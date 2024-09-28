AÄŸlaya aÄŸlaya emekli olmuÅŸtu... YÃ¼zÃ¼nÃ¼ eski haline getirdi, altÄ± yÄ±l sonra mesleÄŸine dÃ¶ndÃ¼

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Orada attÄ±klarÄ± her bir adÄ±m onlarÄ± mesleklerinde bir basamak daha yukarÄ±na taÅŸÄ±yordu.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o podyum, moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sÄ±Ã§rama tahtalarÄ±ndan biriydi. Oraya bir kez Ã§Ä±kanÄ±n Ã¶nÃ¼nde zirveye Ã§Ä±kmak iÃ§in engel kalmÄ±yordu.

O gece o ÅŸovda biri vardÄ± ki iÃ§i bir yandan mutluluk doluydu bir yandan da hÃ¼zÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llarca hizmet ettiÄŸi, tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu o firmanÄ±n Ã¼nlÃ¼ defilesinde son kez yÃ¼rÃ¼yordu.

Defilenin ilk saatlerinde gayet mutluydu ama son kez podyuma Ã§Ä±kÄ±p veda turunu attÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.... O model Ã¼nlÃ¼ firmadan emekli oldu, kendi yolunu Ã§izdi.

Sonra altÄ± yÄ±ldan bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda mesleÄŸini yapsa da podyuma Ã§Ä±kmadÄ±. Ta ki Ã¶nceki gÃ¼ne kadar.

Emekli model, dostu olan Ã¼nlÃ¼ modacÄ±yÄ± kÄ±rmamak iÃ§in emekli haliyle podyumdaydÄ±... Tabii elbette onun o podyumda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n yankÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k oldu.

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AnladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Adriana Lima'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi...

43 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi model, ailesine ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuna odaklanmak iÃ§in altÄ± yÄ±l ara verdiÄŸi podyuma Ã¶zel bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Lima, aynÄ± zamanda yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Schiparelli'nin, Paris Moda HaftasÄ±'nda sergilenen 2025 Ä°lkbahar- Yaz koleksiyonunun tanÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda podyuma Ã§Ä±ktÄ±.

BrezilyalÄ± model, o defilede beyaz Ã¼zerine siyah kareli bir kÄ±yafetin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

Bu arada hem kendisi podyumla hasret giderdi hem de hayranlarÄ± onu yÄ±llar sonra yeniden podyumda izlemenin keyfini sÃ¼rdÃ¼.

Adriana Lima, defilenin yapÄ±lacaÄŸÄ± salona giderken tepeden tÄ±rnaÄŸa griler giydi. Koluna da siyah bir Ã§anta taktÄ±. ÃœnlÃ¼ model, o anlarda hayranlarÄ±na imza da daÄŸÄ±ttÄ±.





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Adriana Lima, altÄ± yÄ±l sonra yeniden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± podyumda beyaz Ã¼zerine siyah kareli bir kÄ±yafeti tanÄ±ttÄ±.Â





YÃœZÃœ ESKÄ° HALÄ°NE DÃ–NDÃœ... HAMÄ°LELÄ°K KÄ°LOLARI TAMAMEN GÄ°TTÄ°

GeÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AcÌ§lÄ±k OyunlarÄ±: KusÌ§larÄ±n ve YÄ±lanlarÄ±n SÌ§arkÄ±sÄ± adlÄ± filmin galasÄ±nda estetiÄŸi fazla kaÃ§mÄ±ÅŸ yÃ¼zÃ¼yle gÃ¼ndem olmuÅŸtu.

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ beÄŸenilmeyen ve eleÅŸtiri konusu olan Adriana Lima'nÄ±n hem Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸinden kalan kilolarÄ±nÄ± verdiÄŸi hem de yÃ¼zÃ¼nÃ¼n eski haline dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Adriana Lima, altÄ± yÄ±l sonra yeniden podyuma Ã§Ä±kmasÄ±yla ilgili olarak People dergisine konuÅŸtu...

"Ã‡ocuklarÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in verdiÄŸim aranÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden podyuma dÃ¶nmek eÄŸlenceli. AyrÄ±ca arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte Schiaparelli'nin podyumuna Ã§Ä±kmak bu gÃ¼nÃ¼ daha da Ã¶zel bir hale getirdi" diye konuÅŸtu.

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Adriana Lima, geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada yÃ¼zÃ¼ndeki abartÄ±lÄ± estetik mÃ¼dahale ile gÃ¼ndem olmuÅŸtu.





Top model altÄ± yÄ±l sonra ilk kez Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± podyumda yine eski yÃ¼zÃ¼ne kavuÅŸmuÅŸtu.

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HAYRANLARIYLA FOTOÄžRAF Ã‡EKTÄ°RÄ°P Ä°MZA DAÄžITTI

Adriana Lima, defilenin yapÄ±lacaÄŸÄ± salona giderken bol gri bir pantolon, Ã¼zerine aynÄ± renk gÃ¶mlek ve palto giydi...

Top model salona girerken kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde objektiflere poz verdi. Onu gÃ¶rmek iÃ§in salonun dÄ±ÅŸÄ±nda toplananlara el sallayÄ±p gÃ¼lÃ¼msedi, bazÄ±larÄ±na imza daÄŸÄ±ttÄ±.

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Adriana Lima, kendisini mesleÄŸinde zirveye Ã§Ä±karan Victoria's Secret defilelerine de imzasÄ±nÄ± attÄ±.

Kariyerinde bir yÄ±ldÄ±z olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan firma ile tam 20 yÄ±l .boyunca Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Lima. Bu ÅŸekilde de Victoria Secret'a en Ã§ok hizmet eden model unvanÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi.

Lima, 2018 yÄ±lÄ±ndaki ÅŸovda son kez Victoria's Secret podyumunda yÃ¼rÃ¼dÃ¼... O gece gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde "emekli melek" oldu...

Fakat ondan sonra da mesleÄŸinden kopmadÄ±.

KENDÄ°SÄ°NÄ°N ÃœÃ‡ SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU VAR

Marko Jaric ile evliliÄŸinden iki tane kÄ±zÄ± olan Lima, bir sÃ¼redir Andre Lemmers ile birlikte. Ondan da bir oÄŸlu olan Adriana Lima, ailesine eskisinden daha fazla vakit ayÄ±rÄ±yor

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Kimi zaman artÄ±k genÃ§ kÄ±z olma yolunda ilerleyen kÄ±zlarÄ± Valentina ve Sienna ile birlikte bazÄ± davet ve galalara katÄ±lÄ±yor.

Adriana Lima'nÄ±n kendi dÃ¼nyaya getirdiÄŸi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu dÄ±ÅŸÄ±nda sevgilisi Andre Lemmers'Ä±n eski iliÅŸkisinden doÄŸan iki tane de Ã¼vey Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

ÃœnlÃ¼ model ve sevgilisi beÅŸ Ã§ocuklu bÃ¼yÃ¼k bir aile olarak hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Adriana Lima tam 20 yÄ±l podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Victoria's Secret'a veda ederken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.