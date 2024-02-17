Harry'nin bile kalbi yumuşadı... Hasta babası çağırırsa koşarak gidecek: Ben ailemi seviyorum

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Babasının hastalığını öğrenince apar topar karısı Meghan Markle ile birlikte yaşadığı ABD'den Londra'ya koşan Harry, orada sadece 24 saat kalmıştı. Babasıyla görüşmesi de sadece 45 dakika sürmüştü.

Bu yüzden çok eleştirilen Harry, şimdi uzaklardan, Atlantik Okyanusu'nun öte yanından beklenmedik bir zeytin dalı uzattı ailesine.

2020 yılında karısı Meghan Markle ile birlikte aile içindeki görevlerini bırakıp önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşınan 39 yaşındaki Harry, bu arada da Londra'da kalanlara etmediği lafı bırakmamıştı.

UZAKLARDAN ZEYTİN DALI UZATTI

Ailesine ırkçılık dahil birçok eleştiri yönelten Prens Harry, önceki gün kendisine mikrofon uzatan Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programa ise bambaşka sözler sarf etti.

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Karısı Meghan Markle ile birlikte bulunduğu Kanada'nın ünlü kar tatili merkezi Whistler'da ilk kez babasının hastalığı hakkında konuştu Prens.

Bunca yıl içinde ilk kez de ailesiyle ilgili sevgi dolu bir cümle kurdu... "Ben ailemi seviyorum" bile dedi. Onun bu sözleri de uzaklardan ailesine gönderdiği bir barış mesajı olarak nitelendirildi.

Bu arada Page Six'e konuşan bir kaynak da Prens Harry'nin aslında kraliyet görevlerine geri dönmeyi arzu ettiğini ileri sürdü.

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BABASI İSTERSE HARRY ASLA 'HAYIR' DEMEZ

Ona göre eğer babası Kral Charles, yardımını isterse Harry "koşa koşa" Londra'ya dönebilir. Söz konusu kaynak "Ben güçlü bir şekilde inanıyorum ki eğer babası ondan yardım isterse Harry buna asla hayır demez "diye konuştu.

Ama yine aynı kaynağa göre Harry, kalkıp kendi başına babasından böyle bir talepte bulunamaz. Bu adımın karşı taraftan gelmesi gerekiyor.

Prens Harry, babasının hastalığını öğrendiğinde karısı Meghan ile çocukları Archie ve Lilibet'i ABD'de bırakıp Londra'ya gitti. Orada babasıyla sadece 45 dakika görüştü, ağabeyi William ile hiçbir teması olmadı. Toplam 24 saatte evine dönen Harry, sonra da karısıyla birlikte Kanada'ya gitti.

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Kurucularından biri olduğu Invictus Games'e eklenmesi planlanan kış sporlarıyla ilgili araştırmalar yapan Harry, ülkenin ünlü kayak merkezinde Meghan ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kutladı.

İşte orada bulundukları sırada da Good Morning America kameraları Prens'e yöneldi. Sinemanın en ünlü Superman'ı olarak tanınan Christopher Reeves'in oğlu Will Reeves'in mikrofon uzattığı Prens Harry babasının hastalığıyla ilgili konuştu.

Will Reeves'in Babanızın hasta olduğu haberini nasıl aldınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi Harry: "Onunla konuştum."

Sunucu Reeves bunun ardından Harry'ye "Daha sonra ne yaptınız?" diye sordu. Harry de 75 yaşındaki hasta babasını bir an önce görebilmek için hemen uçağa atlayıp yanına gittiğini ekledi.

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İşte konuşmanın bundan sonrasında da Harry'nin duyguları gündeme geldi. Son 4 yıldır ailesine yöneltmediği eleştiriyi bırakmayan Harry'nin bu konuda söyledikleri şöyle: "Bakın, ben ailemi seviyorum. Burada önemli olan uçağa atlayıp onun yanına gidebilmem. Onunla zaman geçirebilmem. Bunun için minnettarım."

Prens Harry, babasıyla aralarında geçenlere ve Kral Charles'ın sağlığının nasıl göründüğüne dair soruyu ise "Bu benimle onun arasında kalacak" diyerek yanıtlamadı.

'HER HASTALIK AİLELERİ BİRLEŞTİRİR'

Bu arada Will Reeves ile yaptığı ayaküstü söyleşiye göre Kral'ın bu hastalığı, Harry'nin ailesiyle arasında bir uzlaşmaya varılmasına da yardımcı olabilecek.

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Prens Harry bu konuda "Her hastalığın aileleri bir araya getirebildiğini düşünüyorum."

Harry aynı zamanda, İngiltere'ye bir daha gidip ailesini görmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Ailedeki resmi görevlerini bırakması büyük olay olan Prens "İngiltere'ye gitmek için başka gezi planlarım da var. Bu şekilde elimden geldiğince ailemi görebileceğim" diye konuştu.

Onun bütün bu sözleri de Harry'nin aslında için için ailesiyle arasını düzeltmek istediği iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

AİLESİYLE BARIŞMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Geçtiğimiz hafta içinde konuşulan bu iddialara göre Harry aslında özellikle de şimdi yani babası hastalandıktan sonra ailesiyle barışmayı istiyor.

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Hatta bunu ileri sürenlere göre Harry, bu konuda karısı Meghan Markle'dan çekiniyor. Çünkü onun böyle bir niyeti yok. O da şu anda karısının baskısıyla bir adım atmıyor. Ama asıl yapmak istediği aileyle arasını düzeltmek.

Bu konuda OK dergisine konuşan bir kaynak zaten Harry'nin ailesiyle barışmaktan başka bir seçeneği olmadığını belirtip "Sonunda Harry, bu tür olayların ailede nasıl darbelere yol açacağını gördü" dedi.

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KRALİYET UZMANI ÜMİTLİ KONUŞTU

Harry'nin, babasının hastalığını öğrenince hemen evine koşmasını iyimser değerlendirenlerden biri de kraliyet uzmanı Pauline MacLaran.

Ona göre 24 saatliğine bile olsa Harry'nin babasının yanına koşması iyi bir gelişme. Onun yorumuna göre Prens, ülkesinde daha uzun süre kalsaydı bu kez de herkes Kral'ın sağlık durumu hakkında büyük bir endişeye kapılabilirdi.