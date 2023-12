Oysa ikisi de aynı ailenin gelini: Birinin payına beyzbol şapkası düştü, birinin payına milyonluk taç

Haberin Devamı

Artık iki çocuklarıyla birlikte ABD'de yaşayan Prens Harry ile Meghan Markle, son olarak Omid Scobie'nin Endgame adlı kitabı nedeniyle gündemin ilk sıralarına çıkmıştı.

Bundan üç yıl önce Harry ile Meghan, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda "Aileden birileri Archie'nin ten renginin nasıl olacağı hakkında konuştu" diyerek ismi belirsiz iki kişiye ırkçılık suçlaması yöneltmişti.

İşte Scobie'nin o kitabının Hollanda baskısında yanlışlıkla o iki kişinin isimleri de ortaya çıktı. Kral Charles ile Kate Middleton.

Tabii durum böyle olunca bütün meraklı gözler de İngiliz kraliyet ailesine yöneldi. Özellikle de Kate Middleton'a.

İngiliz kraliyet ailesindeki iki ırkçı arasında adı geçenlerden biri Kate Middleton'dı. Galler Prensesi konumu gereği bu iddialar hakkında açıklama yapmadı. Önceki akşam düzenlenen resepsiyonda giyinip kuşanıp tacını takıp görevini yapmaya devam etti.

Ama elbette konumu gereği Kate Middleton bu konuda tek kelime edemedi. Yine de kraliyet yorumcularına göre yanıtını sessizce veriyor.

Önceki akşam Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Galler Prensesi Kate, kocası Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla en ışıltılı halleriyle kameralar karşısına çıktı.

O gece Kate'in başında kayınvalidesi Diana'nın en ünlü tacı vardı. Üzerinde de daha önce Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününde giydiği ışıltılı elbise.

Aynı şekilde Camilla da özenle giyinip başına da Kraliçe'den yadigar değerli taçlardan birini takmıştı. Hatta iki çift o özel gecenin anısına yan yana bir fotoğraf çektirip basına servis etti.

Aynı resepsiyonda Kate'in kocası Prens William'ın yanı sıra Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile çekilen bu aile fotoğrafı da basına servis edildi. Bu durum, Kate'in sessiz intikamı olarak yorumlandı.

Tam da o gün Okyanus'un karşı yakasında da paparazziler Meghan Markle'ın peşine düştü. O sırada Meghan da üzerinde siyah spor giysileri ve başında yeşil beyzbol şapkasıyla sokaklarda yürürken görüntülendi.

Onun bu görüntüsü de sosyal medya platformlarında "Aileden bu kadar çabuk gitmeseydin, bugün bu taçlardan birini de sen takabilirdin. Şimdi böyle yeşil beyzbol şapkasıyla geziyorsun" tarzı yorumlara neden oldu.

Bu arada Meghan'ın o gün görüntülendiğinde kayınpederi Kral Charles tarafından kendisine hediye edilen değerli bir bileziği taktığı görüldü. Bu durum da "Meghan acaba Londra'ya zeytin dalı mı uzatıyor?" yorumlarına neden oldu.

Kate'in tacıyla resepsiyonda ev sahipliği yaptığı gün Meghan Markle da spor giysileri içinde California sokaklarında görüntülendi. Koluna taktığı ve Charles'ın hediyesi olan bilezik de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Meghan Markle ile ilgili bir başka iddia daha İngiliz basınında yer aldı. Buna göre Markle, biyofragisini kaleme alıyor.

Hatta bunun içinde İngiliz kraliyet ailesinin gelini olarak Londra'da geçirdiği döneme dair bölümler de yer alacak. Bazı kraliyet uzmanlarına göre Markle, eteğindeki bütün taşları dökmeye hazırlanıyor.

Bazı iddialara göre bu biyografi Prenses Diana'nın Diana: Her True Story in Her Own Words (Diana: Kendi Sözleriyle Gerçek Hikayesi) adlı biyografi örnek alınarak hazırlanacak.

İleri sürülenlere göre Meghan bu kitapta kraliyet ailesindeki bütün yolculuğunu satırlara dökecek.

Bir süre önce konuşulanlara göre İngiliz kraliyet ailesi Meghan Markle'ın yazacağı bu biyografiden çekiniyor.

Çünkü tıpkı Harry'nin Spare adlı kitabında yaptığı gibi kapalı kapılar ardında kalması istenen bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkarması bekleniyor bu kitabın da.

İleri sürülenlere göre Meghan Markle, biyografi yazmaya hazırlanıyor. Yine iddialara göre İngiliz kraliyet ailesi onun anlatacakları yüzünden endişeli bir bekleyiş içinde.