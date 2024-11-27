Tabutuna sarılıp gülerek toprağa vermişti... 'Kocamı çok özledim... Yatağımdan çıkmadan hep ağlıyorum'

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Ama ya evliliğinizin bir yılı daha geride bıraktığı o gün çok sevdiğiniz eşiniz artık yanınızda değilse! Bir başka deyişle hayata veda etmişse.

İşte o zaman bütün o geçip giden yılların en mutlu anıları bile insanın gözlerinden yaş olup süzülür.. Tıpkı uzun bir hastalık sürecinden sonra geçen yılın sonlarında hayata veda eden ünlü müzisyenin geride kalan karısına olduğu gibi.

Yatağından bile kalkamayan kocasının yanından son ana kadar ayrılmayan gözü yaşlı eş, evlilik yıl dönümünü de ağır bir üzüntüyle geçirdi.

Hatta kendini tutamadı ve duygularını satırlara döküp sosyal medya hesabından paylaştı.

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'HEP AĞLIYORUM... UĞRUNA YAŞAYACAĞIM BİR ŞEY YOK GİBİ'

Hayatının en mutlu gününü artık ağlayarak hatırlayan bu kişi, solisti olduğu Pogue adlı müzik grubuyla tanınan Shane MacGowan'ın karısı Victoria Mary Clarke…

Geçen yıl aralık ayında toprağa verdiği kocasının yokluğunu belli ki evlilik yıl dönümünde her zamankinden daha fazla hissetti Victoria Mary.

1986 yılında flört etmeye başladığı, 2018 yılında da hayatını resmen birleştirdiği Shane MacGowan ile evlendiği gün duygularına teslim olan Victoria Mary, sosyal medya hesabından da dokunaklı bir paylaşım yaptı.

Gazeteci olan 58 yaşındaki Victoria Mary Clarke, düğün günü çekilen pozlarını paylaşıp "Bugün evlilik yıl dönümümüz ve çok zor" diye başladı satırlarına.

Sonra da şöyle devam etti: "Yatağımda yatıyorum ve sadece ağlıyorum. Sanki uğruna yaşayacağım bir şey yokmuş gibi geliyor. Onu çaresiz bir biçimde özlüyorum... Hem de mümkün olduğunu bildiğimden çok daha fazla."

'BAŞKA BİR BOYUTTA ANNESİYLE MUTLU OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Victoria Mary Clarke, aslında kapıldığı karamsarlığın geçici olduğunu bildiğini ve onunla geçirdiği zamanlar için yeniden minnettar hissedeceğinin de farkında olduğunu da satırlarına ekledi.

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Kocası Shane'in başka bir boyutta annesi Therese ile mutlu olduğunu bilmesine rağmen yine de kendini üzgün hissettiğini ekledi acılı eş.

Clarke'ye takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldiğini de hatırlatalım.

Yaşadığı bir dizi sağlık sorunu yüzünden uzun süre yataktan çıkamayan Shane MacGowan geçen yıl hayata veda etti.

Ünlü müzisyenin cenaze töreni de aralık ayında Dublin'de yapıldı. Törene müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda hayranı ve İrlanda'da bir şekilde onunla karşılaşmış olan kişiler de katıldı. MacGowan, cenazenin geçtiği caddelere akın eden binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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OTOMOBİLİN PENCERESİNİ AÇIP ETRAFA GÜLÜCÜK DAĞITTI

Shane MacGowan'ın ölümünden çok kısa bir süre önce yaptığı duygu dolu bir sosyal medya paylaşımında "Onu kaybetmekten çok korkuyorum" diye yazan karısı Victoria Mary Clarke de siyah giysileri içinde törendeydi.

Kocasının cenazesini taşıyan atlı arabayı takip eden otomobilin içindeki Victoria Mary, ünlü müzisyene gösterilen bu saygı ve sevgi nedeniyle bir ara otomobilin canımı açıp dışarıdakilere gülümsedi.

Shane MacGowan'ın son yolculuğuna uğurlanması sırasında duygu dolu görüntüler ortaya çıktı. Törenin yapılacağı kilisenin çok kalabalık olması nedeniyle yerel barlar ve internet de işin içine girdi.

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'ÇOK İYİ BİR ŞAİRDİ'

Tam adıyla Shane Patrick Lysaght MacGowan , 1957 yılında dünyaya geldi. Bütün ailesi müzisyendi.

Aslen İrlandalı olan MacGowan, bu ülkenin kültürü üzerine yazdığı şarkılarla tanınıyor. Kariyerinin ilk döneminde İrlanda Kurtuluş Örgütü IRA'ya duyduğu sempatiyi gizlemeyen Shane MacGowan, bu gruba katılacak cesareti bulamadığından utanç duyduğunu söylemişti.

Pogues grubuyla birlikte beş albüm yapan MacGowan, solo albümler de çıkardı. Bu arada grubun en ünlü şarkısının bir Noel klasiği olan Fairytale of New York olduğunu da hatırlatalım.

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Shane MacGowan, Nick Cave, Sinead O'Connor, Joe Strummer gibi müzisyenlerin yanı sıra Johnny Depp ile yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.

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DUYGU DOLU BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Onun ölümünden kısa süre önce karısı Victoria Mary Clarke, ünlü müzisyeni çok sevdiğini ve kaybetmekten korktuğunu ifade eden bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Victoria Mary Clarke, çok ses getiren o paylaşımında satırlarına Aşk, insan olarak deneyimleyebileceğimiz en güzel ve güçlü duygudur" cümlesiyle başladı. Sonra da şunları yazdı: "Ama aşk, aynı zamanda acı da verebilir. Özellikle sevdiğiniz kişiyi kaybetmekten korkuyorsanız" diye devam etti.

Victoria Mary, herkesin bu dünyada her şeyin bir sınırı olduğuna inandığını ama aşkın bunların dışında olduğunu belirtti.

'SEVDİĞİNİZİ KAYBETME DÜŞÜNCESİ KORKUNÇ'

İşte kocasının yanından bir an bile ayrılmayan Victoria Mary'nin satırlarının devamı: "Aşk denilen şey genellikle bağlılık, arzu, ihtiyaç, özlem, yakınlık ve bağlantı olarak tanımlanabilir. Ve bütün bunlar son derece insanidir."

Eşini kaybetmekten korktuğunu ifade eden Victoria bu noktada aşkın zorlu yanına da değindi. "Bazen birini çok derinden sevdiğiniz zaman kendinizi o kadar büyük ve yıkıcı hissettiren korkunç kayıplarla yüzleşirken bulursunuz ki. Onlardan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz. Sevdiğiniz kişi yanınızda olmadan yaşamayı hayal bile edemezsiniz."

Ancak Victoria'nın da doktorların da Shane MacGowan için yapabileceği her şey son noktasına geldi ve ünlü şarkıcı hayata veda etti. Sonuçta Victoria Mary de en büyük korkusuyla yüzleşmiş oldu.