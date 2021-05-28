Sekiz aylÄ±k bebeÄŸini bÃ¶yle topraÄŸa vermiÅŸ: SaÃ§larÄ±nÄ±n kokusunu Ã¶zledim, gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ Ã¶zledim

VEDA KONUÅžMASI

Eski futbolcu ve TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Ashley Cain ile eÅŸi Safiyya Vorajee, sekiz aylÄ±kken, lÃ¶seminin nadir rastlanan bir tÃ¼rÃ¼ne yakalanan ve mÃ¼cadelesini kaybeden kÄ±zlarÄ± Azaylia'yÄ± yÃ¼rek burkan bir tÃ¶renle topraÄŸa verdi. Minik Azaylia, geÃ§tiÄŸimiz hafta Aslan Kral temalÄ± bir tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAÅžTI

Cain'in, kÄ±zÄ± Azaylia'nÄ±n cenaze tÃ¶reninde., gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ashley Cain, kÄ±zÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Ashley Cain konuÅŸmasÄ±na "Her zaman biraz Ã¼nlÃ¼ olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m. Fakat Azaylia dÃ¼nyaya geldi ve beni tamamen deÄŸiÅŸtirdi" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.





'ONUN Ã–YKÃœSÃœ Ã–ZELDÄ°'

Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "ÅžÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum: Bir Ã§ocuk sahibi olduktan sonra, bir ebeveyn olarak bazÄ± Ã¶nyargÄ±lara sahip olabilirsiniz. Ama sanÄ±rÄ±m, kendi adÄ±ma, sevgilim adÄ±na, arkadaÅŸlarÄ±m, ailem adÄ±na ve bizim hikayemizi takip eden herkes adÄ±na kÄ±zÄ±m Azaylia Diamond'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶zel olduÄŸunu sÃ¶ylemem yanlÄ±ÅŸ olmaz."



O GÃœNÃœ ANLATTI

"GÃ¼zel, gÃ¼Ã§lÃ¼, cesur ve Ã§ok ilham verici. KÄ±zÄ±m hayatÄ±ma girdikten sonra her ÅŸey tamamen deÄŸiÅŸti. O benim hayatÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirdi, hayatÄ±mÄ± kurtardÄ±, hayatÄ±ma anlam kattÄ±" diyen Ashley Cain, bir bebek sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde neler hissettiÄŸini ve neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:"KardeÅŸimi aradÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. AslÄ±nda her iki kardeÅŸimi de aradÄ±m. Matty'ye (kardeÅŸi) yeniden amca olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Ve o bana dedi ki" Biliyor musun, sen de". Cain, o anda erkek kardeÅŸinin de yakÄ±nda bir bebek sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlattÄ±. SonuÃ§ta iki kardeÅŸin de birer kÄ±z bebekleri dÃ¼nyaya geldi.



SIK SIK GÃ–ZYAÅžLARINA BOÄžULDU

KonuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan Caine "Bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi olmak, benim iÃ§in gerÃ§ekten olduÄŸum insanÄ± gÃ¶stermenin bir yoluydu. O bana kendisini sevmem iÃ§in, kendisini Ã¶pmem iÃ§in, onunla dans etmem iÃ§in ya da onunla her ne yapmak istiyorsam onu yapmak iÃ§in izin verdi" diye konuÅŸtu.



NADÄ°R RASTLANAN BÄ°R TÃœR

Ashley Cain, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n lÃ¶seminin nadir rastlanan saldÄ±rgan bir tÃ¼rÃ¼ne yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde hissettiklerini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "HayatÄ±mÄ±n bu en yÄ±kÄ±cÄ± haberini duyduÄŸumda ne olduÄŸunu anlamadÄ±m. O sÄ±rada hala hayatÄ±mÄ±zÄ±n en iyi gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yorduk."Â Cain, daha sonra da sÃ¶zlerini gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Onu Ã¶perdim, Ã¶perdim, Ã¶perdim. Onun saÃ§larÄ±nÄ±n kokusunu Ã¶zlÃ¼yorum, onun ayaklarÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼me koymayÄ± Ã¶zlÃ¼yorum, onunla dans etmeyi Ã¶zlÃ¼yorum. Onunla her gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyleri yapmayÄ±..." Cain, sekiz aylÄ±kken hayata veda eden kÄ±zÄ±yla ilgili olarak en Ã§ok Ã¶zlediÄŸi ayrÄ±ntÄ±yÄ± da anlattÄ±. Cain, Azaylia'nÄ±n tedavisi iÃ§in hastanede olduklarÄ± dÃ¶nemde Ã§oÄŸu gece onun yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Sonrada "Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda onun kocaman gÃ¼lÃ¼msemesini gÃ¶rmeyi Ã¶zledim."



'SESSÄ°ZCE BENÄ°M UYANMAMI BEKLERDÄ°'

Ashley Cain, o hastane gÃ¼nlerinde Ã§ok yorgun olduÄŸunu, gecede sadece iki saat uyuduÄŸunu hatÄ±rlatarak, her uyandÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸ yanÄ±nda yatan kÄ±zÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her seferinde de onun uyanÄ±k olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Sonra da kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bebeÄŸin o uyurken hiÃ§ aÄŸlamadan, ses Ã§Ä±karmadan onun uyanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Caine, minik bebeÄŸinin her ne olursa olsun, yÃ¼zÃ¼nde her zaman bir gÃ¼lÃ¼mseme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. HastalÄ±kla mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± da "Biz gÃ¼lÃ¼msedik Ã§Ã¼nkÃ¼ o gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu, biz cesurduk Ã§Ã¼nkÃ¼ o Ã§ok korkusuzdu ve biz gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼k Ã§Ã¼nkÃ¼ o gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Â 'HER DAÄžIN ZÄ°RVESÄ°NE, HER VADÄ°NÄ°N DERÄ°NLÄ°KLERÄ°NE'

Ashle Cain duygusal konuÅŸmasÄ±nÄ± "Her daÄŸÄ±n zirvesinden her vadinin derinliklerine, her yol boyuna, her okyanusun kÄ±yÄ±sÄ±na, kuzeyden gÃ¼neye, doÄŸudan batÄ±ya, kÃ¶ÅŸeden kÃ¶ÅŸeye seni yanÄ±mda gÃ¶tÃ¼receÄŸim bebeÄŸim. Haydi gidelim ÅŸampiyon. Benim ÅŸampiyonum, benim dÃ¼nyam, benim kahramanÄ±m. Azaylia Diamond Cain, seni seviyorum. "Â Ashley Caine konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda durmadan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. TÃ¶rende bulunan diÄŸer konuklar da onunla birlikte aÄŸladÄ±.



EN ACI GÃœN

30 yaÅŸÄ±ndaki Cain ile 35 yaÅŸÄ±ndaki Vorajee, minik Azaylia iÃ§in Nuneaton kentinde bir cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenledi. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende minik bebeÄŸin naaÅŸÄ± beyaz atlarÄ±n Ã§ekildiÄŸi bir arabayla taÅŸÄ±ndÄ±.Â HayatlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'nin siyah yas giysileri iÃ§inde olduÄŸu ve ayakta durmak iÃ§in birbirlerinden destek aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



ASLAN KRAL TEMALI CENAZE TÃ–RENÄ°

"Aslan Kral" (Lion King) temalÄ± cenaze tÃ¶reninde atlara turuncu renkte tÃ¼yler takÄ±ldÄ±. Ashley Cain de takÄ±m elbisesini aynÄ± renk kravat ve mendille tamamladÄ±. TÃ¶rene katÄ±lan tÃ¼m konuklar da etrafta toplananlar da aynÄ± renkleri tercih etti.



GÃ–ZYAÅžLARI DÄ°NMEDÄ°

KÄ±zlarÄ± Azaylia'nÄ±n lÃ¶semi ile mÃ¼cadelesini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸan Ashley Cain ile Safiyya Vorajee tÃ¶ren boyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Korteje katÄ±lmayan ama yol kenarÄ±nda toplananlar da Azaylia'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yÄ±p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerek minik kÄ±zÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±.

KELEBEK Ã–MÃœRLÃœ AZAYLIA

Bir dÃ¶nem Ä°ngiltere'de Ã§eÅŸitli futbol takÄ±mlarÄ±nda oynayan ardÄ±ndan da modellik yapmaya baÅŸlayan Ashley Caine'in sekiz aylÄ±k kÄ±zÄ± Azaylia, daha hayatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda lÃ¶semiye yakalandÄ±. GÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± The Ex On The Beach adlÄ± yapÄ±mla da ÅŸÃ¶hretini perÃ§inleyen Ashley Caine ve bebeÄŸinin annesi Safiyya Vorajee bir sÃ¼redir minik Azaylia'nÄ±n tedavisi iÃ§in hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genÃ§ Ã§ifti yÄ±kan gerÃ§eÄŸi gizlemedi. YapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n tedaviye raÄŸmen minik Azaylia'nÄ±n yaÅŸayacak sayÄ±lÄ± gÃ¼nleri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

TEDAVÄ° Ä°Ã‡Ä°N SÄ°NGAPUR'A GÄ°TMEYÄ° PLANLIYORLARDI

Bunun Ã¼zerine 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kÄ±zlarÄ± Azaylia'yÄ± alÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼. BebeÄŸin annesi Vorajee, minik kÄ±zÄ±n tedavisi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, bu ÅŸekilde tedavi iÃ§in Singapur'a gitmeyi planlÄ±yordu. Minik Azaylia'a henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken lÃ¶semi teÅŸhisi konulmuÅŸtu. Doktorlar Azaylia'nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n lÃ¶seminin Ã§ok saldÄ±rgan bir tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu belirtti. Fakat hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok nadir rastlanan bu tÃ¼rÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden minik kÄ±zÄ±n bu yolculuÄŸa Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ± da kesinleÅŸti.

HASTALIÄžIN Ã‡OK NADÄ°R RASTLANAN SALDIRGAN BÄ°R TÃœRÃœ

Sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±zÄ±na banyo yaptÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir videosunu paylaÅŸan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sÄ±z ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemediÄŸini de vurguluyor. Cain, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda olup bitenleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Dokuz gÃ¼n Ã¶nce doktorlar yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmenin sonucuna gÃ¶re kÄ±zÄ±mÄ±n yaÅŸayacak birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±."

"BENÄ°M KÃœÃ‡ÃœK KAHRAMANIM"

KÄ±zÄ±nÄ±n saldÄ±rgan hastalÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸta beyni olmak Ã¼zere vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerini tutan tÃ¼mÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden acÄ±lar Ã§ektiÄŸini anlatan Ashley Caine, bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen minik Azaylia'nin hala gÃ¼lÃ¼msemeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Caine "GerÃ§ek Ã§ok acÄ±... HayatÄ±mÄ±n en zorlu ve en Ã¼zÃ¼cÃ¼ gÃ¼nlerinde kÄ±zÄ±m bunu daha iyi hale getirmek iÃ§in bir yol buldu. En karanlÄ±k gÃ¼nlerde bile Ä±ÅŸÄ±k oldu, kalbimi, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna inanamayacaÄŸÄ±n kadar Ã§ok sevgiyle doldurdu" diye yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

YEÅžÄ°L SAHALARDAN KAMERA KARÅžISINA

Eski bir futbolcu olan 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takÄ±mlarda top koÅŸturdu. Daha sonra Ã§eÅŸitli giyim firmalarÄ± iÃ§in modellik yaptÄ±. Ex On The Beach adlÄ± ÅŸov ile adÄ±nÄ± TV dÃ¼nyasÄ±nda da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV simasÄ± olan Safiyya Vorajee ile bir sÃ¼redir birlikte.







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