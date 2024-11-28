Babasının kucağında şaşkın bir bebekti... Ailenin en sakin çocuğu artık yakışıklı bir delikanlı oldu

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Önceleri etraflarını saran bu kalabalığa mavi gözlerini dikerek merakla baktı. Biraz daha büyüdükçe yüz ifadesiyle bu durumdan pek de hoşlanmadığını ifade etti.

Ama zaman geçtikçe ünlü bir ailenin çocuğu olarak bütün bunlara alıştı... Son olarak da annesinin kolunda önemli bir geceye katıldı.

Bu kez artık gayet rahattı ve yüzünden gülücüklerini de eksik etmedi.

16 YAŞINA GELDİ... ANNESİNİN BOYUNA YETİŞTİ

Bu güzel bebek bir zamanların büyü aşıkları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in üç biyolojik çocuğundan biri. İkizi Vivienne Marcheline ile birlikte altı çocuklu ailenin en küçüğü.. Yani Knox Leon Jolie Pitt.

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Angelina Jolie, eşi Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra film galalarına ya da önemli bazı etkinliklere katılırken çocuklarını da yanından eksik etmedi. Çocukları bazen hep beraber annelerine eşlik etti bazen de teker teker.

Bugüne kadar en büyük oğlu Kamboçyalı Maddox ve Vietnamlı Pax Thien ile sık sık etkinliklerde yer aldı Jolie.

Zaten artık 18 yaşını geçen bu iki oğluyla bazı projelerde birlikte çalışıyor.

Jolie, kimi zaman da Etiyopyalı kızı Zahara ya da Pitt ile ilk biyolojik çocukları Shiloh ile de birebir görüntülendi.

Hatta ikizlerinden Vivienne Marcheline ile bir tiyatro oyununda birlikte çalıştı ve oyunun galasına onu da götürdü.

ALTI ÇOCUĞUN EN GERİ PLANDA KALANIYDI

Bu beş kardeş, farklı sebeplerle anneleriyle birlikte bire bir toplum karşısına çıktı. İçlerinden bir tek Knox Leon bunu yapmamıştı.

Ama sonunda o da oldu. Jolie geçtiğimiz haftalarda ikizlerinden Knox Leon'u koluna takıp bir ödül törenine gitti. Böylece ailenin en sakin üyesi de annesiyle baş başa ilk kırmızı halı deneyimini yaşamış oldu.

O gece de anne- oğul bütün bakışları üzerlerine çekti. Onları görenlere de "Demek Angelina Jolie ile birlikte bu tür etkinliklere katılma sırası artık Knox Leon'a geldi" dedirtti.

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Daha da ötesinde Jolie'nin bu şekilde çocuklarıyla görüşmediği bilinen eski eşi Brad Pitt'e nispet yaptığı bile ileri sürüldü.

Öyle ya da böyle bugüne kadar altı çocuğun en geri planda kalanı olan Knox Leon'un üzerine de spot ışıkları yanmış oldu.

Hepsinin de ötesinde ailenin küçüğünün ne kadar büyüdüğü ve ne kadar yakışıklı bir görüntüsü olduğu da iyice gün yüzüne çıkmış oldu.

Herkes Jolie ve Pitt'in diğer beş çocuğunu biraz daha yakından tanıdı. Onların babalarına nasıl cephe aldığını öğrendi. Bir tek Knox Leon hariç!

İşin aslı günün birinde onun da diğer kardeşleri gibi babasına cephe alıp almayacağı, hatta onun soyadını reddedip reddetmeyeceği büyük merak konusu.

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İkizler geçmişte fotoğrafları çekilirken gergin tavırlar sergiliyordu. Fakat zamanla buna alıştılar.

FRANSA'DA DÜNYAYA GELDİ

Gelin bu kez de Brangelina'nın altı çocuğunun en sessizi gibi görünen Knox Leon'un geçmişten bugüne nasıl büyüyüp serpildiğini bir hatırlayalım.

Sözün burasında ilginç bir ayrıntıya değinelim... Jolie ve Pitt'in altı çocuğunun her biri dünyanın farklı ülkelerinde doğdu. Üç evlatlık çocuk zaten başka ülkelerde dünyaya gözlerini açtı. Maddox Kamboçyalı, Pax Thien Vietnamlı, Zahara ise Etiyopyalı.

Ama üç biyolojik çocuğun hiçbiri de ABD'de dünyaya gelmedi. Shiloh, Namibya'da dünyaya gözlerini açtı. Knox Leon ile ikizi Vivienne Marcheline de Fransa'nın Nice kentinde doğdu. Hatta hastaneden çıktıktan sonra Jolie ile Pitt arasında dava konusu olan Miraval Şatosu'na götürüldüler.

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Bunu da hatırlattıktan sonra Angelina Jolie'nin dünya sahnesine yalnız başına çıkardığı en küçük çocuğu nasıl büyümüş ona bir bakalım.

Takvimler 2009 yılını gösterirken daha dünyaya gelmeden büyük ilgi çeken Jolie- Pitt ikizlerinden Knox Leon, babasının kucağında görüntülendi. O gün Angelina Jolie ile Brad Pitt, ikizleriyle birlikte New York'ta gezintiye çıkmıştı.

Küçük Knox, babasının kucağındaydı. O anlarda da minik çocuğun babasıyla uyumlu giyimi dikkat çekti.

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YİNE BABASININ KUCAĞINDA: 2011 yılında henüz Jolie ile Pitt mutlu bir çiftken çocuklarıyla birlikte sık sık gezintiye çıkıyorlardı. İşte bu karede o anlardan birinde çekildi. Knox Leon, genellikle olduğu gibi yine babasının kucağındaydı.

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Ama çiftin ayrılığının ardından Brad Pitt artık eskisi gibi çocuklarıyla görüntülenemez oldu. Hatta iddialara göre hem Pitt hem de onun anne ve babası çocukları göremedikleri için derin bir üzüntü içinde.

BU KEZ BABASININ ELİNİ TUTUYORDU: 2013 yılından bir görüntü... Aile birlikte çıktıkları bir seyahatte havaalanında objektiflere takıldı. O gün Knox Leon artık kendi başına yürüyor ve babasının elini tutuyordu.

AĞABEYİNİN EN YAKIN DOSTU: 2014 yılından gelen bu görüntüde Knox Leon, küçük ağabeyi Pax Thien ile samimi bir görüntü sergiliyordu. Üstelik iki çocuğun da keyfi yerindeydi.

OYUNCAK ALMAYA GİTTİLER: 2016 yılında Knox Leon, annesiyle çıktığı bir oyuncak alışverişinde görüntülendi. İkili mağazada saatlerce vakit geçirdi.

KARDEŞLERİYLE GALADA: 2019'de Knox Leon, annesinin oynadığı Maleficent filminin galasında. Yanında ablaları Zahara ve Shiloh ile ikizi Vivienne Marcheline de vardı o gün.





AYNI KADRO BAŞKA BİR GALADA: İki yıl sonra aynı kadro bu kez Dumbo filminin galasına birlikte katıldı. Knox'un neşesi o gün yerindeydi.. Objektiflere bol bol gülümsedi.

POZ VERMEYE ALIŞTI: Eternals filminin galasında ise Knox Leon, artık objektiflere iyice alışmış görünüyordu.

Knox Leon son olarak geçtiğimiz haftalarda bir ödül törenine katıldı annesiyle birlikte. Üstelik bu görüntübsüyle herkese "Zaman nasıl da geçti... Bu çocuk ne kadar büyüdü" dedirtti.

Çünkü Angelina'nın koluna taktığı 16 yaşındaki bu delikanlı annesinin boyuna yetişmişti. Üstelik üzerindeki takım elbise ile annesinin ve babasının fiziksel özelliklerini aldığını da gözler önüne seriyordu.

Knox Leon ile ikizi Vivienne Marcheline, önceki gün de birlikte çıktıkları bir gezintide görüntülendi. Jolie ve Pitt'in ikizlerinden erkek olanın babasının gençlik yıllarını andırması da dikkatlerden kaçmadı.