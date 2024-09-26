BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ± kendi elleriyle gelin etmiÅŸti... OnlarÄ± dÃ¶rt yÄ±l bir gÃ¼n arayla doÄŸurmuÅŸ: GÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼n hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nimeti

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Tabii ki kaÃ§ tane Ã§ocuÄŸu olursa olsun hiÃ§bir anne baba o minicik bebekleri kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nÃ¼ hiÃ§ unutmaz... O gÃ¼nÃ¼n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n de hem o Ã§ocuklar hem de tÃ¼m aile iÃ§in Ã¶zel geÃ§mesini ister.

TanÄ±nmÄ±ÅŸ biri olmak ya da olmamak bu konuda herhangi bir fark yaratmaz kuÅŸkusuz.

Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ ailelerinden birinde bÃ¶yle bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ve yeni yaÅŸ sevinci yaÅŸanÄ±yor... Ãœstelik bu mutluluk sadece bugÃ¼nle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak, dÃ¶rt Ã§ocuklu aile yarÄ±n da baÅŸka bir kardeÅŸin yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacak.

Kim mi bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz aile?

Belki de Ä°ngiliz ve Ä°spanyol kraliyet ailesinden sonra adÄ±ndan en Ã§ok sÃ¶z ettiren bir baÅŸka taÃ§lÄ± aile: ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi.

Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n iki kÄ±zÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Prenses Salma, bugÃ¼n yani 26 EylÃ¼l'de 24'Ã¼ncÃ¼ yaÅŸÄ±nÄ± dolduracak. Ondan dÃ¶rt yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan ablasÄ± Prenses Iman da yarÄ±n yarÄ±n 27'nci yaÅŸÄ±nÄ± bitirecek.

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'GÃœLÃœÅžÃœN HAYATIMIN EN BÃœYÃœK NÄ°METLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°'

Ä°ki kÄ±z kardeÅŸin anneleri KraliÃ§e Rania, bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ sosyal medya sayfasÄ±ndan da kutladÄ±.

GeÃ§en yÄ±l hem bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man'Ä±n hem de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Salma'nÄ±n yeni yaÅŸÄ± iÃ§in tek bir paylaÅŸÄ±m yapan Rania, bu yÄ±l ise kÄ±zlarÄ±na ayrÄ± ayrÄ± gÃ¼n vermek istedi.

BugÃ¼n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Salma ile Ã§ekilen bir pozunu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸan Rania, yanÄ±na da "GÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼n hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nimetlerinden biri. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun tatlÄ± kÄ±zÄ±m Salma" mesajÄ±na yer verdi.

KraliÃ§e Rania, belli ki yarÄ±n da bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Iman'Ä±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in ona Ã¶zel bir paylaÅŸÄ±m yapacak sosyal medya sayfasÄ±nda.

KraliÃ§e Rania, dÃ¶rt yÄ±l ve bir gÃ¼n arayla dÃ¼nyaya getirdiÄŸi kÄ±zlarÄ± Ä°man ile Salma'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nlerini geÃ§en yÄ±l tek bir paylaÅŸÄ±mla sosyal medya sayfasÄ±ndan kutlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l ise gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re her bir kÄ±zÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± paylaÅŸÄ±m yapacak.Â

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KraliÃ§e Rania'nÄ±n geÃ§en yÄ±l evlenen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Ä°man, 1996 yÄ±lÄ±nÄ±n 27 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya geldi. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Salma ise 26 EylÃ¼l 2000 gÃ¼nÃ¼ doÄŸdu.

Ä°KÄ° KIZINI DÃ–RT YIL VE BÄ°R GÃœN ARAYLA DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°

O dÃ¶nemde henÃ¼z prens olan Abdullah ile 1993 yÄ±lÄ±nda evlendi Rania. Bu evlilikten ilk olarak oÄŸullarÄ± Veliaht Prens HÃ¼seyin dÃ¼nyaya geldi.

ArdÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man doÄŸdu. Ondan dÃ¶rt yÄ±l sonra Salma, 2005 yÄ±lÄ±nda da ÅŸu anda 19 yaÅŸÄ±nda olan Prens Hashem dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

ÃœrdÃ¼n kraliÃ§esi geÃ§en yÄ±l iki kÄ±zÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± tek bir paylaÅŸÄ±mla kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

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SON Ä°KÄ° YIL HAREKETLÄ°

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi, geÃ§en yÄ±l ve bu yÄ±l yaz aylarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ±n en mutlu dÃ¶nemlerini yaÅŸadÄ±.

Abdullah ile Rania'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda Jameel Thermiotis ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ä°ki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼lkede bir bayram havasÄ±nda kutlandÄ±.

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden sadece Ã¼Ã§ ay geÃ§miÅŸti ki ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi bu kez daha bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

Ãœlkenin gelecekteki kralÄ± Prens HÃ¼seyin, niÅŸanlÄ±sÄ± Rajwa Al Sahif ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ä°ki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Abdullah ile Rania'nÄ±n 1993 yÄ±lÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden tam 30 yÄ±l sonra gerÃ§ekleÅŸen en kalabalÄ±k ve gÃ¶rkemli evlilik tÃ¶reni oldu.

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KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah, geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda ilk dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man ile Jameel Thermiotis iÃ§in yaptÄ±. ArdÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Rajwa Al Sahif evlendi.Â





Ä°LK TORUN DA DÃœNYAYA GÃ–ZLERÄ°NÄ° AÃ‡TI

Aile, geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda da baÅŸka bir mutlu olay yaÅŸadÄ±. Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n ilk bebekleri dÃ¼nyaya geldi. BebeÄŸe halasÄ± ve bÃ¼yÃ¼k halasÄ± gibi Ä°man adÄ± verildi.

Bu arada KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah'Ä±n evliliklerinden iki tane kÄ±zlarÄ± bulunuyor. Ama dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen KraliÃ§e Rania, gelini Rajwa'yÄ± da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daha oÄŸluyla niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyururken ifade etti.

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Hatta iki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce yapÄ±lan kÄ±na eÄŸlencesinde "Rajwa, benim oÄŸlum iÃ§in ettiÄŸim bÃ¼tÃ¼n dualarÄ±n kabulÃ¼" diyerek hem gelinini hem de o sÄ±rada yanlarÄ±nda bulunan konuklarÄ±nÄ± aÄŸlattÄ±.

23 yaÅŸÄ±nda evlenen Rania, 53 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde de ilk torun sevincini yaÅŸadÄ±. KraliÃ§e, torununun doÄŸmasÄ±ndan birkaÃ§ hafta sonra 31 AÄŸustos'ta 53 yaÅŸÄ±nÄ± bitirdi.Â

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KraliÃ§e Rania, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu HÃ¼seyin'in karÄ±sÄ± Rajwa'yÄ± gelini deÄŸil Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ± gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ genÃ§ Ã§iftin niÅŸanÄ±nÄ± duyururken aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â Â