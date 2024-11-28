Onu bütün kalbiyle kucaklamıştı... Kate'i sarsan ölüm haberi.. Henüz 17 yaşındaydı

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Bu sarsıcı haberi dünyada milyonlarca kişinin kabullenip sindirmesi epey zaman aldı. Herkesin "masal prensesi" olarak tanımladığı Kate bile kimi zaman sıradan insanların yaşadıklarını yaşıyordu. Ama bu durumdan en çok anne ve babası, elbette kocası William ve üç küçük çocuğu etkilendi.

Geçen ağustos ayında da tedavisinin tamamlandığını duyurdu Kate. Başta ailesi olmak üzere milyonlarca kişi derin bir nefes aldı.

Bu yaşadığı zorluklar, konuşulanlara göre Kate Middleton'ın hayata bakışını da değiştirdi. Tıbbın ve teknolojinin bunca gelişmiş olmasına rağmen hala net olarak çözümü bulunamayan bu hastalığa yakalanan diğer insanlarla daha fazla empati kurmasını sağladı.

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YAPTIĞI İLK İŞ GENÇ BİR KANSER HASTASINI AĞIRLAMAK OLDU

Tedavisi tamamlandıktan sonra yaptığı ilk işlerden biri de kendisi gibi kanser tedavisi gören genç fotoğrafçı Liz Hatton'ı ağırlamaktı.

Kocası Prens William ile birlikte, beyninde nadir bir tümör bulunan 17 yaşındaki Hatton'ı Windsor'da kabul etti. Hem genç fotoğrafçı hem de ailesiyle birlikte vakit geçirdi.

Kate Middleton, kocası William ile birlikte Liz Hatton'ı ağırladığı o gün de artık yavaş yavaş görevlerine döndüğünü ilk işaretlerini vermişti.

Kate'in o buluşmada sımsıkı kucakladığı Liz Hatton'dan kötü haber geldi. Genç kız, geride gözü yaşlı ailesini ve sevdiklerini bırakarak bu dünyadan göçüp gitti.

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Liz, dün sabahın erken saatlerinde Kuzey Yorkshire'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

17 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Hastalığı konusunda Kate Middleton kadar şanslı olmayan Liz Hatton, nadir rastlanan ve tedavisi çok zor olan bir tür beyin tümörüne yakalanmıştı.

Genç kız bir yıldan az bir zaman içinde hayata veda etti.

Hatton'ın ölümünden sonra annesi Vicky Robayna, sosyal medyadan kötü haberi paylaştı.

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Orada da kızıyla ilgili şu sözlere yer verdi: "Geçtiğimiz bir yıl içinde gösterdiği nezaket, empati ve cesaretle gurur duyuyoruz. O sadece çok iyi bir fotoğrafçı değil, her zaman sahip olmak isteyeceğiniz harika bir evlat, harika bir ablaydı. Hiç kimse hayata tutunmak için onun kadar güçlü bir şekilde savaşamazdı."

'YALNIZ DEĞİLSİNİZ' DİYE SESLENMİŞTİ

Kate Middleton tedavisinin bittiğini duyurduğu videoda kanser hastalarına seslenmişve onlara "Yalnız değilsiniz" demişti.

O paylaşımda yer verdiği uzun mesajında tedavi sürecini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini ifade etti.

İşte o videoda kendisi gibi kanserle mücadele edenlere de "Her zaman sizinle birlikteyim, yanınızdayım" diye seslendi. Liz Hatton ile buluşmasında da bu konuda verdiği sözü tuttu.

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Kate Middleton, kocası Prens William ile birlikte kanser tedavisi gören Liz Hatton'ı Windsor Kalesi'nde ağırladı.

Fotoğrafçı olmayı hayal eden ve daha şimdiden bu konuda çalışmalar yapan genç kız bir süredir nadir rastlanan agresif bir tümörle mücadele ediyor.

Aslında genç kızdan ilk haberdar olan da Prens William oldu. William, patronu olduğu Londra Hava Ambulansı Kuruluşu aracılığıyla genç kızın hastalığını ve yaşadıklarını duydu. Ardından da onu Windsor Şatosu'na davet etti.

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Liz Hatton'ın ailesi de onunla birlikte Kate ve William'ın davetlisi oldu. Buluşma sırasında genç kız Galler çiftiyle birlikte hastalık serüvenini ve günlük hayatını da konuştu.

Bu konuşma sırasında da Galler Prensesi Kate Middleton, genç kıza sımsıkı sarılıp sosyal medya sayfasında kanser hastalarına verdiği "Daima sizinle birlikteyim" sözünü de tutmuş oldu.

Prens William ile Prenses Kate, Liz Hatton ile buluştukları anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya sayfalarından paylaştı.

Paylaşımda "Bugün Windsor'da Liz ile tanışmaktan memnuniyet duyduk. Bu yetenekli genç fotoğrafçının yaratıcılığı ve gücü bize ilham verdi. Fotoğraflarını ve hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkürler Liz" satırları yer aldı.

GENÇ KIZIN AİLESİ DE YANINDAYDI

Liz Hatton'ın çektiği fotoğraflardan bazıları Kensington Sarayı'nın resmi sosyal medya sayfasından da paylaşıldı.

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Genç kız da sosyal medya üzerinden Kate ve William ile gerçekleştirdiği buluşma hakkında "Ne kadar da sevimli, samimi ve nazik insanlar. Ailemin de bu deneyimi yaşamış olmasından dolayı çok mutluyum" yorumunu yaptı.

Liz Hatton'a, Kate ve William ile buluşmasında annesi Vicky Robayna, üvey babası Aaron ve erkek kardeşi Mateo da eşlik etti.

Kate ve William ile Windsor Şatosu'nda buluşan Liz Hatton'ın annesi, kızının nadir görülen bir beyin tümörüyle mücadele ettiğini belirtti. Anne Vicky doktorların kızına altı ay ile üç yıl arasında bir yaşam süresi öngördüğünü de söyledi.