Ünlü oyuncu film çekiminde tanıştığı polisle evlenmişti... Bakın bize bebek geliyor!

HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Daha yedi yaşındayken işitme engelliler için sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği International Center on Deafness and the Arts (ICODA) tarafından sahnelenen Oz Büyücüsü adlı oyunda sahneye çıktı.

Küçücük çocukken başladı bir başka deyişle kariyerine. Orada ilk adımlarını attığı yol, yıllar sonra 1987'de her oyuncunun hayalini süsleyen ünlü heykelciği alkışlar arasında kucakladığı Oscar sahnesine uzandı.

Hatta bu şekilde tarihe bile geçti. Şimdi ise hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çok da ileri olmayan bir yaşta ilk kez anneanne olacak!

OSCAR ALDI TARİHE GEÇTİ

Özellikle belli bir kuşak sinema seyircisi için 1986'da çekilen Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God) adlı filmin unutulmaz bir yeri var. Yönetmenliğini Randa Haines'in üstlendiği filmin konusu bir yana baş kadın oyuncusu yani Marlee Matlin de çok özeldi.

Filmdeki performansı o kadar etkileyiciydi ki o sırada 22 yaşında gencecik bir yıldız olan Matlin, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı. Bu şekilde de o döneme kadar bu ödülü kazanan ilk işitme engelli ödüllü oyuncu olarak tarihe geçti.

Yani biraz önce kısa öyküsünü anlattığımız o küçük kız belki o sırada hayallerinin de ötesinde olan bu başarıya ulaştı.

BİR KIZ TORUNU OLACAK

Başka Tanrının Çocukları filmiyle Oscar kazandıktan sonra kariyerini başarıyla sürdüren Matlin şu sıralarda bambaşka bir heyecan yaşıyor. Çünkü 58 yaşındaki oyuncu bir süre sonra anneanne olacak.

1993 yılında evlendiği polis memuru Kevin Grandalski ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğundan en büyüğü olan 27 yaşındaki Sarah Rose Grandalski bir bebek bekliyor.

Matlin bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımda duyurdu. Karnı giderek belirginleşen kızı Sara ile birlikte kamera karşısına geçtiği bu videoda Marlee Matlin ve kızı, kocaman bir dilim pasta ile bebeğin kız olacağının haberini de verdiler.

Marlee Matlin'in kızı Sara da kendi Instagram sayfasında bebek mutluluğunu ifade eden paylaşımlar yaptı. O videolardan birinde Sarah partnerine bir balon gönderiyor. O da balonu patlatıyor ve etrafa pembe konfetiler yayılıyor.

Özetle tüm ailenin ayakları bu bebek haberi yüzünden kelimenin tam anlamıyla yerden kesildi.

Marlee Matlin ve bütün aile yeni bebek sevinciyle havalara uçuyor. Bu güzel yıldız ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü kocası Kevin'in ilk torunu olacak.





ROL ALDIĞI POLİSİYE FİLMİN ÇEKİMİNDE TANIŞTIĞI POLİSLE EVLENDİ

Marlee Matlin, 1993 yılından bu yana polis memuru Kevin Grandalski ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Çiftin tanışma öyküsü ve çok ilginç... Matlin o dönemde Reasonable Doubts adlı filmde rol alıyordu.

Stüdyo dışı sahnelerin çekimi sırasında çevrede güvenliği sağlamakla görevli polislerden biri de Kevin Grandalski idi. Özetle Matlin, polisiye bir filmin çekiminde tanıştığı polisle büyük bir aşka düştü. 1993 yılında tanıyan çift, aynı yıl evlendi.





Marlee Matlin ve kocası Kevin Grandalski'nin Sara Rose dışında 23 yaşında Brandon Joseph, 21 yaşında Tyler Daniel ve 21 yaşında Isabelle Jane adında üç çocuğu daha bulunuyor.





ROL ARKADAŞIYLA ZORLU BİR İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

Marlee Matlin'in ondan önceki çok konuşulan ilişkilerinden biri de Başka Tanrının Çocukları filminde başrol oynadığı William Hurt ile yaşadığı oldu. Ancak o öyle huzurlu bir ilişki değildi.

Matlin, Hurt'ün kendisine şiddet uyguladığını ve taciz ettiğini ileri sürdü. Bu arada William Hurt'ün geçen yıl hayata veda ettiğini de hatırlatalım.

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ: Yeri gelmişken küçük bir not daha. Marlee Matlin en iyi kadırn oyuncu dalında Oscar kazanan ilk işitme engelli oyuncu olarak tarihe geçti.





O DA GEÇEN YIL OSCAR ALDI: Geçen yıl da işitme engelli oyuncu Troy Kotsur, Coda adlı filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.





Madem Marlee Matlin ve Başka Tanrının Çocukları'ndan söz ettik o ünlü filmi de bir hatırlalyalım. Yönetmenliğini Randa Haines'in üstlendiği film, işitme engelliler için eğitim veren bir okulda görev yapan bir öğretmenle sonradan aşık olacağı öğrencisi arasındaki ilişki üzerine kurulu.