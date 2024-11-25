Ünlü yıldız kocası uğruna oyunculuğu bırakmıştı... Evlendik ama çocuk düşünmüyoruz

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Hayal kırıklığıyla biten nişanlılık süreçleri, kendisini aldatan sevgililer derken artık 45 yaşında olan Brook, sonunda aradığı mutluluğu internet üzerinden tanıştığı Jeremy Parisi'de buldu.

39 yaşındaki Parisi ile 2022 yılında onun memleketi olan İtalya'nın Arpino köyünde evlenen Brook, aşkı uğruna birçok değişiklik de yaptı.

Önce "Ben evli bir kadınım, senaryo gereği de olsa başkasına aşıkmış gibi yapamam" deyip oyunculuğa veda etti.

Ardından da "Böylesi bizim sektörde zor bulunur" dediği Jeremy Parisi ile bir ayağı onun köyünde olan bir yaşam kurdu.

Hatta alışkın olmadığı köy hayatı kendisine zor gelse de Arpino'da çekilen bir reality şov hazırlamaya başladı. Özetle şöhretin tadını gençlik yıllarında alan 45 yaşındaki Kelly Brook, artık hayatında yeni bir sayfa açtı.

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MUTLU BİR EVLİLİKLERİ VAR... AMA ÇOCUK EKSİK

Kelly Brook ile Jeremy Parisi, birlikte mutlu bir hayat kurdular. Ama bir eksikleri var: Çocuk...

İşte Brook, The Sun gazetesine verdiği röportajda kendisiyle ilgili olarak en çok merak edilen bu konuya açıklık getirdi.

Geçmişte yaşadığı ve düşükle sonuçlanan hamileliklerin kendisi için travma ve yıkıcı bir deneyim olduğunu belirten Kelly Brook, şu anda çocuk sahibi olmamalarını da "Bizim tercihimiz" diyerek özetledi.

"Şu anda çocuksuz olmak benim tercihim. Bu bizim üzerinde düşündüğümüz bir durum değildi. Ve ben bunun bir tabu olmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu Kelly Brook.

Geçmişte farklı ilişkilerinde hamile kalıp düşükler yaşadığını anlatan yıldız "Bu durumun hem kişi üzerinde hem de ilişki üzerinde ne kadar travmatik ve yıkıcı bir etkisi olduğunu biliyorum. Bu yoldan daha önceki ilişkilerimde geçtim ve gerçekten benim için bu kadarı fazla" diye konuştu.

'SAHİP OLDUĞUMUZ GÜZEL HAYATA BAKIYORUM'

Yıldız, "Sahip olduğumuz güzel hayata bakıyorum ve biz bunu bir yük haline getirmek zorunda değiliz" dedi.

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Kelly Brook aslında çocuk sahibi olmanın insanın hayatına ne kadar büyük bir mutluluk getirdiğinin farkında olduğunu da söylemeden geçemedi.

Ama diğer yandan bu durumun anne ve baba üzerinde belli bir endişe ve gerilim yarattığını da saklamadı.

Brook'un anlattığına göre kocası Jeremy Parisi ile kurdukları hayatta birlikte vakit geçirmekten hoşlandıklarını, köpeklerine baktıklarını ve bol bol seyahat ettiklerini anlattı.

Brook, kendisinin ve kocası Parisi'nin öncelikler listesinde çocuk olmadığını da sözlerine ekledi.

Bütün bunları anlatırken Brook bir yandan da gelecekte anneliğe tamamen karşı olmadığını da belirtti.

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EN ÇOK ÇONUŞULAN HAMİLELİK

Kelly Brook, bundan yıllar önce 2011'de o dönemde birlikte olduğu Thom Evans ile ilişkisinden hamile kalmıştı. Fakat beş aylık olduğunda Brook tehlikeli bir düşük yaşadı ve bebeğini kaybetti.

Bu olayın ardından Brook, Evans'tan hemen ayrılmadı.

Ama onu da Danny Cipriani ile aldattı. Kelly Brook, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı. Cipriani önce yıldızla birlikte Bodrum'da bir tatil yaptı. Ardından da onu bir değil tam altı kadınla aldattı. Zaten bundan sonra da ilişti bitti.

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KOCASI BAMBAŞKA BİRİ

Kelly Brook özel hayatında aradığı her şeyi şu anda evli olduğu Jeremy Parisi'de buldu. Çiftin, internetten mesajlaşarak başlayan aşkları iki yıl önce evliliğe uzandı.

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Hatta onunla evlendikten sonra Brook, eskisinden daha sakin bir hayat sürmeye başladı. Onun uğruna oyunculuğu bile bıraktı.

Yıldız "Zaten iyi bir oyuncu değildim" diyerek oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Hatta artık evli bir kadın olduğu için senaryo gereği de olsa bir başkasına aşıkmış gibi davranmak istemediğini de sözlerine eklemişti.