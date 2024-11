Bir zamanlar Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar geÃ§ti, bÃ¼yÃ¼dÃ¼... Rol arkadaÅŸÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan ve yeni doÄŸmuÅŸ bebeÄŸinden ayÄ±rdÄ±

Haberin Devamı

Şimdi size bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız.

Onun için söyleyeceklerimiz de "Bir zamanlar çocuk yıldızdı" diye başlayacak... Ama cümlenin sonu bambaşka bir şekilde gelecek. Çünkü geçmişin çocuk yıldızı, son dönemde tartışmalı bir konuyla gündeme geliyor...

Aslında her şey normal biçimde gelişseydi bu eski çocuk yıldız, şu sıralar iddialı son filmiyle konuşulacaktı. Elbette film de işin içinde ama onu gölgede bırakan başka gelişmeler de var.



İKİ EVLİLİK BİTTİ... BİR BEBEK BABASINDAN AYRILDI

Eski çocuk yıldız son filmindeki rol arkadaşına aşık oldu. Bu uğurda hem kendi yuvasını yıktı, hem de onun yuvası yıkıldı.

Üstelik de yeni doğmuş bir bebeği olduğu halde. Şimdi ikisi de aynı filmde oynadıkları için kırmızı halıya beraber çıkıyorlar ve orada da samimi pozlar sergiliyorlar.

Bir yandan da bu şekilde ilişkilerini artık spot ışıklarının altına çıkarmış oldular. İşte bu eski çocuk yıldızın bu kadar konuşulmasının nedeni de bu. Yapılan eleştirilere göre "yuvasını yıktığı ve yeni doğan bebeğinden ayırdığı aşkını resmileştirmek için rol aldığı filmi kullanıyor." Bu durum elbette yapımcıların da canını sıkıyor.

ŞİMDİ BAMBAŞKA BİR KONUYLA GÜNDEMDE

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü Ariana Grande.

Genç kuşağın gözde yıldızlarından biri olan Ariana Grande artık 31 yaşında bir yetişkin. Üstelik başından kısa süreli bir evlilik de geçti.

Grande son dönemde önemli rollerini Ethan Slater ile paylaştığı Wicked adlı filmle gündemde. Ama filmi de gölgede bırakan başka bir ayrıntı var. Grande ile Slater'ın sette başlayan yakınlaşmaları ve bunun ikisinin de evliliğini bitirmesi.

Ariana Grande, 2021 yılında evlendiği Dalton Gomez ile bu yıl resmen boşandı. 32 yaşındaki Ethan Slater ise 2018 yılında evlendiği Lilly Jay'den boşandı. Genç karısını da yeni dünyaya gelmiş bebeğiyle bir başına bıraktı üstelik.

İki genç yıldızın, film setinde başlayıp gerçek hayata taşan aşkları, başrol oynadıkları Wicked filminin yapımcı şirketini de büyük endişeye sürüklüyor. Onların korkusu, Grande ile Slater'ın, iki yuvanın yıkılmasına neden olan tartışmalı aşkının filmin gişe başarısını olumsuz etkilemesi.

YAPIMCI ŞİRKET ENDİŞELİ

Bu arada hemen not düşelim.. Yapımcı şirket Wicked filmi için 145 milyon dolar harcadı. Doğal olarak da gişe gelirinin bunun çok üstüne çıkması bekleniyor. Ama bir yandan da Ariana Grande ile Ethan Slater'ın aşkının bu beklentinin gerçekleşmesini engelleyebileceğinden endişe ediyorlar.

Wicked filminin başrolünde hem müzik hem de sinemadaki yeteneğiyle tanınan Ariana Grande'nin yer alacağı baştan belliydi. 2022 yılının aralık ayında kadroya Ethan Slater katıldı.

Genç aktör o sırada lise aşkı Lilly Jay ile evliydi ve yeni bir erkek evlat sahibi olmuşlardı.

2023 yılında ise Ariana Grande'nin kocası Dalton Gomez'den boşanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

AŞK, UZUN SÜRE GİZLENEMEDİ

Bundan birkaç gün sonra da bu kez Ethan Slater ile aralarında bir yakınlaşma olduğu ortaya çıktı.

Ama o sırada Slater, karısından ayrılacağını henüz duyurmamıştı.

Bu aşk hem Grande'nin hem de Slater'ın hayranları arasında bir tür infiale yol açtı. Bu sırada Slater'ın ihanet ettiği eşi Lilly Jay, verdiği bazı röportajlarda Ariana Grande'yi eleştirdi. Ailesine zarar verdiğini ileri sürdü.

Öyle ya da böyle Ariana Grande ile Ethan Slater arasındaki ilişki saklanmayacak şekilde gün yüzüne çıktı.

Ethan Slater, lise aşkı Lilly Jay ile evliydi... Hatta karısına ihanet ettiği sırada daha yeni bir erkek evlatları olmuştu.

ÇOCUK YAŞTA MÜZİKALDE ROL ALARAK KARİYERİNE BAŞLADI

Durum böyle olunca kelimenin tam anlamıyla milyonların gözü önünde büyüyen Ariana Grande'nin çocuk yıldızlık zamanlarından bu güne nasıl eriştiği de tekrar gündeme geldi.

1993 yılında dünyaya gelen Ariana Grande kariyerine 2008 yılında küçük bir çocukken 13 adlı Broadway müzikalinde sahneye çıkarak başladı. Ardından da Nickelodeon kanalındaki Victorious dizisiyle yıldızını iyice parlattı.

Daha sonra ünlü bir plak şirketiyle rhytm and blues tarzındaki Yours Truly adlı albüm için anlaşma imzaladı. 2013 yılında çıkan bu albüm bir anda müzik listelerinde ilk sıraya yükseldi.

Ariana Grande sadece oyunculuk değil müzik konusundaki yeteneğini de konuşturuyordu bu şekilde. Albümler albümleri, filmler filmleri kovaladı ve Ariana Grande daha gencecik yaşında bir yıldız oldu.

GENÇ YAŞINDA ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL KAZANDI

Aslına bakılırsa Grande daha 30'larının başında olabilir ama hatırı sayılır miktarda da ödül sahibi. Bunlara iki tane Grammy de dahil.

Filmleri ve dizileri izlenme rekorları kıran, albümleri milyonlar satan Ariana Grande, 2021 yılında Dalton Gomez ile hayatını birleştirdi. Fakat Wicked filminin çekimlerinde tanıştığı Ethan Slater aşkı edeniyle bu evlilik bitti. Çift, bu yıl da resmen boşandı.

Ariana Grande ve Ethan Slater ile ilgili olarak konuşulanlar şimdilik böyle. Bakalım gelecek onların aşkıyla ilgili olarak neler getirecek.