'Ben evlenecek kadın değilim' demişti... Eski aşkından milyonları kaptı...Kendini gecelere bıraktı

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ARALARINDA DEDE İLE TORUNU KADAR YAŞ FARKI VARDI

Önce beklenmedik anda bir bebek beklediklerini duyurdular. Sonra bebek dünyaya geldi. Herkes en azından bir nişan haberi gelir diye düşünürken daha üç ay geçmişti ki ayrıldılar.

Sonuç olarak bir ara birlikte görüntülenseler de belli ki ilişkileri çoktan sona erdi. Şimdi her ikisi de kendi hayatlarını yaşıyor.

ÜNLÜ OYUNCU 83 YAŞINDA BİR KEZ DAHA BABA OLDU

Böyle kısaca anlattığımız bu ünlü çift, sinemanın emektar oyuncularından 83 yaşındaki Al Pacino ile neredeyse torunu yaşındaki Noor Alfallah.

Pacino ile 19 yaşındaki Alfallah kısa bir süre önce bir bebek sahibi olmuştu. Hatta Al Pacino, bu bebekle birlikte en ileri yaşta baba olan ünlüler listesine de adını yazdırdı.

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Birçok kişi onların Roman adını verdikleri erkek bebeklerini birlikte büyüteceklerini düşünürken de yollarını ayırdılar.

Hatta bebeğin bakımı için gerekli para konusunda da kısa süren bir çekişmenin ardından yeni hayatlarına başladılar.

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ARTIK AİLESİYLE GEZİYOR

Bugüne kadar adı hep kendisinden yaşça çok büyük bazen babası bazen dedesi yaşındaki erkeklerle yaşadığı aşklarla anılan Noor Alfallah, geçtiğimiz akşam Beverly Hills gecelerinde objektiflere takıldı. Genç kadının yanında bu kez yeni bir sevgili değil annesi ve kız kardeşleri vardı.

Lüks bir restoranda yemek yiyen Noor ve kız kardeşiyle annesi daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.

'BEN EVLENECEK TİPTE BİR KADIN DEĞİLİM'

Noor Alfallah, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Genç kadın TMZ adlı internet sitesiyle konuşurken kendisinin evlenecek tipte bir kadın olmadığını söylemişti.

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Noor Alfalah bunu da muhabirin kendisine yönelttiği "Kendinizi Al Pacino ile evli görüyor musunuz?" sorusu üzerine bu yanıtı verdi. Pacino'nun oğlunun annesi olan Alfallah bu soruya "Sanmıyorum" diye yanıt verdi. Ardından da şunları ekledi: "Ben evlenecek tipte bir kadın değilim."

BEBEK DOĞDUKTAN ÜÇ AY SONRA AYRILIK GELDİ

Al Pacino ile Noor Alfallah bir süre önce Roman adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu. Bunun ardından kısa süre sonra da yollarını ayırmaya karar verdiler.

Genç kadın, Al Pacino ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun doğumundan üç ay sonra hemen mahkemeye koştu.

Amacı, ünlü oyuncu ile yollarını ayırmaktı. Bunun için de önce bebeğin babasının Al Pacino olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.

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Noor Alfallah bunu yaptıktan sonra da Al Pacino ile anlaşma masasına oturdu. Sonunda da çift anlaştı.

AL PACINO KESENİN AĞZINI AÇTI

Ünlü oyuncu aynı zamanda bebeğinin bakımı için Alfallah'a önce 110 bin dolar peşin verecek. Buna ek olarak çocuğunun eğitim masrafları için ödemesi gereken para da aylık 15 bin dolar.

İnternetteki TMZ sitesinin iddiasına göre Al Pacino'nun aylık ödeyeceği 30 bin dolar zaman içinde de artabilecek.

Bunu belirleyecek olan ise usta oyuncunun gelirindeki değişim. Bir başka deyişle Al Pacino'nun kazancı zaman içinde artarsa çocuğu için ödeyeceği miktar da artacak.

Ama Al Pacino'nun Roman adı verilen erkek bebeği için ödeyecekleri bunlarla da sınırlı değil. Yollarını ayıran çiftin şu anda bebeği için yapmakta olduğu diğer giderleri de üstlenecek. Buna gece bebek bakıcısı istihdam etmek için verilen 13 bin dolar da dahil.