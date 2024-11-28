Bir zamanlar Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar geÃ§ti, bÃ¼yÃ¼dÃ¼... Rol arkadaÅŸÄ±nÄ± karÄ±sÄ±ndan ve yeni doÄŸmuÅŸ bebeÄŸinden ayÄ±rdÄ±

Haberin DevamÄ±

Åžimdi size bunlardan birinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±z.

Onun iÃ§in sÃ¶yleyeceklerimiz de "Bir zamanlar Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±" diye baÅŸlayacak... Ama cÃ¼mlenin sonu bambaÅŸka bir ÅŸekilde gelecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±, son dÃ¶nemde tartÄ±ÅŸmalÄ± bir konuyla gÃ¼ndeme geliyor...

AslÄ±nda her ÅŸey normal biÃ§imde geliÅŸseydi bu eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z, ÅŸu sÄ±ralar iddialÄ± son filmiyle konuÅŸulacaktÄ±. Elbette film de iÅŸin iÃ§inde ama onu gÃ¶lgede bÄ±rakan baÅŸka geliÅŸmeler de var.

Â

Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°K BÄ°TTÄ°... BÄ°R BEBEK BABASINDAN AYRILDI

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z son filmindeki rol arkadaÅŸÄ±na aÅŸÄ±k oldu. Bu uÄŸurda hem kendi yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±, hem de onun yuvasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik de yeni doÄŸmuÅŸ bir bebeÄŸi olduÄŸu halde. Åžimdi ikisi de aynÄ± filmde oynadÄ±klarÄ± iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya beraber Ã§Ä±kÄ±yorlar ve orada da samimi pozlar sergiliyorlar.

Bir yandan da bu ÅŸekilde iliÅŸkilerini artÄ±k spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ oldular. Ä°ÅŸte bu eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±n bu kadar konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni de bu. YapÄ±lan eleÅŸtirilere gÃ¶re "yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve yeni doÄŸan bebeÄŸinden ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±nÄ± resmileÅŸtirmek iÃ§in rol aldÄ±ÄŸÄ± filmi kullanÄ±yor." Bu durum elbette yapÄ±mcÄ±larÄ±n da canÄ±nÄ± sÄ±kÄ±yor.

ÅžÄ°MDÄ° BAMBAÅžKA BÄ°R KONUYLA GÃœNDEMDE

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ Ariana Grande.

GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Ariana Grande artÄ±k 31 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin. Ãœstelik baÅŸÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼reli bir evlilik de geÃ§ti.

Grande son dÃ¶nemde Ã¶nemli rollerini Ethan Slater ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Wicked adlÄ± filmle gÃ¼ndemde. Ama filmi de gÃ¶lgede bÄ±rakan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± var. Grande ile Slater'Ä±n sette baÅŸlayan yakÄ±nlaÅŸmalarÄ± ve bunun ikisinin de evliliÄŸini bitirmesi.

Ariana Grande, 2021 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Dalton Gomez ile bu yÄ±l resmen boÅŸandÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki Ethan Slater ise 2018 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Lilly Jay'den boÅŸandÄ±. GenÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± da yeni dÃ¼nyaya gelmiÅŸ bebeÄŸiyle bir baÅŸÄ±na bÄ±raktÄ± Ã¼stelik.

Haberin DevamÄ±

Ä°ki genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n, film setinde baÅŸlayÄ±p gerÃ§ek hayata taÅŸan aÅŸklarÄ±, baÅŸrol oynadÄ±klarÄ± Wicked filminin yapÄ±mcÄ± ÅŸirketini de bÃ¼yÃ¼k endiÅŸeye sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor. OnlarÄ±n korkusu, Grande ile Slater'Ä±n, iki yuvanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olan tartÄ±ÅŸmalÄ± aÅŸkÄ±nÄ±n filmin giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± olumsuz etkilemesi.

YAPIMCI ÅžÄ°RKET ENDÄ°ÅžELÄ°

Bu arada hemen not dÃ¼ÅŸelim.. YapÄ±mcÄ± ÅŸirket Wicked filmi iÃ§in 145 milyon dolar harcadÄ±. DoÄŸal olarak da giÅŸe gelirinin bunun Ã§ok Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor. Ama bir yandan da Ariana Grande ile Ethan Slater'Ä±n aÅŸkÄ±nÄ±n bu beklentinin gerÃ§ekleÅŸmesini engelleyebileceÄŸinden endiÅŸe ediyorlar.

Haberin DevamÄ±

Wicked filminin baÅŸrolÃ¼nde hem mÃ¼zik hem de sinemadaki yeteneÄŸiyle tanÄ±nan Ariana Grande'nin yer alacaÄŸÄ± baÅŸtan belliydi. 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda kadroya Ethan Slater katÄ±ldÄ±.

GenÃ§ aktÃ¶r o sÄ±rada lise aÅŸkÄ± Lilly Jay ile evliydi ve yeni bir erkek evlat sahibi olmuÅŸlardÄ±.

2023 yÄ±lÄ±nda ise Ariana Grande'nin kocasÄ± Dalton Gomez'den boÅŸanacaÄŸÄ± haberi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AÅžK, UZUN SÃœRE GÄ°ZLENEMEDÄ°Â

Bundan birkaÃ§ gÃ¼n sonra da bu kez Ethan Slater ile aralarÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ama o sÄ±rada Slater, karÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z duyurmamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu aÅŸk hem Grande'nin hem de Slater'Ä±n hayranlarÄ± arasÄ±nda bir tÃ¼r infiale yol aÃ§tÄ±. Bu sÄ±rada Slater'Ä±n ihanet ettiÄŸi eÅŸi Lilly Jay, verdiÄŸi bazÄ± rÃ¶portajlarda Ariana Grande'yi eleÅŸtirdi. Ailesine zarar verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Ã–yle ya da bÃ¶yle Ariana Grande ile Ethan Slater arasÄ±ndaki iliÅŸki saklanmayacak ÅŸekilde gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.





Ethan Slater, lise aÅŸkÄ± Lilly Jay ile evliydi... Hatta karÄ±sÄ±na ihanet ettiÄŸi sÄ±rada daha yeni bir erkek evlatlarÄ± olmuÅŸtu.Â

Ã‡OCUK YAÅžTA MÃœZÄ°KALDE ROL ALARAK KARÄ°YERÄ°NE BAÅžLADI

Durum bÃ¶yle olunca kelimenin tam anlamÄ±yla milyonlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen Ariana Grande'nin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlÄ±k zamanlarÄ±ndan bu gÃ¼ne nasÄ±l eriÅŸtiÄŸi de tekrar gÃ¼ndeme geldi.

1993 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Ariana Grande kariyerine 2008 yÄ±lÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken 13 adlÄ± Broadway mÃ¼zikalinde sahneye Ã§Ä±karak baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da Nickelodeon kanalÄ±ndaki Victorious dizisiyle yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± iyice parlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Daha sonra Ã¼nlÃ¼ bir plak ÅŸirketiyle rhytm and blues tarzÄ±ndaki Yours Truly adlÄ± albÃ¼m iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan bu albÃ¼m bir anda mÃ¼zik listelerinde ilk sÄ±raya yÃ¼kseldi.

Ariana Grande sadece oyunculuk deÄŸil mÃ¼zik konusundaki yeteneÄŸini de konuÅŸturuyordu bu ÅŸekilde. AlbÃ¼mler albÃ¼mleri, filmler filmleri kovaladÄ± ve Ariana Grande daha gencecik yaÅŸÄ±nda bir yÄ±ldÄ±z oldu.

GENÃ‡ YAÅžINDA Ã–DÃœL ÃœSTÃœNE Ã–DÃœL KAZANDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Grande daha 30'larÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olabilir ama hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r miktarda da Ã¶dÃ¼l sahibi. Bunlara iki tane Grammy de dahil.

Filmleri ve dizileri izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran, albÃ¼mleri milyonlar satan Ariana Grande, 2021 yÄ±lÄ±nda Dalton Gomez ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Fakat Wicked filminin Ã§ekimlerinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ethan Slater aÅŸkÄ± edeniyle bu evlilik bitti. Ã‡ift, bu yÄ±l da resmen boÅŸandÄ±.

Ariana Grande ve Ethan Slater ile ilgili olarak konuÅŸulanlar ÅŸimdilik bÃ¶yle. BakalÄ±m gelecek onlarÄ±n aÅŸkÄ±yla ilgili olarak neler getirecek.

Â