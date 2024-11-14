Çiftlik hayatı uğruna evini barkını satmıştı: Kümes temizlemek zor geldi... Bir kâbusun içine düştü

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Bazı ünlüler bunu yapmak için büyük kentteki evlerini barklarını satıyorlar. Bazıları da o evlerini bırakıp doğanın kollarında başka bir ev satın alıyorlar.

Aslına bakılırsa bu kararı verenlerin çoğu yaptıkları değişiklikten memnun kalıyor, kolayca bu hayata uyum sağlıyor.

Diğer yandan bazıları için bu değişim hiç de öyle kolay olmuyor. Doğanın kollarında huzur ararken çiftlik hayatına ve onun koşullarına uyum sağlamakta zorlanıyorlar...

YENİ HAYATA ALIŞMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL

İşte bunlardan biri de ünlü İngiliz oyuncu ve model Kelly Brook.

Bir süre önce "Zaten kötü bir oyuncuydum" diyerek kariyerinin bu kısmını kapatan Brook, çok keskin bir karar da almıştı.

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Ailesi İtalya'da bir dağ köyünde çiftlik sahibi olan kocası Jeremy Parisi ile birlikte o da çiftlik hayatına geçiş yapıp eskisinden daha basit bir yaşam kuracaktı.

Bunun için de sosyal medya takipçilerinin artık çok iyi bildiği güzel evini bile sattı.

Kelly Brook ve Jeremy Parisi, İtalya'nın Arpino adlı köyündeki hayatlarını bir de TV şovuna dönüştürmeye karar verdi. Programın ilk görüntüleri de basına yansıdı.

Aslında Brook, kendisi de İngiltere'de, Kent'te büyük şehirden uzak yaşıyordu. Ama görünüşe göre Kelly Brook'un sadece yaz tatillerinde gidip deneyimlediği çiftlik hayatına alışması da o kadar kolay olmuyor.

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TAVUKLARLA BAŞA ÇIKAMADI

Kelly Brook ve Jeremy Parisi'nin çiftlik yaşamının Jeremy: La Vita Italiana (İtalyan Hayatı) adlı programa konu olduğunu da buraya not düşelim.

Başlangıçta daha sade ve basit bir hayat yaşamak için böyle bir karar aldığını söyleyen Kelly Brook ise görünüşe göre çok alışkın olmadığı çiftliğe hemen uyum sağlayamadı, bazı zorluklar yaşadı.

Bir başka deyişle bu yeni hayatı Kelly Brook için bazı açılardan bir tür meydan okumaya dönüştü.

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Yoğun zeytin hasadıyla uğraşmak, ineklere ve tavuklara sahip çıkmak, ahırları temizlemek ve ormandan mantar toplamak Brook ile Parisi'nin yapması gereken günlük etkinliklerden.

Jeremy Parisi'nin ailesi kuşaklardır Arpino köyünde yaşayıp bu hayatı bildiğinden onun için işler zor değil. Ama Kelly Borok için gerçekten zor.

Güzel yıldız, tavukları kümese sokmaya çalışırken bile öyle büyük bir zorluk yaşadı ki bunu "Tam bir kabus" olarak nitelendirdi.

Ama yine de kocası Jeremy Parisi ile sohbet ederken "Burada yaşayabilir miyiz? Bu bence gelecek planlarımızda olan bir durum. Burası cennet" diye konuşmayı da ihmal etmedi.

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Kelly Brook, tavukların yaşadığı kümesle ilgilenirken büyük zorluklar yaşadı. Yanında bir köpek de olduğu için tavuklar ondan kaçmaya başladı.. Sonra kümese girmeye çalıştığında bir horoz ona izin vermedi. Özetle Kelly Brook'un kümesle imtihanı çok da başarıyla bitmedi.





KOCASI UĞRUNA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

"Bu sektörde onun gibisini bulamazdım" diyerek Jeremy Parisi ile kurduğu hayattan memnun olduğunu belirten Kelly Brook, Kent'te bulunan baştan başa yenilettiği evini de bu uğurda satmıştı.

İngiltere'de Kent'te 2006 yılında 975 bin sterline satın alıp yenilettiği ünlü kır evini sattı. Brook'un satışından 1.34 milyon sterlin elde ettiği bu kır evi Instagram kullanıcıları tarafından da çok iyi tanınıyor. Brook, evi için ayrı bir Instagram sayfası açmıştı ve hem oradaki yaşamını hem de evini gözler önüne seriyordu.

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Harap bir halde satın aldığı bu Victoria dönemi evini öyle özenle ve öyle çok para harcayarak yenilemişti ki Brook, bahçesine kocaman bir yüzme havuzu bile yaptırmıştı.

KOCASININ AİLESİ İTALYA'DA BİR DAĞ KÖYÜNDE YAŞIYOR

Kelly Brook'un bundan sonraki rotası kocası Jeremy Parisi ile birlikte İtalya... Daha doğrusu Parisi'nin ailesinin yaşadığı Arpino adlı dağ köyü.

Bu köyün çift için ayrı bir anlamı da var. Çünkü Brook ile Parisi, iki yıl önce bu köyde düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Kelly Brook, Kent'te satın alıp restore ettirdiği bir kır evinde yaşıyordu. Yıldız, orada çektiği fotoğraflarını da sık sık sosyal medyadan paylaşıyordu.

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Brook, kocası Jeremy Parisi ile yeni bir hayata başlamak için bu evini elden çıkardı.