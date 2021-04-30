Magazin INSTAGRAM Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 15:43 | 30 Nisan 2021 - 16:34

Bebeğim öleli bir hafta oldu: Gözlerimin açık olduğu her saniye acı beni bitiriyor

Eski futbolcu, model ve TV yıldızı, kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisiyle birlikte hayatının en acılı dönemini yaşıyor. Kısa bir süre önce bir bebek sahibi olan genç çiftin sekiz aylık kızı , hayata veda etti. Minik bebek bir süredir löseminin nadir rastlanan, saldırgan bir türüyle mücadele ediyordu.