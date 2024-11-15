Ailenin neşesi babasının kucağında büyüdü... Maçtan önce uğurunu kızından aldı

Haberin Devamı

Tıpkı Ürdün kraliyet ailesine geçtiğimiz ağustos ayında katılan minik Prenses İman gibi.

Gelecekte babası Kral Abdullah'tan tahtı devralmaya hazırlanan Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk bebeği İman, doğduğundan bu yana tüm ailenin neşe kaynağı oldu.

Kelimenin tam anlamıyla sadece anne ve babasının değil, ilk torun sevincini yaşayan Kraliçe Rania başta olmak üzere tüm ailenin kucağında büyüyor İman.

Prens Hüseyin de kızı İman ile çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

BABASININ KUCAĞINDA MİLLİ TAKIMI DESTEKLEDİ

Tam bir futbol tutkunu olan Prens Hüseyin, 2028 Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden ülke milli futbol takımının maçını izlemeden önce kızı İman'ı kucağına aldı ve onunla bu önemli günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

Sonra da bunu "Maçtan hemen önce İman" notuyla Instagram sayfasından paylaştı.

O fotoğraftaki dikkat çeken ayrıntı da minik İman'ın, ülkesinin milli futbol takımının armasını taşıyan bir beyaz tulum giymiş olmasıydı.

Gözlerden kaçmayan bir başka ayrıntı da ilk kez baba olan Hüseyin'in bakışlarını kızının üzerinden alamamış olmasıydı.

Babasının kucağında etrafını izleyen küçük İman'ın bakışlarından ise ya uykusunun geldiği ya da uykudan yeni uyandığı anlaşılıyordu.

KRAL İLE KRALİÇE'NİN İLK TORUNU

1993 yılında evlendiği kocası Kral Abdullah ile ilk torun sevincini yaşayan Kraliçe Rania da geçtiğimiz hafta sonu İman ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Rania o paylaşımda torununun yüzünü göstermemeyi tercih etti. Ama onun ilk kez online olarak bir toplantıya katıldığı şakasını yapmaktan da geri durmadı.

Haberin Devamı

Minik İman, daha önce de babası Hüseyin'in kollarında sosyal medyada boy göstermişti. O gün üzerinde askeri kıyafeti bulunan Hüseyin,"Benim değerlim" mesajı eşliğinde bu pozunu yine Instagram sayfasından paylaşmıştı.





DOĞDUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Geçen yıl haziran ayında gösterişli bir törenle evlenen Rajwa Alsahif ile Prens Hüseyin'in ilk bebeği olan İman aslında doğduğu günden bu yana kameralar karşısında.

Ürdün'ün başkenti Amman'da büyük dedesinin adını taşıyan Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nde dünyaya gözlerini açan İman, daha ilk gün aile üyelerinin kucağında birçok poz verdi.

Babaannesi Rania, dedesi Abdullah başta olmak üzere amcası Hashem, aynı ismi taşıyan halası İman ve küçük halası Salma'nın kucağında çekilen fotoğrafları dünya basınına seris edildi.

Haberin Devamı

Doğumundan iki gün sonra da annesi Rajwa ve babası Hüseyin ile birlikte ilk aile pozlarında yer aldı minik bebek.

Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Prenses Rajwa, kızını dünyaya getirdikten sonra bir doğum iznine ayrıldı. İzni bittiğinde de ilk kez kocası Prens Hüseyin ile birlikte bir futbol maçında ortaya çıktı.





Rajwa ile Hüseyin, geçen yıl haziran ayında çok konuşulan büyük bir törenle evlendi. Bu tören, Hüseyin'in babası Abdullah ve annesi Rania'nın 1993 yılındaki düğününden 30 yıl sonra gerçekleşen en büyük düğün oldu.





Haberin Devamı

GELİN TACINDAKİ 'UMUT'

2023 yılının haziran ayındaki düğünde Rajwa'nın gelinliği dikkat çekti. Asimetrik yakalı, bedenini saran gelinliğini düz topuklu ayakkabılarla tamamlara Rajwa.

Fakat gelinliğinden daha fazla dikkat çeken ayrıntı ise tacı oldu. Tören ile ilgili en çok konuşulan ayrıntı Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın Rajwa'ya düğün hediyesi olarak verdiği taç oldu.

Rajwa için özel olarak hazırlanan taç elmaslardan oluşuyordu. Yan kısımlarında ise Arapça olarak "Allah'dan umudum" yazısı dikkat çekiyordu. Bu arada Rajwa'nın da Arapça'da 'umut' anlamına geldiğini hatırlatalım.

Rajwa, nisan ayındaki doğum gününde de aynı taç ile resmi pozunu verdi.