalmıştı.

TANIŞTIKTAN BİR YIL SONRA EVLENDİLER

İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında meslektaşı Talia Balsam ile yaptı George Clooney. Ama ondan boşandıktan sonra tam 21 yıl boyunca hayatına giren hiçbir kadınla evlenmeye yanaşmadı.

Çapkın gülüşü ve yakışıklılığıyla birçok sevgili edinen Clooney hakkında evlilik söylentileri çıksa da bunların hiçbiri gerçeğe dönmedi.

Sonunda Lübnan asıllı insan hakları avukatı Amal Alamudin ile tanıştı aktör. Onu tanıdıktan sonra da evliliğe bakışı değişti. Amal Alamuddin, hem genç ve güzel hem de mesleğinde başarılıydı. Sonunda çift 2014 yılında İtalya'nın gözde turistik bölgesi Venedik'te evlendi.

Törene Clooney'in hem yakın dostu hem de iş ortağı olan Rande Gerber ile eşi top model Cindy Crawford başta olmak üzere birçok ünlü akın etti.

Bu arada hemen hatırlatalım... Amal Alamuddin ve George Clooney'i yine Como Gölü yakınlarındaki bir partide, ortak arkadaşları tanıştırdı. O sırada takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Çift tanıştıktan bir yıl sonra nisan ayında nişanlandı. Aynı yıl temmuz ayında da Venedik'te dillere destan bir düğünle evlendi.





56 YAŞINDA İKİZ BABASI OLDU

Bu gösterişli törenin ardından George ve Amal Clooney, bir çift olarak yeni hayatlarına başladı. Aradığı aşkı 50'li yaşlarının ilk yarısında bulan George Clooney, 56 yaşında da ilk kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Hem de aynı anda iki bebeğin birden babası oldu.

O süreçte yani ikiz babası olacağını öğrendiği zaman neler hissettiğini de konuk olduğu bir sohbet programında anlattı Clooney.

Meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına katılan Clooney, ikiz bebekleri olacağını öğrendiklerinde kendisinin de karısı Amal'in de büyük bir korkuya kapıldığını anlattı. Aynı zamanda çok şaşırdıklarını da gizlemedi.

Ünlü oyuncu, kendisinin hissettiği korkunun büyük oranda yaşından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Clooney çifti son olarak 26 Eylül'de bir etkinliğe katıldı... Yine her zamanki gibi mutluluk tablosu sergilediler.