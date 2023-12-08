Bir sonbahar günü birbirlerine vurulmuşlardı.... Yıllar aşkın ateşini söndüremedi... "Mutlu evliliğin sırrı, karımı hızlıca öpmek'

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Herkes için öyle kolay değil elbette uzun ve çok çocuklu bir evlilikte aşkı canlı tutmak. Ama ünlü çift görünüşe göre bunu başarmış.

Hatta aralarında epey yaş farkı olan bu evliliğin erkek tarafı bunca kalabalık bir ailede aşkın ateşini canlı tutmanın yolunu açıkladı...

Hem de bir sosyal medya paylaşımıyla: " Karınızı hızlıca öpmenin yolunu öğrenmek!"

Muhtemelen "çok çocuklu evlilik" deyince kimden söz ettiğimizi anladınız. 65 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin ile 39 yaşındaki karısı Hilaria bu ünlü çift.

Tam 11 yıldır evli olan Alec ve Hilaria mutlaka kapalı kapılar ardında her çiftin yaşadığı bazı tartışmaları yaşıyor olsalar da bunların en kötüsü bile evliliklerine gölge düşüremiyor.

Alec Baldwin karısı ve 7 çocuklarından biriyle göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya sayfasında paylaştı.

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Alec Baldwin, sosyal medya sayfasında şaka yollu mutlu evliliğin sırrını paylaştı: Ne zaman karıma kahve götürsem onu öperim.

Bu arada mesaj kısmında da mutlu evliliğinin sırrını tek cümlede açıkladı: "Ne zaman Hilaria'ya kahve getirsem bir de onu öpüyorum."

Bu arada... Söz konusu paylaşımda Baldwin, kucağında kızları Maria'yı tutan Hilaria'nın saçlarına bir öpücük kondururken görülüyor.

Paylaşımda geniş ailenin bu üç üyesinin yüzlerindeki huzur ve mutluluk ifadesi de gözlerden kaçmıyor.

Baldwin'in bu 'mutlu aile' paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri Baldwin'e ne kadar şanslı bir adam olduğunu yazdı. Ardından da hayatın bazen zorluklar getirse de ünlü yıldızın dimdik ayakta durduğunu ekledi.

Alec ve Hilaria Balhdwin'in yedi tane çocukları var. Çift, kalabalık aileleriyle sergiledikleri görüntüleri sık sık sosyal medya sayfalarından paylaşıyor.

Bir başka takipçisi de "Bir zamanlar bana da böyle kahve getiren bir adam vardı. Hayatta küçük şeylerin garantisi olduğunu söyleyemeyiz" diye bitirdi satırlarını.

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Alec Baldwin'in hatırı sayılır sayıdaki takipçisi de ona " Lütfen güzel ailenle ilgili paylaşımlarına devam et" diye seslendi.

Birçok kadın takipçisi "Sanırım bu yöntem birçok koca için işe yarıyor" diye görüşlerini bildirdi.

Alec Baldwin ile yoga eğitmeni olan Hilaria'nın, hem doğal yöntemlerle dünyaya gelen hem de taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları 7 tane çocuğu var. Çiftin genel alışkanlığını göz önüne alırsak bu sayı giderek artabilir.

Alec ve Hilaria Baldwin'in üç tane kızı var: Carmen Gabriela, Maria Lucia Victoria ve Ilaria Catalina. Geri kalan dört çocuk ise erkek: Rafael Thomas, Leonardo Angel Charles, Romeo Alejandro David ve Eduardo Pao Lucas.

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NEREDEYSE ÇOCUKLARINA YAŞIT BİR DE TORUNU VAR: Bu arada Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden Ireland adında yetişkin biri kızı da bulunuyor. Hatta Ireland ve sevgilisi kısa süre önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Bir başka deyişle Baldwin'in neredeyse kendi çocuklarıyla yaşıt bir de torunu var.





'SOL TARAFIMA DÖNDÜM VE HAYATIMI DEĞİŞTİRECEK KADINI GÖRDÜM'

Alec ile Hilaria Baldwin'in, benzerine filmlerde rastlanacak bir tanışma öyküsü var. Kısaca özetlemek gerekirse ikili, tamamen şans eseri tanıştı. O dönemde takvimler 2011 yılını gösteriyordu.

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Daha önce ünlü oyuncu Kim Basinger ile evlenen ve olaylı bir şekilde boşanan Baldwin o anları şöyle anlatmıştı katıldığı bir TV programında:

"Normalden sıcak bir şubat akşamıydı. Bir arkadaşımla restoranda oturuyordum. Sol tarafıma döndüm ve bir anda hayatımı değiştirecek kadını gördüm."

O programda o rastlantıya teşekkür eden Baldwin karısı Hilaria'ya da şöyle seslenmişti kameralar aracılığıyla "Ben benim için bir armağansın."

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Alec ve Hilaria Baldwin, 2011 yılının bir şubat akşamı New York'ta bir restoranda tanıştılar. O zamandan bu yana da ayrılmadılar.



Baldwin çifti birlikte katıldıkları başka bir röportajda da olayın gerisini şöyle anlatmıştı: Baldwin, o dönemdeki adıyla Hilaria Thomas'a yaklaştı ve telefon numarasını istemek yerine ona kendi kartını verdi. Sonra da uygun bir zamanda kendisini aramasını söyledi.

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Hilaria Baldwin ise kocası ve yedi çocuğunun babasıyla tanıştığı anları şöyle anlattı New York Times'a verdiği röportajda " Kapının yanındaki bir masada oturuyordum. Alec bana yaklaştı elimi tuttu ve 'Sizi tanımalıyım' dedi."

Zaten Alec ve Hilaria bu tanışmanın ardından birkaç gün sonra buluştular. Birbirlerine tutulmaları da çok zaman almadı. O yılın ilkbahar mevsimi geldiğinde onlar çoktan flört etmeye başlamıştı bile.

Alec ile Hilaria Baldwin'in arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Alec 1958, Hilaria ise 1984 doğumlu.

Söylediğine göre Hilaria'nın Alec'i en çok etkileyen yanlarından biri genç yaşına rağmen olgun davranması oldu. Bir ilişkiden ne beklediğini bilmesi de ünlü oyuncunun hoşuna gitti.

Ama Alec Baldwin karısının olgunluğundan çok etkilendiğini hiç gizlemedi. En çok da onun bir ilişkiden ne beklediğini açık ve net bir şekilde ifade etmesi etkilemiş oyuncuyu.

Bu konu hakkında şunları söyledi Baldwin bir röportajında " Hilaria bir telaş içinde değildi. Çok olgundu ve ne istediği konusunda netti. Bir gün evlenmek istediğini açık bir şekilde söylemişti."

Tanışmalarından bir yıl sonra nisan ayında Alec, sevgilisine evlenme teklif etti. Çift nişanlandı. Fazla zaman geçirmeden de aynı yılın haziran ayında gösterişli bir törenle evlendiler.

Alec Baldwin ilk evliliğini 1993 ile 2002 arasında bir dönemin ünlü yıldızlarından Kim Basinger ile yaptı. Fakat bu evlilik olaylı bir şekilde bitti.