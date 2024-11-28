Güzel prensesin gizli bir hastalığı varmış... Babasından sadece tahtını almayacak

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Üstelik fiziksel olarak da çok güzel. Uzun boyu, uzun sarı saçları, parlak mavi gözleri var... Gülüşündeki dikkat çeken sorun da kısa süre önce düzeltildi zaten. Üstelik dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı var ki kelimenin tam anlamıyla onun için deli oluyorlar

Ama 'Her güzelin bir kusuru vardır' deyişini haklı çıkaracak türden bir de sorunu varmış meğer. Babasından ona çok da heveslisi bulunmayacak bir miras kalmış: Bir tuhaf hastalık.

DERSTE UYUYAKALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Hayranları İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Veliaht Prenses Leonor'dan söz ettiğimizi çoktan anladı. Geçen yıl 18 yaşına girişi yani artık bir yetişkin oluşu dünyanın gözleri önünde törenlerle kutlanan Prenses Leonor'un popülaritesi her geçen gün artıyor.

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Özellikle de önce kara, sonra da deniz kuvvetlerinde askeri eğitime başlaması bunu ikiye katladı... Gittiği her törende en çok da üzerinde üniforması olduğunda kimse gözlerini ondan alamıyor.

Ama İspanyol kraliyet ailesiyle ilgili kaleme aldığı kitaplarla ve köşe yazılarıyla dikkat çeken Jaime Penafiel'in iddiasına bakılırsa Leonor'un bir hastalığı var.

Üstelik bu ona babası Kral Felipe'den geçti. 91 yaşındaki yazarın ileri sürdüğüne göre Leonor narkolepsi hastası. Yani durup dururken uyuyakalıyor.

Penafiel'in yazısında ileri sürdüğüne göre Leonor, askeri eğitimini sürdürse de bir yandan da özellikle teorik derslerle sıranın üzerinde aniden uykuya dalıyor. Yazar, bunu da Leonor'un arkadaşlarının ifadelerine dayandırdı.

BABASI DA BÖYLEYMİŞ

Bu durum, Leonor'un yaşlarındayken babası Felipe'de de vardı Penafiel'in ileri sürdüğüne göre. O da kızı gibi askeri okulda eğitim gördüğü sırada aniden uyuyakalıyordu. Sabahları da oda arkadaşları onu uyandırmak için epey çaba harcıyordu.

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Geçmişte İspanyol kraliyet ailesi için çalışan Jose Antonio Alcina'nın anlattıklarına göre Felipe de büyük kızı Leonor'un yaşlarındayken bazen ayakta bile uyuyakalıyordu.

Eski bir öğretmeninin ileri sürdüklerine bakılırsa Felipe'nin askeri eğitimi sırasında yine de ayakta durması gerektiği söylenmiş. Çünkü dirseğini sıraya dayadığı anda çok derin bir uykuya dalıyormuş.

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Halk arasında uyku hastalığı olarak da bilinen narkolepsi, gündüzleri aşırı uyku hali ve ani uyku atakları ile kendini belli eder. Sinir sistemiyle ilgili bir hastalık olan narkolepsinin fark edilmesi bazı durumlarda güç olabilir.

DİŞ SORUNU DA AİLEDEN GELME

Jaime Penafiel'in bir başka iddiasına göre Leonor, ailesinden dişleriyle ilgili bir sorunu da miras aldı. Ancak bu durum önce tel takılarak sonra da Leonor'un dişleri usta bir doktora emanet edilerek çözüldü.

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Aslına bakılırsa Prenses'in bu diş sorunu uzun süre basının gündeminde de kalmıştı. Üst çenesinin iki yanındaki bazı dişlerinin yeterince gelişmemiş olması belki de kendisini ve ailesini meşgul etmediği kadar kamuoyuna dert olmuştu.

Durum bir ara öyle bir hale geldi ki "Kral'ın kızının dişlerine bakım yaptıracak parası yok mu?" gibi tuhaf sorular bile sorulur oldu sosyal medyada.

Hatta bir ara, yıllara meydan okumak ve kusursuz görünmek için elinden geleni yapan annesi Letizia'nın neden veliaht kızıyla ilgilenmediği bile konuşulur oldu.

Neyse ki geçen yıl o tuhaf sorunun yanıtı da ortaya çıktı. Ailesi tabii ki bu kadar göz önünde olan kızlarıyla ilgili her ayrıntı gibi dişlerini de ihmal etmedi. Belli ki sadece zamanın gelmesini bekledi.

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KALITSAL BİR SORUN

Bu konu o kadar merak uyandırdı ki İspanya'daki birçok magazin yayın organı Leonor'un dişlerini masaya yatırdı, ortodonti uzmanlarının görüşlerine başvurdu.

İspanyol Semana dergisinin görüşünü aldığı ortodonti uzmanı, Leonor'un kalıtsal agenezi adı verilen bir durumdan musdarip olduğunu söylemişti.

Yani doku eksikliğinden dolayı üst çenesinin iki yanındaki iki dişin gelişmediğini. Hatta genç kızın görüntülerine bakarak tedavi uygulandığını ve bunun sonucunun alınmaya başladığını da anlatmıştı.

Sonunda tedavisi bitti ve Leonor inci gibi dişlere sahip oldu.

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ESKİ KRAL DEDİKODU YAYIYOR İDDİASI

Bu arada Kraliçe Letizia'nın eski sevgilisi ile kocasını aldattığı ididaları da Penafiel7in Letizia ve Ben adlı kitabının saırlarında yer aldı. Onun kitapta ileri sürdüğüne göre Kral Felipe karısının kendisini aldattığını öğrendi ve bu onu çok üzdü.

Diğer yandan Penafiel'in aslında Felipe'nin babası eski Kral Juan Carlos'u desteklediği, Letizia hakkındaki bütün bu söylentileri de onun aracılığıyla yaydığı da iddialar arasında.