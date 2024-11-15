GenÃ§ oyuncu kayÄ±p olarak aranÄ±yordu... AcÄ± sÃ¶zlerle ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Tacizden, iÅŸkenceden, kafesimden kaÃ§tÄ±m

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Ä°ki haftadÄ±r kayÄ±p olduÄŸu gerekÃ§esiyle hem ailesi hem de polis tarafÄ±ndan aranan 36 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, sessizliÄŸini herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtacak bir ÅŸekilde bozdu.

Chahel Maya, polisiye haberlere yer veren bir internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±m yaparak kayÄ±p olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece 'kafesinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±' yazdÄ± ve ailesine yÃ¶nelik dudak uÃ§uklatan suÃ§lamalarda bulundu.

Chanel Maya Banks, annesi ve Ã¼vey babasÄ±nÄ±n tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

GeÃ§en yÄ±l evlenen Chanel Banks'tan iki haftadÄ±r haber alamayan ailesi polise baÅŸvurmuÅŸ aynÄ± zamanda internette de bir kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Hatta Kanada'da yaÅŸayan kuzeni Danille "O benim iÃ§in bir kÄ±z kardeÅŸti" diye nitelendirdiÄŸi Chanel Banks'i arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in onun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Los Angeles'a gitti.

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"Bu kadar uzun sÃ¼re beni ya da annesini aramadan durmazdÄ±" diyerek Chanel bulununcaya kadar kendi evine dÃ¶nmeyeceÄŸini de sÃ¶yledi.

AÄ°LESÄ°NE AÄžIR SUÃ‡LAMALARDA BULUNDU

Ailesi dÃ¶rt bir yanda ve polisle iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde onu ararken Chanel Maya Banks ise bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaparak kayÄ±p olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyi ve Ã¶zgÃ¼r olduÄŸunu belirtti.

GenÃ§ oyuncu paylaÅŸÄ±mÄ±na "Benim adÄ±m Chanel Banksâ€¦ 36 yaÅŸÄ±nda AmerikalÄ± bir hiÃ§ kimseyim... HayatÄ±m boyunca istismarÄ±n acÄ±sÄ±na sessizce katlanmak zorunda kaldÄ±m" satÄ±rlarÄ±yla baÅŸladÄ±.

ArdÄ±ndan da savunmasÄ±z bir bebek olduÄŸu dÃ¶nemden itibaren 'sÃ¶zde' ailesinin ellerinde bitmek bilmeyen iÅŸkencelere katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

HayatÄ± boyunca taciz ve manipÃ¼lasyona maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten oyuncu polisle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p onlarÄ± da iyi olduÄŸu konusunda bilgilendirdiÄŸini satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Chanel Maya Banks, sadece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kocasÄ±nÄ±n da bunu bildiÄŸini hatta kendisini havaalanÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Bu durumu kafesimden kaÃ§mak iÃ§in bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rdÃ¼m" diyen Chanel Maya Banks "Polise iyi olduÄŸumu sadece bu deÄŸil aynÄ± zamanda artÄ±k Ã¶zgÃ¼r olduÄŸumu da sÃ¶yledim" diye yazdÄ±.

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POLÄ°S AÃ‡IKLAMA YAPTI: ARTIK KAYIP DEÄžÄ°L, DOSYA KAPANDI

GenÃ§ oyuncu, ayrÄ±ca adalet istediÄŸini de vurguladÄ±.

Chanel Maya Banks,True Crime News'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da akrabalarÄ±yla 15 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi.

"Ailem onlarca yÄ±ldÄ±r benim ruhsal, fiziksel ve duygusal gardiyanÄ±m oldu. OnlarÄ±n onayÄ± olmadan hayatÄ±mla ilgili kararlar almam bile engellendi. YÄ±llarca akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mla ilgili gerÃ§ek olmayan iddialar yayÄ±ldÄ±" dedi.

Bu arada Los Angeles Polis TeÅŸkilatÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Chanel Maya Banks'Ä±n iyi olduÄŸu ve tehlikeli bir durumda bulunmadÄ±ÄŸÄ±" belirtildi. Oyuncunun adÄ±nÄ±n artÄ±k kayÄ±p kiÅŸiler listesinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve dosyanÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da aÃ§Ä±klamada yer alan bilgiler arasÄ±nda.

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Â Chanel Maya Banks'in ailesi, geÃ§en yÄ±l evlendiÄŸi Carlos Jimenez'i, genÃ§ oyuncuyu arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda polisle iÅŸbirliÄŸi yapmamakla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.





Chanel Maya Banks'in paylaÅŸÄ±mÄ±na yer veren True Crime News adlÄ± internet sitesi oyuncuyla online bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± yazdÄ±. Sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ± kiÅŸinin Banks olduÄŸunu ise oyuncunun ehliyeti aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸruladÄ±lar,

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AÄ°LESÄ° : BU PAYLAÅžIM SAHTE... POLÄ°S DOSYAYI KAPATMAMALI

DiÄŸer yandan Chanel Maya Banks'in ailesi ise bu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oyuncunun saÄŸ salim bulunduÄŸuna ianmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

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Banks'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma yer veren Instagram hesabÄ±nda sadece 70 tane post olduÄŸunu belirtip "Chanel Maya'nÄ±n iyi olduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, belki de mesajÄ±n baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Sitenin sosyal medya sayfasÄ±nda konuyla ilgili yer alan habere yapÄ±lan yorumlarda da "BÃ¼tÃ¼n bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n gerÃ§ek olduÄŸuna inanmamÄ±z iÃ§in bir video yayÄ±nlamanÄ±z gerekir" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Chanel Maya Banks'in paylaÅŸÄ±mÄ±na yer veren True Crime News adlÄ± internet sitesi oyuncuyla online bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± yazdÄ±. Sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±klarÄ± kiÅŸinin Banks olduÄŸunu ise oyuncunun ehliyeti aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸruladÄ±lar.

Banks, sÃ¶z konusu metni kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±.Â

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