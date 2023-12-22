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Balayını bile ertelediler: Gelinliğini çıkarıp başkasının kollarına koştu: 'Beni kocam destekledi'

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#Tom Cruise#Mission İmpossible#Görevimiz Tehlike
Balayını bile ertelediler: Gelinliğini çıkarıp başkasının kollarına koştu: Beni kocam destekledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 16:40

Onlar 2005 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Yani gösteri dünyasında örneğine az rastlanan bir durumun kahramanı olmuş haldeler. Bugüne kadar ne aralarına bir başkası girdi ne de evliliklerini bitirmelerine neden olacak tatsız bir olay yaşandı.

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Ama bu ünlü çiftin balayını bile ayrı geçirdiğini üstelik güzel oyuncunun kocasını evde bırakıp bir başkasının "kollarına gitmek" zorunda kaldığını biliyor musunuz?

Böyle anlatınca kulağa tuhaf geliyor gelmesine ama bu olup bitenler gerçek. Ama tabii ki yeni gelinin balayını başka bir adamın yanında geçirmesi iş koşulları gereği. Bir anlamda ünlü çift balayını ertelemek zorunda kaldı.

Bakalım kim bu ünlü çift...

Balayını bile ertelediler: Gelinliğini çıkarıp başkasının kollarına koştu: Beni kocam destekledi

GELİNLİĞİNİ ÇIKARIP ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKMEYE GİTTİ
Onlar oyuncu Michelle Monaghan ile Peter White. Çift, 2005 yılında hayatlarını resmen birleştirdi. O zamandan bu yana da gayet mutlular. Ama daha evliliklerinin ilk döneminde yani bayayında aralarına başka bir adam girdi. O adam da Tom Cruise'un ta kendisi!

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Ama bu durum Cruise ile Monaghan'ın ilişki yaşamasınan kaynaklanmadı. Bunun nedeni tamamen Monaghan'ın Cruise ile birlikte kamera karşısına geçtiği Mission Impossible serisinin birlikte oynadıkları halkası.

Monaghan, Cruise ile birlikte Görevimiz Tehlike'nin üçüncü filminde oynadığı sırada evlendi Peter White ile. Çekimler yüzünden de kocası Peter White ile birlikte balayını ertelemek zorunda kaldılar. Monaghan neredeyse gelinliğini üzerinden çıkarıp sete koştu.

Balayını bile ertelediler: Gelinliğini çıkarıp başkasının kollarına koştu: Beni kocam destekledi

SETE GİDERKEN ÇOK GERGİNDİ
Evlendikten sonra çekimi yapılan ilk sahnede de Tom Cruise'un oynadğı karater ile Michelle Monaghan'ın canlandırdığı karakterin öpüşme sahnesi vardı.

Güzel oyuncu The Family Plan adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtiği Mark Wahlberg ile birlikte katıldığı bir röportajda yaşadığı bu ilginç durumu anlattı.

"Henüz yeni evlenmiştik ve balayını es geçip filmin çekimlerine katılmak zorunda kaldım" diye anlatmaya başladı Monaghan.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "İşe gittiğim günü hatırlıyorum. Tom ile benim yakınlaştığımız bir sahne vardı. Sete giderken gerçekten çok gergindim. Kocam da bana "Meraklanma. Cruise'un önderliğine kendini bırak. Çok güzel vakit geçireceksin. Her şey harika olacak dedi."

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Balayını bile ertelediler: Gelinliğini çıkarıp başkasının kollarına koştu: Beni kocam destekledi

KOCASINA DESTEĞİ İÇİN ÖVGÜ YAĞDIRDI
Monaghan çekimin ardından eve geldiğinde olanları da şöyle anlattı: "Çekimin sonunda kocamın yanına gittim. Bana nasıl geçtiğini sordu. Ben de ona harika olduğunu söyledim. Kocam bana dedi ki: 'Bizim balayımızda Tom Cruise ile bunları yaşamış olmak ne kadar da havalı."

Onun bu sözleri üzerine Mark Wahlberg çok şaşırdı. Ama Michelle Monaghan kocasına övgü yağdırdı. "Ama çok tatlı, değil mi?" diye Monaghan karşılık verdi. İki çocuğunun babası olan White için "Bu, evlendiğim adamın bana tamamen destek verdiğini ve benim önüme çıkan fırsatlar karşısında heyecanlandığının kanıtıdır" diye konuştu.

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#Tom Cruise#Mission İmpossible#Görevimiz Tehlike

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