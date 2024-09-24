Senaryoda olmayan açık sahnede oynamam için baskı yaptılar... 'Sadece sesimiz duyulacaktı... Bilsem rolü almazdım'

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Peki ya gerçekten öyle mi?

Yıllarını kamera karşısında geçiren bir oyuncunun anlattıklarına bakılırsa hiç öyle değil. Çünkü onun da söylediği gibi bazen ne yapacaklarını bilerek sete giden oyuncular çok tatsız sürprizlerle karşılaşabiliyor....

'YÖNETMEN BASKI YAPTI'

Tıpkı James Bond kızlarından biri olarak tanınan İngiliz oyuncu Gemma Arterton gibi...

Aslında yıllardır mesleğini sürdürdüğü halde James Bond serisinin Quantum of Solace halkasında rol alınca bir anda eskisinden daha fazla yıldızı parlayan Arterton, verdiği bir röportajda bir filmin setinde yaşadığı kötü sürprizi anlattı.

Arterton adını vermediği bir yönetmenin, rol aldığı filmlerden birinde aslında "kamera arkasında" olması gereken sevişme sahnesinde yatağa girmesi için zorlayıp ona ve rol arkadaşına baskı yaptığını söyledi.

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Oyuncu ise bu baskıya direnerek söz konusu sahnede oynamadıklarını ekledi. Bu konuda rol arkadaşının da yardımını gördüğünü saklamadı.

NEYSE Kİ ROL ARKADAŞI DA ONUNLA AYNI FİKİRDEYDİ

Gemma Arterton, The Radio Times'a verdiği röportajda olayı şöyle anlattı: "Hatırlıyorum, bir keresinde setteydim. Yönetmen bana 'yatağa girip sevişme sahnesinde oynamam gerektiğini" söyledi. Ben de ona karşı çıktım. Çünkü o sahne kamera arkası olarak yazılmıştı. Yani sadece rol arkadaşımın ve benim seslerimiz duyulacaktı. Ben de yönetmene eğer bu sahneyi oynamam gerektiğini bilseydim bu rolü kabul etmezdim dedim."

Arterton'ın anlattığına göre rol arkadaşı da onunla aynı fikirdeydi. İkisi de yönetmenin bu baskısına birlikte karşı çıkıp senaryoda var olmayan o sahnede oynamadılar.

Oyuncu, bu konuda başarılı olduğunu, senaryoda olmayan bir sahnede oynamayı reddedebildiğini çünkü bu sektörde tecrübeli olduğunu belirtti. Kimi zaman gençlerin böyle bir şansı olmadığını da vurguladı oyuncu.

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Arterton, geçtiğimiz yıl katıldığı bir sohbet programında da başına buna benzer başka olaylar da geldiğini anlattı.

Reign With Josh Smith adlı podcast yayınına konuk olan Arterton, sinema endüstrisinde hala cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını ve bazı "dinozorların" çağdışı davranışlarını sürdürdüğünü iddia etti. 37 yaşındaki Arterton, #metoo hareketinden önce sektörün önde gelenlerinin, kendisini feminist söylemler konusunda sesini daha az çıkarması gerektiği konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi.

Arterton, adını vermediği bir Hollywood yapımcısının kendisini daha az feminist söylemde bulunması konusunda uyardığını belirtip ufak çaplı tehdit bile edildiğini saklamadı. "Bu yapımcı bana böyle yapmam gerektiğini aksi halde kariyerimin geri gidebileceğini söyledi" diye konuştu.

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İşte sözün tam bu noktasında da #metoo hareketiyle bilrlikte feminist söylemler artınca bu yapımcının da bu kez onlara destek verdiğini anlatıp sektördeki ikiyüzlülüğü eleştirilerinin hedefine oturttu.

'KONUŞURKEN SÜREKLİ GÖĞÜSLERİME BAKIYORDU'

Gemma Arterton "Bence #metoo hareketine kadar birçok kişi, sinemada kadın çalışanların haklarını koruma konusunda sesini çıkarmaktan korkuyordu. Çünkü bunu yapan kadınların kariyerine sekte vuruluyordu. Ya da bu tarz konuşanların artık feminist olduğunu, işlerini doğru yapamayacağını düşünüyorlardı. Bu kesinlikle çok saçma. Ama şimdi durum bambaşka" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Arterton, bu sözlerinii ardından daha kısa bir süre önce yaşadığı bir olayı anlattı. Rol aldığı Funny Woman'ın galasında kendisiyle şov hakkında konuşan bir gazetecinin sürekli olarak göğüslerine baktığını söyledi. "Aslında ona yaptığı şeyi söyleyebilirdim. Ama yapmadım" dedi.