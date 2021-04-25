ÃœnlÃ¼ Ã§iftin sekiz aylÄ±k bebeÄŸi hayata veda etti: Cennette seni yine kucaÄŸÄ±ma alacaÄŸÄ±m prenses

Â "CENNETTE SENÄ° KOLLARIMA ALANA KADAR HEP KALBÄ°MDE OLACAKSIN"

Ashley Cain, acÄ± haberi Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. Caine, kÄ±zÄ± kucaÄŸÄ±ndayken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Huzur iÃ§inde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarÄ±ma alana kadar seni hep kalbimde taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸtÄ±. Ashley Caine'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na taziye mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.



ANNESÄ° DE ACI HABERÄ° SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

BebeÄŸin annesi Safiyya Vorajee de yine kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸarak "Sen benim meleÄŸimsin, kalp atÄ±ÅŸÄ±msÄ±n. Huzur iÃ§inde uyu benim deÄŸerli bebeÄŸim. Kalbime yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir el yazÄ±sÄ± gibi hep benimle olacaksÄ±n" diye yazdÄ±.

KELEBEK Ã–MÃœRLÃœ AZAYLIA

Bir dÃ¶nem Ä°ngiltere'de Ã§eÅŸitli futbol takÄ±mlarÄ±nda oynayan ardÄ±ndan da modellik yapmaya baÅŸlayan Ashley Caine'in sekiz aylÄ±k kÄ±zÄ± Azaylia, daha hayatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda lÃ¶semiye yakalandÄ±. GÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± The Ex On The Beach adlÄ± yapÄ±mla da ÅŸÃ¶hretini perÃ§inleyen Ashley Caine ve bebeÄŸinin annesi Safiyya Vorajee bir sÃ¼redir minik Azaylia'nÄ±n tedavisi iÃ§in hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genÃ§ Ã§ifti yÄ±kan gerÃ§eÄŸi gizlemedi. YapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n tedaviye raÄŸmen minik Azaylia'nÄ±n yaÅŸayacak sayÄ±lÄ± gÃ¼nleri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

TEDAVÄ° Ä°Ã‡Ä°N SÄ°NGAPUR'A GÄ°TMEYÄ° PLANLIYORLARDI

Bunun Ã¼zerine 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kÄ±zlarÄ± Azaylia'yÄ± alÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼. BebeÄŸin annesi Vorajee, minik kÄ±zÄ±n tedavisi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, bu ÅŸekilde tedavi iÃ§in Singapur'a gitmeyi planlÄ±yordu. Minik Azaylia'a henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken lÃ¶semi teÅŸhisi konulmuÅŸtu. Doktorlar Azaylia'nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n lÃ¶seminin Ã§ok saldÄ±rgan bir tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu belirtti. Fakat hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok nadir rastlanan bu tÃ¼rÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden minik kÄ±zÄ±n bu yolculuÄŸa Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ± da kesinleÅŸti.

HASTALIK TÃœM VÃœCUDA YAYILDI

Azaylia'nÄ±n, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TV programlarÄ±yla tanÄ±nan annesi Safiyya Vorajee de sosyal medya hesabÄ±nda yer verdiÄŸi mesajandÄ± "AcÄ± dou kalbimle, hayatÄ±mÄ±n en kÃ¶tÃ¼ haberini paylaÅŸÄ±yorum" diye yazdÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n beyninde, karaciÄŸerinde, bÃ¶breklerinde ve akciÄŸerlerinde tÃ¼mÃ¶r bulunduÄŸunu anlattÄ±. GenÃ§ kadÄ±n, "ArtÄ±k evimize dÃ¶nÃ¼p, kÄ±zÄ±mÄ±n kalan gÃ¼nlerinde olabilecek en konforlu hayatÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye yazdÄ±.

HASTALIÄžIN Ã‡OK NADÄ°R RASTLANAN SALDIRGAN BÄ°R TÃœRÃœ

Sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±zÄ±na banyo yaptÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir videosunu paylaÅŸan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sÄ±z ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemediÄŸini de vurguluyor. Cain, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda olup bitenleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Dokuz gÃ¼n Ã¶nce doktorlar yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmenin sonucuna gÃ¶re kÄ±zÄ±mÄ±n yaÅŸayacak birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±."Â

"BENÄ°M KÃœÃ‡ÃœK KAHRAMANIM"

KÄ±zÄ±nÄ±n saldÄ±rgan hastalÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸta beyni olmak Ã¼zere vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerini tutan tÃ¼mÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden acÄ±lar Ã§ektiÄŸini anlatan Ashley Caine, bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen minik Azaylia'nin hala gÃ¼lÃ¼msemeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Caine "GerÃ§ek Ã§ok acÄ±... HayatÄ±mÄ±n en zorlu ve en Ã¼zÃ¼cÃ¼ gÃ¼nlerinde kÄ±zÄ±m bunu daha iyi hale getirmek iÃ§in bir yol buldu. En karanlÄ±k gÃ¼nlerde bile Ä±ÅŸÄ±k oldu, kalbimi, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna inanamayacaÄŸÄ±n kadar Ã§ok sevgiyle doldurdu" diye yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

OLABÄ°LDÄ°ÄžÄ°NCE RAHAT ETTÄ°RECEÄžÄ°Z

Ashley Caine, aÄŸÄ±r bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden Azaylia'ya "Sen benim kollarÄ±mdasÄ±n, kalbimdesin, dualarÄ±mdasÄ±n prensesim. Sen benim kahramanÄ±msÄ±n. Baban seni seviyor" diye seslendi. Caine, kÄ±zÄ±yla birlikte olacaklarÄ± bu son gÃ¼nleri olabildiÄŸince eÄŸlenceli bir ÅŸekilde geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da belirtti.

YEÅžÄ°L SAHALARDAN KAMERA KARÅžISINA

Eski bir futbolcu olan 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takÄ±mlarda top koÅŸturdu. Daha sonra Ã§eÅŸitli giyim firmalarÄ± iÃ§in modellik yaptÄ±. Ex On The Beach adlÄ± ÅŸov ile adÄ±nÄ± TV dÃ¼nyasÄ±nda da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV simasÄ± olan Safiyya Vorajee ile bir sÃ¼redir birlikte.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?