Milyonlar onun karısına hayran.... Ama o gözünü cep telefonundan ayırmadı bile!

İlk aşka düşüp nişanlanmalarının ardından 20 yıl sonra bu kez evlenmeyi başaran Jennifer Lopez ile Ben Affleck önceki gün çıktıkları yeni yıl alışverişinde objektiflere takıldı.

Yanlarında anneleri de bulunan çift, bir mağazada uzun süre kaldı ve ürünleri inceledi. Elbette paparazzi ordusu da onların peşini bırakmadı.

Yine o anlarda Affleck ve Lopez de sevgi dolu görüntüler sergiledi. Ya da daha doğrusu o görüntüleri Jennifer Lopez kendi başına sergiledi desek yanılmış olmayız.

DEDİKODU FIRTINASI

Çift, mağazada alışveriş ederken Ben Affleck bir ara cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Bu durum belli ki gerekenden uzun sürdü.

Affleck'in yanına giden Jennifer Lopez, kocasının dudaklarına bir öpücük kondurdu. Fakat Affleck, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen karısının öpücüğüne öyle çok sıcak bir karşılık vermedi.

Lopez kendisini öperken ona karşılık verdi ama bir yandan da gözlerini cep telefonundan ayıramadı Ben Affleck. İşte bu durum da sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla bir "dedikodu fırtınası" yarattı.

Birçok kullanıcı bu görüntüleri "belli ki balayı bitmiş" diye yorumladı. Lopez, kendisini öperken kocasının bütün dikkatini cep telefonuna yöneltmesi "Ben'in cep telefonunda ilgilendiği bu kadar önemli konu ne olabilir?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

'KİM DEMİŞ ERKEKLER AYNI ANDA İKİ İŞİ YAPAMAZ DİYE!'

Birçok kişi Bennifer çiftinin evliliğinin öyle dışarıdan göründüğü kadar da kusursuz olmadığını savundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kim demiş erkekler aynı anda birkaç işi bir arada yapamaz diye? Ben Affleck hem mesaj yazıyor, hem karısını öpüyor" diye şakacı bir yorum yaptı.

Bazıları da Ben Affleck'in bu sıcak öpücüğe böylesine duyarsız kalmasının pek iyiye işaret olmadığını savundu. Hatta Affleck'in karısına karşı eskisi kadar ilgili olmadığını ileri sürenler de çıktı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk olarak 2000'lerin başında Gigli adlı filmin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. Nişanlandılar ama ilişki yürümedi, yüzükler atıldı.

Aradan geçen yılların ardından tekrar bir araya geldiler. Bu kez aşklarını elden kaçırmamak için büyük bir çaba gösterdiler ve sonuçta evlendiler.

Ama Lopez ile Affleck, ilişkilerinin ikinci döneminin başlarında gittikleri her yerde abartılı aşk gösterileri sergiliyordu. Bu durum önceleri "onca yılın hasretini gideriyorlar" diye nitelense de sonradan eleştiriler almaya başladılar.

REKLAM AŞKI İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Birçok kişi çiftin amacının dikkat çekip reklam yapmak olduğunu savundu. Hatta bu kadar şöhrete sahip oldukları halde hala bu tür şeylere ihtiyaç duymaları onlara çok da yakıştırılmadı.

Sonunda Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yıllar önce nişan yüzüklerini attıkları yerde yani Affleck'in Georgia'daki villasında evlendiler. Ama haklarındaki söylentiler bitmek bilmedi.

Her ne kadar onlar her an her yerde mutlu bir çift tablosu sergileseler de birçok kişi bunların göstermelik olduğunu ileri sürdü.

Aslında aralarının çok da iyi olmadığı, kapalı kapılar ardında büyük tartışmalar yaşadıkları iddia edildi.

SÖYLENTİLER BİTMİYOR

Özellikle Ben Affleck'in evde çok dağınık olduğu, sigaradan nefret eden Lopez'i mutlu etmek için bu alışkanlığından bile vazgeçmediği iddia edildi.

Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner ile samimiyetinin Lopez'i rahatsız ettiği de çiftle ilgili söylenenler arasında.

Garner ile Affleck, üç çocuklarının hatırına sık sık bir araya geliyorlar. O anlarda sergiledikleri samimiyet de gerçekten dikkat çekici. İşte söylenenlere göre bu samimiyet Lopez'i çileden çıkarıyor.

AFFLECK'İN ANNESİ GELİNİNDEN HOŞLANMIYOR İDDİASI

Geçtiğimiz hafta ise çiftle ilgili başka bir iddia gündeme gelmişti. Buna göre Affleck'in ailesi Lopez'i bir türlü benimseyememişti. Özellikle de Affleck'in annesi.

Hatta çift onları Noel ve yeni yıl için evlerine davet etmiş ancak Affleck'İn annesi bu daveti geri çevirmişti.

Ama son görüntüler bu iddianın çok da doğru olmadığını gözler önüne serdi. Çünkü Lopez ve Affleck'in kameralara yakalandığı o alışveriş turunda yanlarında ikisinin de annesi vardı.

Öyle ya da böyle Jennifer Lopez ve Ben Affleck bütün bu söylentilerin odağında olmaktan bir türlü kurtulamayacaklar...Bir yandan iddialar ortalığı kasıp kavururken diğer yandan onlar yine aşk gösterilerini sürdürecekler.





Alışveriş turunda Ben Affleck'in annesinin yanı sıra Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodríguez da çifte eşlik etti.