Ä°Ã§in iÃ§in hasta babasÄ±yla barÄ±ÅŸmak istiyor... Ama karÄ±sÄ±ndan Ã§ekinip barÄ±ÅŸamÄ±yor

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Bu bir yana Harry'nin, babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyar duymaz hemen evine koÅŸmasÄ± da son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan dargÄ±nlÄ±kla ilgili bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ± bazÄ± deÄŸerlendirmelere gÃ¶re.

GerÃ§i bu umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z Ã§ok uzakta ve sislerin ardÄ±nda. Aileyi yÄ±llardÄ±r takip eden bazÄ± uzmanlar artÄ±k yÃ¼ksek sesle "neden olmasÄ±n?" sorusunu soruyor.

Ama bir de bunun tam tersini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler var. Onlara gÃ¶re Harry'nin, babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyup koÅŸup gelmesi ama sadece 45 dakika onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve sonra hemen karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n yanÄ±na koÅŸmasÄ±Â her ÅŸeyin" eski tas eski hamam" sÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼.

HASTA BABASINI BIRAKIP SEYÄ°RCÄ°YÄ° GÃœLDÃœRMEYE GÄ°TTÄ°

Ã–zetle Harry geldiÄŸi gibi artÄ±k evi olan ABD'ye geri dÃ¶ndÃ¼. Ãœstelik dÃ¶ner dÃ¶nmez de birÃ§ok kiÅŸinin "komedyenliÄŸe soyundu galiba" diye yorumladÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.Â



Ã–te yandan bu konuda baÅŸka iddialar da var. Bunlara gÃ¶re aslÄ±nda Harry bir sÃ¼redir ailesiyle arasÄ±ndaki gerilimi yumuÅŸatmak istiyor. Bu konuda epey hevesli.

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Ama gelin gÃ¶rÃ¼n ki Ã§ok aÅŸÄ±k olduÄŸu, gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baktÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± bu konuda onunla aynÄ± fikirde deÄŸil. Harry de ondan Ã§ekindiÄŸi iÃ§in adÄ±m atamÄ±yor.



Bu konuda OK dergisine konuÅŸan bir kaynak "Meghan, barÄ±ÅŸ konusunda hiÃ§bir ÅŸey yapmak istemiyor... Elinden geldiÄŸince Ä°ngiltere'den uzak durma derdinde. Harry ise onun tam tersine yarattÄ±ÄŸÄ± hasarÄ± tamir etmek istiyor" dedi.

Hatta bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Harry, olup bitenlerden dolayÄ± piÅŸmanlÄ±k duyuyor ve ailesiyle arasÄ±ndaki kan davasÄ±na bir son vermek istiyor.

'KARISINDAN Ã‡EKÄ°NDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N ADIM ATAMIYOR'

Bu iddialara gÃ¶re Harry'nin isteÄŸi bu yÃ¶nde olsa da karÄ±sÄ± Meghan Markle bu iÅŸin bir parÃ§asÄ± olmak istemiyor.



OK'e konuÅŸan bu kaynak "Bence Harry'nin bir B planÄ± yok. Onun elindeki tek seÃ§enek ailesiyle arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek. Bu deÄŸerlendirmeye gÃ¶re Harry,Â "Sonunda, ailesinde yÄ±llar iÃ§inde meydana gelen Ã§eÅŸitli darbelerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hasarÄ± onarmanÄ±n ne kadar zor olacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±."

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Bu konuda kraliyet ailesini yÄ±llardÄ±r takip eden Pauline Maclaran daha iyimser dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Maclaran babasÄ±nÄ±n kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Harry'nin hemen Ä°ngiltere'ye gitmesinin ardÄ±ndan da 24 saatte geri dÃ¶nmesinin kendisini ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Maclaran'a gÃ¶re Harry, Ã¼lkesinde fazla uzun sÃ¼re kalÄ±p Kral'Ä±n durumunun kÃ¶tÃ¼ ya da ciddi olduÄŸu izlenimini uyandÄ±rmak istemedi. Ama ona gÃ¶re bir baÅŸka geliÅŸme daha olabilir.

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Ã‡OCUKLARIYLA BABASINI BULUÅžTURABÄ°LÄ°R

"Harry'nin hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyar duymaz babasÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸup gitmesi iliÅŸkilerinin geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu bir geliÅŸme. Kral'Ä±n iki torununu yani Harry ile Meghan'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet'i alÄ±p babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in daha uzun bir ziyarette bulunacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu uzman MacLaran.

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Prens Harry ile Meghan Markle. 2020 yÄ±lÄ±nda kÄ±demli kraliyet ailesi gÃ¶revlerinden ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± ÅŸoke etti. Bundaki amaÃ§larÄ±nÄ±n daha sÄ±radan ve baÄŸÄ±msÄ±z tabii ki gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan bir hayat sÃ¼rmek olduÄŸunu sÃ¶yleseler de bunun tam tersi adÄ±mlar attÄ±lar.

AÄ°LEYÄ° KÃ–TÃœLEMELERÄ° BÄ°TMEDÄ°

Ã–nce Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajda Ä°ngiliz kraliyet ailesini Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§ladÄ±lar. Meghan, hamileyken canÄ±na kÄ±ymak isteyecek kadar derin bir depresyona girdiÄŸini ama aileden hiÃ§ yardÄ±m gÃ¶rmediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. OrtalÄ±ÄŸÄ± sallayan bu rÃ¶portajÄ±n ardÄ±ndan da susmadÄ± Harry ile Meghan.Â

Bir digital platforl iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± programda Ä°ngiltere'de yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±rada ne kadar acÄ± ektiklerini ailenin kendilerini nasÄ±l dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ndÃ¼.

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Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Spare adlÄ± kitabÄ±nda da Harry ailesiyle kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ne varda hepsini kendi aÃ§Ä±sÄ±ndan anlattÄ±.Â

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine de ailenin Ã¼vey evladÄ± oldu. BabasÄ±nÄ±n taÃ§ giyme tÃ¶renine yanÄ±nda karÄ±sÄ± Meghan olmadan tek baÅŸÄ±na katÄ±lan Harry'ye ailesinin Ã¼yeleri arasÄ±nda sadece kuzenleri Eugenie ve Beatrice ile kÄ±sacÄ±k bir sÃ¼re de Zara ve kocasÄ± Mike Tindall ilgi gÃ¶sterdi

Harry, Kral Charles'Ä±n Ã¶z oÄŸluÂ oÄŸlu olduÄŸu halde taÃ§ giye tÃ¶renini bir yabancÄ±, sÄ±radan bir konuk gibi izleyip hemen evine dÃ¶ndÃ¼.

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