Özel hayatı herkesin önünde ifşa olmuştu: Babasını sır gibi sakladığı kızını gurbette büyütüyor

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KIZINI 'GURBETTE' BÜYÜTÜYOR

Ama sonra kimsenin beklemediği bir adım attı. Tasını tarağını topladı ve doğup büyüdüğü ülkeyi terk edip başka bir ülkede yeni bir hayata başladı. Yani bir nevi 'gurbete' gitti.

Ama buna rağmen yine de gösteri dünyasının takipçilerinin meraklı bakışlarından kurtaramadı kendini. Gözlerden uzak kalmak için gittiği ülkede bile peşinde fotoğrafçılar olmadan sokağa çıkamaz hale geldi.

DAVADAN BOYNU BÜKÜK AYRILDI

Konuyu yakından takip edenlerin hemen anladığı gibi güzel oyuncu Amber Heard'den söz ediyoruz. Geçen yıl eski eşi Johnny Depp'in kendisine karşı açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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Duruşma sürecinde her gün basının manşetlerine çıkan Amber Heard, belli ki biraz göz önünden uzaklaşmak istedi. Bunun için de bavulunu topladı. Yanına kızı Oonagh'ı da alarak İspanya'nın yolunu tuttu.

Güzel oyuncu, Madrid'de bir ev kiraladı ve orada yaşamaya başladı. Aylardır İspanya'da bulunan Heard, yine de beklediği gibi gözlerden uzak kalamadı. Madrid'de de herkesin özellikle de fotoğrafçılar onu adım adım izliyor.

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KIZI VE KIZININ DADISIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

37 yaşındaki Amber Heard, önceki gün de yanında kızı ve onun bakıcısıyla birlikte sokağaçıktığında objektiflere takıldı. Siyah bir pantolonun üzerine beyaz bir bluz giyen Heard, görünümünü yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Saçlarını açık bırakan güzel oyuncu, güneş gözlüklerini de eksik etmedi. Heard'ün kızı Oonagh, sokakta bir süre bakıcısının elini tutarak yürüdü. Sonra da Amber Heard, kızının elini kendisi tuttu.

Saçı at kuyruğu yapılan küçük kızın ilk anda annesine benzerliği dikkat çekti. Amber Heard'ün kendisi el çantası taşımadığı halde kızının pembe çantasını Oonagh'a taşıtması da dikkatlerden kaçmadı.

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Heard'ün taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu kızı Oonagh, pembe çantasını da kendisi taşıdı.





KIZININ BABASI BÜYÜK MERAK KONUSU

Amber Heard, sadece Johnny Depp ile boşanması, bu süreçte başrol oynadığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılmasının konuşulmasıyla değil başka bir ayrıntıyla da gündeme geliyor sık sık. Bu da kızının babasının kim olduğu.

Heard 2021 yılında taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek sahibi olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kızına önceki yıl kaybettiği annesinin onuruna Oonagh Paige adını veren Heard, kızının babasının yani taşıyıcı anneye sperm bağışlayan kişinin kim olduğunu ise hiç açıklamadı.

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Bu konuda da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkana göre Heard'ün kızının babası eski sevgilisi Elon Musk.

Bu iddialara göre ünlü iş insanı kısacık bir ilişki yaşadığı halde çok aşık olduğunu ve ayrılınca acı çektiğini söylediği Amber Heard için spermlerini bağışladı.

Hatta bunu savunanlar işi daha da ileri götürüp Amber Heard'ün artık mesleğinden eskisi kadar para kazanamadığını İspanya'da da bu kadar uzun süre Elon Musk'ın maddi yardımıyla yaşayabildiğini ileri sürüyor.

ÖZEL HAYATLARINI KENDİLERİ İFŞA ETMİŞTİ

Johnny Depp ile kısa süren evliliği ondan daha da uzun süren boşanma ve karalama davası sırasında Amber Heard ile eski eşinin bütün özel hayatları ifşa olmuştu. Üstelik bunu, davadan galip çıkmak amacıyla kendileri yapmıştı,

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İkisi de geçmişte kapalı kapılar ardında ne yaşadılarsa hepsini geçen yıl görülen karalama davasının duruşmaları sırasında en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Bazı görüşlere göre Amber Heard'ün ABD'den ve Hollywood'dan bu kadar uzaklara gitmesinin nedeni de bu.

Depp ile giriştiği yasal hesaplaşma sırasında ve sonrasında kariyeri de zedelenen Amber Heard, çareyi yeni bir ortama geçmekte buldu.

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'KIZINI GÜRÜLTÜDEN UZAK BÜYÜTMEK İSTİYOR'

Amber Heard'ün yakın bir arkadaşına göre ise bu ülke değişikliğinin nedeni basit. Güzel oyuncu Oonagh'ı "bütün o gürültüden ve karmaşadan uzakta büyütmek istiyor." Tabii Heard'ün ana dili İngilizce'nin yanı sıra İspanyolcayı da çok iyi düzeyde konuşması da bu seçimi yaparken belirleyici bir unsur oldu.

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'ŞAKIR ŞAKIR' İSPANYOLCA KONUŞUYOR

Amber Heard'ün sessiz sedasız ülkesinden ayrılması onu mesleğine yani Hollywood'a veda ettiği yorumlarına neden oldu.

Geçtiğimiz yaz aylarında yine Madrid'de dolaşırken bir fotoğrafçı Heard ile konuşmayı başardı. Heard, muhabire söylediğine göre Hollywood'la ilişkisini tam olarak kesmedi. Yani Madrid'de yaşamak için eski hayatına henüz tam olarak veda etmedi. Hatta üzerinde çalıştığı bazı film projeleri bile var.

Amber Heard, muhabirle konuşurken "İspanya'yı çok seviyorum" dedi. Kendisine yöneltilen "İspanya'da uzun süre mi kalacaksınız?" sorusuna da "Öyle umuyorum, uzun süre burada yaşayacağım. Burada yaşamayı seviyorum" diye yanıt verdi.

Bu arada Amber Heard'ün, Madrid'de yolunu kesen muhabire verdiği röportajda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Güzel oyuncu tam da yerel halk gibi yani ana dili İspanyolca olan biri gibi gayet güzel ve aksansız bir şekilde konuşuyordu bu dili.

Gerçi daha önce Heard'e yakın bir kaynak güzel oyuncunun ana dili gibi İspanyolca konuştuğunu söylemişti ama yine de Heard'ün röportajdaki İspanyolcası dikkatlerden kaçmadı.

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MEKSİKA SINIRINA YAKIN BİR YERDE DOĞUP BÜYÜDÜ

Onunla ilgili merak edilen başka bir ayrıntı ortaya çıkmış oldu böyleye. Özellikle sosyal medyada herkes Amber Heard'ün nasıl bu kadar kusursuz İspanyolca konuştuğunu sorgulamaya başladı.

Amber Heard, ABD'nin Teksas eyaletinde, Meksika sınırına yakın bir bölgede dünyaya geldi ve orada büyüdü. Daha öne de İspanyolcası nedeniyle gündeme gelen Heard bu konuda " O bölgede yaşayanların, kökenleri nereden gelirse gelsin İspanyolca bilmesi bir gereklilik" diye konuşmuştu.

Bir başka röportajında da Heard, Teksas'ta çok sayıda Latin kökenli insan arasında büyüdüğünü belirtip: Onlar sayesinde akıcı şekilde İspanyolca konuşmayı öğrendiğini söylemişti. Kısaca söylemek gerekirse Amber Heard, doğup büyüdüğü muhitin Latin kökenli sakinleri sayesinde iyi derecede İspanyolca konuşur hale geldi.

Özetle Amber Heard, hayatında yeni bir sayfa açmak için dilini de bildiğinden fazla zorluk çekmeyeceği bir yeri seçti. Görünüşe göre bir süre daha kızıyla birlikte Madrid'de yaşayacak. Ama iddia edildiği gibi Hollywood'la ilgisini de tam olarak kesmiş değil.

Amber Heard ile eski eşi Johnny Depp son olarak geçen yıl ABD'de bir karalama davasında karşı karşıya gelmişti.

Çiftin flört döneminden başlayıp boşanmasına kadar uzanan zaman dilimi içinde yaşadığı her şey de karşılıklı iddialarla mercek altına alındı. Kısacası bütün özel hayatları ifşa oldu.

O davayı Heard kaybetti. Bu da onun için büyük bir yıkım oldu. Konuk olduğu röportajlarda haksızlığa uğradığını ileri sürdü güzel oyuncu.

İşte ondan sonra da görünüşe göre kendine İspanya'da farklı bir hayat kurdu. Bu Hollywood'a vedanın ne kadar süreceği şu anda bilinmiyor.