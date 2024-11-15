Kabustan uyandı... Şimdi hazırlıkları yaptı, misafirlerini bekliyor

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Görünüşe göre Galler Prensesi Kate, kocası Galler Prensi William ve çocukları George, Charlotte, Louis artık rahat bir nefes aldı.

Geçen ağustos ayında kemoterapinin tamamlandığını duygusal bir video eşliğinde duyuran Kate Middleton usul usul da işlerinin başına dönüyor.

Üstelik de genel olarak kötü geçirdiği bu yılı bunun tam tersi hem kendisi hem de herkes için renkli ve özel bir şekilde bitirmeye hazırlanıyor.

DAVETİYELER ÇOKTAN GÖNDERİLDİ

Sözü daha fazla uzatmadan konuya hemen geçelim.

Kate Middleton, bir süredir ev sahipliğini üstlendiği Noel konserlerinde yine konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Kensington Sarayı tarafından doğrulanan etkinlik Kate ile William'ın resmi Instagram sayfasından da duyuruldu.

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Hatta bunun için Kate Middleton'ın resmi adı olan Catherine'n baş harfinin basılı olduğu davetiyeler çoktan hazırlandı ve geceye katılması istenen kişilere gönderildi bile.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galler Prensesi Kate Middleton'ın ev sahipliği yapacağı bu özel etkinlik için dokunaklı bir tema da belirlendi.

Önümüzdeki aralık ayında gerçekleşecek olan konser gecesinde ana konu "sevginin ve empatinin önemi" olacak. Bu şekilde de böylesine zor zamanlarda insanların birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyduğunun vurgulanması amaçlanıyor.

İKİ YIL ÖNCE PİYANO SÜRPRİZİ YAPMIŞTI

Kate Middleton bu özel gecenin ev sahipliğini bir süredir üstleniyor. TV ekranlarında da yayınlanan konserlere hem kraliyet ailesi, hem onların konukları hem de halktan konuklar katılıyor.

Her bir konserde de genellikle bir sürpriz oluyor. Zaten bundan iki yıl önceki sürprizi de Kate Middleton kendisi yapmıştı.

Tom Walker'ın gitarı ve şarkılarıyla renk kattığı gecede Kate Middleton da piyanosuyla ona eşlik etmişti.

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O sırada henüz Kraliçe 2. Elizabeth hayatta olduğu için Cambridge Düşesi unvanı taşıyan Kate, hem kırmızı kıyafetiyle hem de performansıyla geceye damgasını vurmuştu.

O sırada henüz Kraliçe 2. Elizabeth hayatta olduğu için Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton, piyano çalarak Tom Walker'a eşlik etmişti.

Geçen yıl ise Kate beyazlar içinde konsere katılmıştı. O konserde üç çocuğunun en küçüğü olan Prens Louis de diğer aile üyeleriyle birlikteydi.

Tepeden tırnağa beyazlar giydiği için o konserde "Karlar Prensesi" olarak anılan Kate Middleton o geceden kısa bir süre sonra da sağlık sorunları nedeniyle gözler önünden çekilmişti.

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Son olarak geçen yılın 25 Aralık günü tüm aileyle birlikte Noel etkinliğine katılan Prenses bunun ardından aylar süren bir sessizliğe gömülmüş ve sağlığına odaklanmıştı.

Gözden Kaçmasın Annesi sadece Galler değil aynı zamanda karlar prensesi: Ufaklık her zamanki gibi yine kafasına göre takıldı Haberi görüntüle

Geçen yılki konsere çiftin en küçük oğlu Louis de tüm ailesiyle birlikte katılmıştı.



