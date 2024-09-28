Ölümle yüzleşti, hayata bakışı değişti: Kuralları bir yana bıraktı... İlk iş en sevdiği yere koştu

Haberin Devamı

Ama bazen bu sürüp giden monoton hayatı değiştiren bir şeyle karşılaşır insan... Hem de öyle bir değişir ki, eski alışkanlıklarını bir kenara bırakır. Kimi zaman bir kaza olur bu kimi zaman da ciddi bir hastalık... İşte bunun yarattığı zorlukları yendikten sonra hayata bakışı, öncelikleri tamamen değişir.

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini, geleceğin kraliçesi, Galler Prensesi Kate Middleton gibi!

HASTALIK HAYATA BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Artık herkesin bildiği gibi Kate Middleton, bu yılın başında ciddi bir ameliyat geçirdi ardından da kanser tedavisi göreceğini duyurdu. Sonra da uzun bir sessizliğe gömüldü... Hayranları onu merak etti, çok sevmeyenler bir sürü teori üretti...

Haberin Devamı

Yine aylar süren sessizliğin ardından Kate Middleton, önce kocası Prens William ve üç çocuğunun yanı sıra tüm aileyle birlikte Trooping The Colours etkinliğine katıldı. Sonra Wimbledon Açık'ta görevini yerine getirdi.

O dönemde halkın karşısına çıktığı bütün bu etkinlikler bir anlamda "mecburiydi.." Yani zaten aileye gelin gittiğinden beri düzenli olarak katılması gereken görevlerdi bunlar.

İLK İPUÇLARINI O AİLE VİDEOSUNDA VERDİ

Galler Prensesi bir süre önce kocası William, çocukları George, Charlotte ve Louis, hatta kendi anne ve babası Carole ve Michael Middleton'ın da görüntülerinde yer aldığı bir videoyla kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurdu.

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan o videodaki görüntüler de ilginçti. Bugüne kadar halkın karşısında birbirlerine mesafeli duran Kate ile William, el ele tutuşuyorlardı, birbirlerini öpüyorlardı, şakalaşıyorlardı... Kate bir ara başını kocasının omuzuna yaslıyordu.

Hatta videonun bazı bölümlerinde artık gençlik yıllarında kalan mini etekli bir elbise bile giymişti.

Haberin Devamı

Belli ki zaten kendisinin de açıklamasında ip uçlarını verdiği hatta yakın çevresinin sık sık belirttiği gibi kanser tedavisi görmek, bir anlamda ölümün kıyısına kadar gidip gelmek onun hayata bakışını değiştirmişti!

İLK İŞİ BALE SEYRETMEYE GİTTİ

Zaten bunun bir örneğini de bundan birkaç gün önce sergiledi... Kemoterapi sırasında çok fazla kalabalık ortamlara girmeyen Kate Middleton, tedavinin bitişinden bir süre sonra en sevdiği yere koştu.

Bunu da öyle resmi bir şekilde yapmadı. Kate'in sevdiği bir ortamda bulunduğunu onun kocası William ile birlikte ortak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

O paylaşıma göre Kate Middleton, gerçekten de çok sevdiği bir şeyi yaptı ve Londra'da Sadler's Wells Tiyatrosu'nda sergilenen Giselle Balesi'ni izlemeye gitti.

Belli ki izlediği eserden çok etkilendi ve sosyal medya sayfasından Akram Khan'ın koreografisini yaptığı baleyi ne kadar beğendiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Galler Prensesi "Harika,güçlü, etkileyici ve ilham verici Giselle yorumu için tebrikler ve teşekkürler İngiliz Ulusal Balesi ve Sadler's Wells… Yaratıcılığın en üst seviyesi" diye yazdı.

Onun bu paylaşımıyla da Kate'in öyle büyük bir olay haline getirmeden sevdiği bir etkinliğe katıldığı bir bale seyrettiği de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kate Middleton, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bale seyretmeye gittiğini gözler önüne serdi. Genel olarak iyi yorumlar alan eseri Galler Prensesi de çok beğenmiş.





KÜÇÜK ŞEYLERDEN MUTLU OLMAK NE KADAR ÖNEMLİYMİŞ

Kate Middleton, kemoterapinin tamamlandığını açıkladığı paylaşımında da hayatındaki önceliklerin ve perspektifin değiştiğini ifade etmişti aslında.

Middleton o paylaşımda, zorlu bir süreç yaşadıklarını ve bu süreçte hem kendisinin hem de William'ın hayatın küçük ama önemli ayrıntılarını düşünüp bunlarla mutlu olmanın ne kadar önemli olduğunu anladıklarını belirtti.

Kate Middleton, zorlu tedavi sürecinin bittiğini duyurduğu o video eşliğinde bu dönemin kendisini de değiştirdiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Galler Prensesi Kate Middleton, bu videoyla birlikte bir de açıklamaya yer verdi paylaşımda. Middleton "Yaz mevsimi sona ererken kemoterapi tedavimin nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam" diyerek başladı paylaşımına.

Ardından da şöyle sürdürdü duygularını ifade etmeyi: "Son dokuz ay bir aile olarak bizim için inanılmaz zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir. Biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen rotalarda yol almak zorunda kaldık.”

Üç çocuk annesi Kate Middleton, kanser yolculuğunun hem hasta kişi hem de onu sevenler için "karmaşık, korkutucu ve öngörülemez" olduğunu belirterek bu sürecin kendisine, hayata farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti.

Galler Prensesi, kanserin insanın daha önce hiç farkına varmadığı özelliklerini keşfetmesine yol açtığını ve insanı kendi zayıflıklarıyla yüzleştirdiğini belirtti.





KANSER HASTALARINA SESLENDİ: SİZİNLE YAN YANA EL ELE KALACAĞIM

Bu arada Kate Middleton paylaşımında kendisi gibi kanserle mücadele edenlere de seslendi: "Sizinle birlikte kalacağım... El ele, yan yana... Her karanlığın içinden bir ışık yükselir. Bu yüzden bu ışığın parlamasına izin verin...."

Kate Middletor paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Bu süreç William'a ve bana çoğumuzun genellikle dikkate almadığı, hayatın basit ama önemli ayrıntıları üzerinde düşünme fırsatı verdi... Bu küçücük şeyler için minnettar olmamız gerektiğini hatırlattı."

Aylardır hayranlarının kendisinden iyi bir haber beklediği Kate Middleton, şimdi kanserden uzak kalmak için elinden gelen her şeyi yaptığını satırlarına ekledi.

Her ne kadar kemoterapi tedavisi bitse de önünde daha uzun bir yol olduğunu da vurguladı Kate Middleton. "Tam iyileşme sürecinde yolun uzun. Her günü geldiği gibi yaşamaya devam etmeliyim" satırlarına yer verdi mesajında.

Fakat yine de görevlerine geri dönmeyi istediğini ve sağlığı el verdiğinde birkaç kamusal etkinliğe katılmayı dört gözle beklediğini yazdı.

Kate Middleton, kendisine gösterilen destek için de teşekkür etti. Galler Prensesi Kate, "Bu dönemde bize destek olan herkesten büyük güç aldık" diye sürdürdü paylaşımını.