Ben hamileyim... Görmeyen kalmasın!

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Yıllar önce kameralar karşısında doğum yapan bu ünlü şimdi de yeni hamileliğini, şovun bir parçası haline getirdi.

Kendisi, eşi ve elbette tüm ailesi için mutluluk verici bebek haberini ne yaptı ne etti haftalarca konuşulur hale getirdi.

ŞOVA DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Görünüşe göre de giderek büyüyen karnını takipçilerinin gözleri önünde sergilemeye devam edecek. Belki de yine onun doğum odasında çekilen görüntülerini izleyeceğiz.

Tabii ki anladınız, Kardashian- Jenner ailesinden söz ettiğimizi Başka hangi aile böylesine göz önünde yaşıyor zaten.

İşte o ailenin üyelerinden biri olan Kourtney Kardashian, şu sıralar çok ön planda. Bunun nedeni de dördüncü bebeğine hamile olması. Üstelik duyurusunu da çok ilginç bir şekilde tabii ki yine şova dönüştürerek yapması.

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Geçen yıl İtalya'da ve ABD'de yine çok konuşulan bir dizi törenle müzisyen Travis Barker ile evlenen Kardashian, ondan ilk bebeğini de bekliyor.

Yeri gelmişken, eski sevgilisi Scott Disick ile birlikteliğinden üç tane daha çocuğu olduğunu not düşelim. Sonra da konumuza dönelim.





HAMİLE MAYOSU İLE KONUŞULDU

Kourtney Kardashian, şu sıralarda Kauai'de tatilin keyfini çıkarıyor. Tabii ki yanında çocuklarıyla birlikte. Bu süreçte de sık sık plajda objektiflere takılıyor Kardashian.

Her zaman olduğu gibi plajda bile şıklığından taviz vermiyor yeni anne adayı. Geçtiğimiz gün de siyah bir mayoyla görüntülendi.

Mayonun en çarpıcı yanı ise karın kısmının açıkta kalmasıydı. Yani hamile olan ve görünüşe göre doğum yapmasına çok fazla zaman kalmayan Kourtney Kardashian, bu mayo seçimiyle doğmamış bebeğini vurguluyordu.

Onun bu görüntüsü de "Hamile olduğunu görmeyen kalmasın istiyor büyük ihtimalle" tarzında yorumlara neden oldu.

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KOCASININ KONSERİNDE 'HAMİLEYİM' PANKARTI AÇTI

Kourtney Kardashian, hamileliğini duyurmak için ed ilginç bir yol seçmişti. Ama bunun da sırf dikkat çekmek için yapıldığı sonradan ortaya çıktı.

Kardashian, bebek haberini kocası Travis Barker'ın grubu Blink 182 ile birlikte verdiği Los Angeles konserinde dünya aleme duyurdu.

Tam da Barker grubuyla birlikte sahnede şarkılarını söylerken Kourtney Kardashian üzerinde "Travis ben hamileyim" yazan bir pankart açtı. Sonra da olduğu yerde zıplamaya başladı.

Bu pankartı ve karısının heyecanını gören Travis Barker da sahneden inip karısının yanına koştu ve onu öpücüklere boğdu.

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KARNI ZATEN ÇOK BÜYÜKTÜ... KOCASI GÖRMEMİŞ OLAMAZ

Tabii bu olay günlerce konuşuldu. Hemen ardından da o pankartı açtığı sırada Kourtney'in karnının dikkat çekecek kadar büyümüş olduğu ortaya çıktı.

Her an birlikte olan kocası Travis Barker'ın bu durumu fark etmemesi mümkün değildi o sırada yapılan yorumlara göre. . Tabii ki bu adımın ardından Kourtney'in o pankartı ilgi odağı olmak için açtığı konuşuldu.

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DOĞMAMIŞ BEBEĞİNDEN PARA KAZANACAK:Elbette bu da boşuna değildi. Çünkü Kardashian, bu hamilelik sürecini bile paraya çevirecek bir adım attı. Bir tür sağlıklı yaşam firması olan Poosh'un kurucusu Kourtney Kardashian, bebeğini dünyaya getirene kadar aynı zamanda tanıtım yüzü de olduğu bu firma aracılığıyla hamilelik ve bebek ürünleri pazarlayacak.

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HER YOLU DENEYİP BAŞARISIZ OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Kourtney Kardashin, ailece kamera karşısına geçtikleri TV şovunda birlikte bir bebek sahibi olma isteğini açıkça dile getirmişti. Hatta bu nedenle birçok kez tüp bebek tedavisi gördüklerini bazı bitkisel ilaçlar kullandıklarını da söyledi.

Fakat yine kendilerinin anlattığına göre bütün bu çabalardan bir sonuç çıkmayınca artık uğraşmayı bıraktıklarını da dile getirdi.

Kourtney Kardashian, geçen 25 Mayıs'ta yayınlanan Thne Kardashians adlı şovda "Resmi olarak bu işi bitirdik. Bir bebeğimiz olmasını her şeyden çok istiyorduk. Ama ben Tanrı'nın bizim için hazırladıklarına inanıyorum. Eğer bu bir bebekse bunun günün birinde olacağına inanıyorum" diye konuşmuştu.

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HER İKİSİNİN DE DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞU OLACAK

Dünyaya gelecek bu bebek Kourtney Kardashian'ın dördüncü çocuğu olacak. Kardashian, Scott Disick ile ilişkisinden 13 yaşında Mason, 10 yaşında Penelope ve 8 yaşında Reign adında üç çocuk annesi.

Aynı zamanda Travis Barker da dördüncü kez baba olacak. Onun da eski eşi Shanna Moakle'dan 19 yaşında Landon, 17 yaşında Alabama ve 24 yaşında Atiana adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Bu arada... Kourtney ile Travis, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. Çiftin bir erkek bebeği olacak.