Herkes eÅŸiyle sevgilisiyle gidecek... Bir o kalabalÄ±k iÃ§inde yapayalnÄ±z Bir zamanlar hamileyken bile yanÄ±ndaydÄ±

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BÃ¼tÃ¼n bunlar yaÅŸanÄ±rken ailenin kÄ±demli Ã¼yeleri arasÄ±nda "tek ayakta kalan" kiÅŸi Galler Prensi William oldu. O da karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmak ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±na bakmak iÃ§in bir sÃ¼re gÃ¶revlerini askÄ±ya alsa da bir sÃ¼re sonra geri dÃ¶ndÃ¼.

Bunca zorluk yaÅŸarken bir yandan da kameralarÄ±n ve halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmak onun iÃ§in Ã§ok zor olsa da sonuÃ§ta bÃ¼tÃ¼n bunlar onun gÃ¶revi.

Åžimdi babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± ve karÄ±sÄ±nÄ±n zorlu ameliyatÄ±ndan sonra William, en Ã¶nemli kraliyet gÃ¶revine hazÄ±rlanÄ±yor.

EN Ã–NEMLÄ° GÃ–REVLERÄ°NDEN BÄ°RÄ° VE KATE YANINDA OLMAYACAK

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n akÅŸamÄ± Ä°ngiliz sinemasÄ±nÄ±n Oscar'Ä± olarak nitelendirilen BAFTA Ã–dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±lacak.

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William da Ã¶dÃ¼lleri veren Ä°ngiliz Film Akademisi'nin patronu olan William, Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece o gece ÅŸÄ±k takÄ±m elbisesi iÃ§inde orada olacak ve kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼yecek. TÃ¶rene katÄ±lan konuklarla ilgilenecek kÄ±sacasÄ± gecenin ev sahipliÄŸini Ã¼stlenecek.

Ama o gece Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir eksiklik hissedecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llardÄ±r ilk kez o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼rken yanÄ±nda karÄ±sÄ± Kate Middleton olmayacak.



GeÃ§en ay karÄ±n bÃ¶lgesinden bir ameliyat geÃ§iren Kate iki hafta hastanede kaldÄ±ktan sonra taburcu oldu. Åžimdi evde bakÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ama Kensington SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re nisan ayÄ±na kadar gÃ¶revleri askÄ±ya alÄ±ndÄ±.

KIRMIZI HALIDAN RÃœZGAR GÄ°BÄ° GEÃ‡ERDÄ°

Durum bÃ¶yle olunca Prens William da tÃ¶rene yanÄ±nda Kate olmadan katÄ±lacak. Ama bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hem geceye katÄ±lanlarÄ±n hem de hayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ Kate Middleton'Ä± arayacak.

Bu durum haksÄ±z da deÄŸil aslÄ±nda... Ã‡Ã¼nkÃ¼ aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan beri Kate Middleton, giyimiyle kuÅŸakmÄ±yla BAFTA kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± oldu hep. Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. GiydiÄŸi kÄ±yafetler, kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±lar, saÃ§Ä± makyajÄ± her zaman ilgi Ã§ekti.

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Madem bu yÄ±l BAFTA Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni Kate'siz olacak, biz de onun geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki Ã¶dÃ¼l gecelerine damgasÄ±nÄ± vuran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik.

Kate 2017 yÄ±lÄ±ndaki BAFTA tÃ¶renine omuz dekoltesiyle dikkat Ã§eken bu elbiseyle katÄ±ldÄ±.

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2018 yÄ±lÄ±nda en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'ye hamileydi Kate. O gece iÃ§in bu yeÅŸil elbiseyi seÃ§ti. Boynundaki zÃ¼mrÃ¼t ve elmaslardan oluÅŸan gerdanlÄ±ÄŸÄ± gecenin en Ã§ok konuÅŸulan konusu oldu.

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Ä°ÅŸte o beyaz elbise... Kate Middleton'Ä±n geceye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar iÃ§indeki en Ã§ok beÄŸenilen BAFTA kÄ±yafeti... 2019 yÄ±lÄ±ndaki tÃ¶rene etekleri uÃ§uÅŸan, omuz kÄ±smÄ± asimetrik bu elbiseyle katÄ±ldÄ± o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton. Bu elbisesi de saÃ§ modeli de takÄ±larÄ± da Ã§ok beÄŸenildi.

2020 yÄ±lÄ±ndaki BAFTA tÃ¶reninde giydiÄŸi bu elbiseyi ikinci kez giyiyordu Kate Middleton. O gecenin ana temasÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlikti. Buna uygun olarak konuklar da daha Ã¶nce kullandÄ±klarÄ± kÄ±yafetleri giydi. Kate'in taktÄ±ÄŸÄ± takÄ±lar bu elbiseye pek uygun bulunmadÄ±.

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