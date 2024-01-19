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Ünlü yıldız sekiz aylık kızını toprağa vermişti... Gençlik arkadaşından doğan oğlu yarasına merhem olacak

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#Ashley Caine#Safiyya Vorajee#Azaylia
Ünlü yıldız sekiz aylık kızını toprağa vermişti... Gençlik arkadaşından doğan oğlu yarasına merhem olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 09:01

Bundan üç yıl önce acıların en büyüğünü yaşamıştı. Löseminin saldırgan bir türüne yakalanan kızı daha doğru dürüst yaşayamadan, henüz sekiz aylıkken bu dünyadan göçüp gitmişti. Kızının annesiyle birlikte minik bebeği hayatta tutmak için verdikleri mücadeleyi sonra da gözyaşları içinde onunla vedalaşmalarını bütün dünya izledi.

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Aradan geçen zaman içinde küçük bebeğin ölümü, anne ve babasında çok derin, asla kapanmayacak bir yara bıraktı. Hayatlarını ve beraberliklerini bir daha toparlayamadılar zaten ve yollarını ayırdılar.

Ünlü ekran yüzü, küçücük kaybettiği kızını hala çok özlüyor ama acısını biraz hafifletecek bir gelişme oldu hayatında.

Bu ünlü, önceki gün bu kez bir erkek bebek babası oldu. Üstelik ölen kızının ismini de bu bebeğe verdi. Böylece sekiz aylıkken kaybettiği kızının anısı hep onunla birlikte yaşayacak.

Ünlü yıldız sekiz aylık kızını toprağa vermişti... Gençlik arkadaşından doğan oğlu yarasına merhem olacak


KIZINI SEKİZ AYLIKKEN TOPRAĞA VERMİŞTİ
2021 yılında eski futbolcu, TV ünlüsü ve model Ashley Cain ile o dönemde birlikte olduğu Safiyya Voraje'nin başına gelenleri herkes hatırlıyor.

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Çünkü olup bitenler öyle kolay kolay unutulacak türden değildi. Çiftin kızı Azaylia, daha birkaç aylıkken lösemiye yakalandı.

Bütün çabalara rağmen de hayata tutunamadı ve sekiz aylıkken yani daha bir yaşına bile gelmeden bu dünyadaki serüveni sona erdi.

Minik Azaylia'nın ölümünün ardından Ashley Cain ile Safiyya Vorajee ilişkilerini bir türlü toparlayamadı. Sonunda da yollarını ayırdılar. 

Cain ise şimdi büyük acısını biraz da olsa hafifletecek yeni bir bebeğe kavuştu. Geçen yıl aralık ayında bir oğlu olacağını açıklayan Ashley Cain dün de sosyal medya sayfasından onun doğumunu duyurdu.

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ABLASININ İKİNCİ İSMİ ONUNLA YAŞAYACAK
Yıldız, Aliyas Diamond adını verdiği oğlunun bir fotoğrafını duygusal bir mesaj eşliğinde paylaştı.

Bebeğinin 16 Ocak'ta dünyaya geldiğini belirten Ashley Cain "Hayatımın geri kalanında seni seveceğim, seni takdir edeceğim, sana rehberlik edeceğim ve bütün kalbimle seni koruyacağım" diye yazdı.

Cain, sekiz aylıkken kaybettiği kızı Azaylia Diamond'u yani Aliyas'ın hiç tanıyamayacağı ablasını da unutmadı paylaşımında.

"Cennette seni gözeten en güzel koruyucu meleğe de sahip olacaksın. Dünyaya hoş geldin oğlum. Bedenin güçlü, zihnin bilge, kalbin sevgiyle dolu ve ruhun güçlü olsun" diye bitirdi satırlarını.

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Henüz birkaç günlük olan Aliyas'ın ikinci ismi ise yürek titreten türden. Sekiz aylıkken hayata veda eden Azaylia'nın ikinci adı olan Diamond'ı (Elmas) bundan böyle kardeşi taşıyacak.

Aliyas Diamond Cain, yürek yakıcı bir biçimde hayata veda eden ablasının anısını bu şekilde yaşatacak.

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OĞLUNUN ANNESİ ESKİ BİR ARKADAŞI
Ashley Caine, her ne kadar bir erkek bebek sahibi olacağını geçen yılın sonlarında açıklasa da annesinin kimliğini bir sır gibi saklıyor.

Bu konuda bilinen tek ayrıntı, bebeğin annesinin Ashley Cain ile romantik bir beraberlik yaşamadığı. Cain oğlunun annesiyle 18 yaşından beri tanışıyor. 

Cain, "eski bir arkadaşım" dediği oğlunun annesiyle son birkaç yıldır bir dargın bir barışık kısa bir ilişki yaşamıştı.

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YENİDEN BABA OLMA DUYGUSU ONU ZORLADI
Hatta genç kadının hamile olduğunu söylemesi de onu çok şaşırttı anlattığına göre. Bir yandan da karmaşık duygulara sürükledi onu.

Küçücük kızını kaybettikten sonra tekrar baba olma fikrinin zor geldiğini de saklamadı Cain.

Ama yine de Azaylia'nın doğumu ona "dünyaya baba olmak için gelmişim" duygusunu yaşattığı için doğacak her çocuğu bir lütuf olarak kabul etmek gerektiğini de belirtmişti.

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ONUN YOKLUĞUNDA AĞLAYARAK BİRİNCİ YAŞINI KUTLAMIŞLARDI
Ashley Cain ile o dönemde birlikte olduğu Safiyya Vorajee için Azaylia'nın yokluğuna alışmak çok zor oldu. Minik bebeğin ölümünden sonra onun birinci yaşını da gözyaşları içinde kutladılar.

Azaylia için en sevdiği animasyon kahramanı olan Aslan Kral temalı bir parti düzenlendi. O gün her şey eğer Azaylia yaşasaydı nasıl yapılacaksa öyle yapıldı. Ama küçük kızın bu ilk doğum gününde mutluluk gülümsemeleri yerine gözyaşları vardı.

O gün minik Azaylia'nın mezarı da balonlarla ve çiçeklerle süslendi. Azaylia'nin bu ilk doğum gününün kendileri için çok zor geçtiğini belirten Vorajee "Gülümsedik, güldük, ağladık, duygular her yerdeydi. Ama benim için en önemlisi Azaylia'nın onun doğum gününü kutladığımızı bilmesi ve onunla birlikte olduğumuzu görebilmesiydi" diye yazdı.

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Azaylia'nın ölümünden birkaç ay sonra ilk doğum günü gözyaşları eşliğinde kutlandı.

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#Ashley Caine#Safiyya Vorajee#Azaylia

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