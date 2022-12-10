Annesi, deniyor ama başaramıyor demişti... Yanıt geldi: İstediğim an hamile kalabilirim!

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'BEN VE KOCAM ÇOKTAN HAZIRIZ'

Dünya jet sosyetesinin ünlü isminin bu sözleri onları yakından takip edenleri üzdü ama bu konuda en çok kalbi kırılan kişi ise annesinin "bütün çabalarına rağmen bir türlü hamile kalamadığını" ileri sürdüğü kızı oldu. O da çıktı ve hem basın hem de sosyal medya aracılığıyla annesinin bu tezini çürütecek sözler sarf etti: "Ben ve kocam çocuk sahibi olmak için çoktan hazırız.

ANNESİ, HAMİLE KALAMADIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Hamile kalıp çocuk sahibi olma konusunda annesiyle tuhaf bir atışmaya giren bu ünlü, dünya jet sosyetesinin en gözde simalarından biri olan Paris Hilton. Geçen yıl bir dizi gösterişli törenle, Carter Reum ile hayatını birleştiren Hilton'ın annesi Kathy, kızının hamile kalmak için büyük bir mücadele içine girdiğini ancak bu konuda bir türlü başarılı olamadığını ileri sürmüştü.Fakat Paris Hilton'dan annesine yanıt gecikmedi.

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'2023'E HAZIRIZ'

E! News'a konuşan Paris Hilton, hem kendisinin hem de kocası Carter Reum'un, ebeveyn olmak için 2023 yılına hazırlandıklarını belirtti. Hilton "Ben her zaman çocukları sevdim. Bunu birlikte yapabileceğim ve güvenebileceğim birini bulmayı başaramamıştım. Ama şimdi buldum. Çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar sürdürdüğü hızlı hayatla bilinen ama evlendikten sonra durulan Paris Hilton, kocası Carter Reum'un harika bir baba olacağına inandığını da sözlerine ekledi. Hilton, kocası ve doğacak çocuklarıyla birlikte büyülü bir hayatları olacağını söyledi.

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YUMURTA DONDURDUĞUNUN İPUÇLARINI VERDİ

Paris Hilton, özellikle annesi Kathy Hilton'ın kendisi hakkında ileri sürdüğü "hamile kalamıyor, çocuğu olmuyor" iddiasından sonra sosyal medyadan bu konuda çok fazla soru geldiğini söyledi. Hilton bu konuya bir sosyal medya paylaşımında da değindi. Instagram hesabına "İnsanlardan ne zaman bir bebek sahibi olacağıma dair tonlarca soru alıyorum" yazan Hilton "Ben ve kocam, her zaman evliliğimizin ilk ayının keyfini çıkarmak istedik. Tüp bebek tedavisi herkes için bir yolculuk. Ama şanslıyız ki biz çok sayıda embriyoya sahibiz. Sevimli takımımızın bir parçası olmayı bekliyoruz" diye devam etti. Paris Hilton, bu şekilde ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olan birçok ünlü gibi yumurta dondurma işlemi geçirdiğininipuçlarını da vermiş oldu.

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'ANNEM BUNLARI NEYE DAYANARAK SÖYLÜYOR BİR FİKRİM YOK'

Paris Hilton, Kathy'nin kendisi hakkında "Deniyor, deniyor ama çocuk sahibi olamıyor" sözlerinden sonra açıklık getirmek amacıyla böyle bir paylaşım yaptı. Sosyelit, annesinin bu açıklamayı yapmak için gerekli bilgilere nereden ve nasıl ulaştığı konusunda bir fikri bulunmadığını belirtti.

İLK YIL DÖNÜMLERİNİ LÜKS BİR ADADA KUTLADILAR: Paris Hilton ve Carter Reum, geçen yıl bir dizi gösterişli törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünü de Maldivler'de özel bir adada kutladı.

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REUM'UN BİR KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çiftin bir bebeği dünyaya geldiğinde Paris Hilton ilk kez anne olacak. Fakat kocası Carter Reum'un gizli bir bebeği olduğu düğün töreninden kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Reum'un bir dönem Mel Gibson ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Laura Bellizzi'den bir kızı olduğu öğrenildi.



Bellizi, 2011 yılında hamileyken bu bebeğin,Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüştü. Fakat TV yıldızı bu konudaki iddiaları reddetmişti. Bazı kaynaklara göre Reum Carter, şu anda 10 yaşında olan kızını doğduğundan bu yana sadece bir kere gördü. Bu iddia Carter Reum'un sözcüsü tarafından da kabul edildi. Fakat sözcüsünün verdiği bilgiye göre Carter Reum, kızını maddi olarak destekliyor. Bunu yapmayı da sürdürecek.

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DÖRDÜNCÜ NİŞANLISIYLA EVLENDİ

Daha önce aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varisi, dördüncü nişanlısıyla muradına erdi...

Düğün öncesi haftalar süren bekârlığa veda partileri düzenleyen Paris Hilton ile iş insanı Carter Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi. Törene aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul'ün de bulunduğu birçok ünlü düğünün konukları arasındaydı.

GELİNLİĞİNİ SON ANDA SEÇMİŞTİ

Üç gün üç gece süren düğünün en çok merak edilen ayrıntısı da Paris Hilton'un giyeceği gelinlikti. Bir gelinliğin yanı sıra birkaç tane de beyaz gece elbisesi giyeceği bilinen Hilton, düğünüyle ilgili ilk sosyal medya paylaşımında gelinliğini de gözler önüne serdi. Hilton, gelinliğini tam olarak göstermese de bir duvağını ön plana çıkaran bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hilton'un "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notuyla paylaştığı bu fotoğrafına 17 milyon takipçisinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Paris Hilton ve Carter Reum, bir yıllık flörtün ardından geçen şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Paris Hilton son dakikaya kadar düğünde giyeceği gelinliği seçmemişti. E! kanalına konuşan bir kaynak "Paris, gelinliğini dün gece geç saatlerde seçti" diye konuştu. Çiftin düğün töreni için belirledikleri mekan da birkaç gün önce kesinleşti. Hilton ile Reum, Barron Hilton'ın Bel Air'de bulunan lüks malikanesinde hayatlarını birleştirdi. Tören için malikanede bazı değişiklikler ve özel hazırlıklar da yapıldı.

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