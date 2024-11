Ünlü çift sadece iki ay önce evlenmişti... Yatak odalarını çoktan ayırmışlar... 'Kocam başka yerde uyuyor'

Haberin Devamı

Sonra da yeni evli ve ünlü çiftimiz yeni hayatına, aynı çatı altında yaşayacakları gösterişli evlerine doğru yola çıkar.

Peki o evin kapalı kapıları ardında neler olur?

İşte böyle evlenen bir çift, yeni kurdukları yuvalarında nasıl yaşadıklarını anlattı. Daha doğrusu bu konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Oradan anlaşıldığına göre de evlendikten sonra öyle her dakika yan yana el ele yaşamıyorlar evde. Hatta sadece iki aylık evli olmalarına rağmen aynı odalarda bile uyumuyorlar.

Bir bakalım kim bu ünlü çift..

DAHA İKİ AYLIK EVLİLER

Henüz iki aylık evli olmalarına rağmen aynı odada bile uyumayan bu çift, İngiliz yıldız Vicky Pattison ile Türk asıllı kocası Ercan Ramadan.

Haberin Devamı

Bir arkadaşları aracılığıyla tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pattison ile Ramadan, önce geçtiğimiz ağustos ayında Londra'da sade bir nikah yaptı.

Ardından kutlamalar ekim ayında da devam etti. Bütün aile üyeleri ve dostlarıyla birlikte İtalya'da Puglia'da bir düğün yaptılar.

Bütün bunların ardından da İngiltere'de yeni evli bir çift olarak hayatlarına başladılar.

Gözden Kaçmasın Beş yıllık evlilikte üçüncü bebek geldi... Ünlü çift mutluluktan uçuyor Haberi görüntüle

KOCASI YERİNE KÖPEKLERİYLE UYUYOR

36 yaşındaki Vicky Pattison yeni hayatlarına dair çarpıcı bir açıklama yaptı... 31 Kocası Ercan Ramadan ile daha iki aylık evli olmalarına rağmen yatak odalarını ayırdıklarını söyledi.

Kendisinin, kocası Ercan yerine Labrador cinsi köpekleri Max ve Milo ile aynı odada uyuduğunu sözlerine ekledi.

Ama onun bu konudaki çarpıcı sözlerine bakıp da sadece iki ayda evliliğin tepetaklak gittiğini düşünmeyin hemen.

Çünkü Vicky Pattison'ın anlattığına göre durum hiç öyle değil.

'ONLAR DA AİLEMİZİN ÜYELERİ'

The Sun gazetesine konuşan Vicky Pattison "Bazı insanlar bizim köpeklerimizi çok şımarttığımızı düşünebilir. Bu durumu da aşırı bulabilir. Ama eğer köpeklerinize ailenizin bir üyesi gibi davranmayacaksanız onları sahiplenmenizin ne anlamı olur bilemiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Vicky Pattison, kendisinin 31 yaşındaki çiçeği burnunda kocası Ercan Ramadan yerine köpekleriyle birlikte uyumasının da kendilerine göre normal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Güzel yıldız "Evlenmemizin üzerinden iki aydan daha az bir zaman geçmesine rağmen Ercan başka bir odada uyuyor" diyerek durumu özetledi.

Vicky Pattison, kocası yerine köpekleriyle birlikte uyuduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Her ne kadar evlenmelerinin üzerinden sadece iki ay geçmesine rağmen ayrı odalarda uyuyor olsalar da Vicky Pattison ile Ercan Ramadan birbirlerine hala ilk günkü gibi aşık. En azından kendi anlatımları bu yönde.

Haberin Devamı

Rol aldığı Gordie Shore adlı yapımla tanınan Vicy Pattison ile bir dönem inşaatlarda çalıştıktan sonra bir TV yapımıyla adını duyuran Ercan Ramadan bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı.

2019 yılından bu yana romantik ilişki yaşayan Pattison ile Ramadan, sonunda muratlarına erdiler ve hayatlarını resmen birleştirdiler.

Gözden Kaçmasın Ailenin neşesi babasının kucağında büyüdü... Maçtan önce uğurunu kızından aldı Haberi görüntüle

ESKİDEN İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORDU

Kendisine Vicky Pattison ile tanışmanın yolunu açan TV dünyasına adım atmada önce Ercan Ramadan, inşaat işçisi olarak çalışıyordu.

Sonra 2016 yılında kısacık bir süre İngiltere'de TV ekranlarının en çok bilinen şovlarından biri olan The Only Was is Essex'te görev aldı.

Haberin Devamı

Bu yapımdaki görevi kısa sürse de bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pattison ise Ramadan ile tanışmadan önce çocukluk aşkı olduğunu söylediği John Noble ile kısa bir nişanlılık önemi geçirdi.

Fakat ondan 2018 yılında ayrılan Pattison, bir ortak arkadaşları aracılığıyla Ercan Ramadan ile tanıştı. İkili arasında bir aşk doğdu. Ondan sonra da hiç ayrılmadılar.

DUBAİ'DE NİŞANLANDILAR

Pattison ile Ramadan, geçen yılın şubat ayında gittikleri Dubai tatilinde nişanlandı.

O tatilde Ercan Ramadan elinde bir yüzük kutusuyla Pattison'ın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti.

Genç kadın da ona "evet" dedi. Pattison o anda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Vicky Pattison, nişan öncesinde OK! dergisine verdiği röportajda, Ercan Ramadan ile kısa süre birlikte olmalarına rağmen çok uzun yıllar birlikte olan çiftler gibi birbirlerini anladıklarını söylemişti.

Genç kadın Ramadan'ın kendisine hayat hakkında çok şey öğrettiğini, onunla birlikte mutlu olduğunu ifade etti. Sonra da şunları söyledi: "Kendimi çok şanslı hissediyorum."

Pattison'ın anlattığına göre Ercan Ramadan, onu ailesiyle tanıştırdı ve onlarla sıcak bir ilişkisi var. Vicky Pattison ayrıca bütün arkadaşlarının, nişanlısı Ercan'ı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.