79 yaşındaki ünlü yıldızın 7. çocuğunu doğurmuştu: Film setinde başlayan iş ilişkisi büyük bir aşka dönüştü

Hollywood’un yaşayan efsanesi Al Pacino’nun 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamile olduğu haberi haziran ayının başında ortaya çıktığında herkes büyük bir şok yaşamıştı. Magazin basını da dahil herkesi şaşkına çeviren bu haber Noor Alfallah 8 aylık hamileyken duyuldu; çiftin Roman Pacino adı verilen oğlu 16 Haziran’da dünyaya geldi. Roman, Noor Alfallah’ın ilk, Al Pacino’nun ise dördüncü çocuğu.

Robert De Niro ve Tiffany Chen 2014'te The Intern fiminin setinde böyle tanışmıştı

Bu sürpriz hamilelik ve doğum haberi epey konuşuldu. Çünkü hem çiftin arasındaki yaş farkı epey fazlaydı hem de söylentilere göre Al Pacino, 83 yaşında bir kez daha baba olabileceğini hiç hayal bile etmemişti ve hamilelik haberi herkes kadar onun için de sürprizdi. Hatta Oscar’lı aktörün sevgilisinden doğumdan önce bir DNA testi istediği bile konuşuldu. Ancak bu iddia kısa sürede yalanlandı.

Robert De Niro da yakın dostu Al Pacino’dan yaklaşık bir ay önce sürpriz bir şekilde baba olduğu müjdesini duyurmuştu. Son filmi About My Father'ın New York'taki galasına katıldığında gazetecilerin sorularını cevaplayan De Niro, henüz birkaç gün önce basına yansıyan babalık haberini doğruladı. Robet De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen’in kızı Gia Virginia Chen-De Niro 6 Nisan’da doğdu.

Çiftin profesyonel çerçevede başlayan ilişkisi yıllar sonra kendiliğinden aşka dönüştü

Ancak çift kızlarının doğduğu haberini vermek ve ilk fotoğrafını paylaşmak içinse 1 ay bekledi. Minik Gia 45 yaşındaki Tiffany Chen’in ilk, Robert De Niro’nun da 7. çocuğu. Al Pacino’dan farklı olarak De Niro, galada yeniden baba olduğunu açıklarken bu bebeğin bir sürpriz olmadığını ve planlı şekilde yeniden ebeveyn olduğunu söylüyordu. Usta aktör biraz da gururlu bir gülümseyişle “Böyle bir şeyi planlamadan nasıl yaparsınız ki?” demişti gazetecilere.

Haberin Devamı

Robert De Niro ve Tiffany Chen çifti çocuk sahibi olduktan sonra basının karşısına daha çok çıkmaya başladılar, kırmızı halılarda ve galalarda el ele pozlar verdiler. Bir dövüş sanatları ustası ve eğitmeni olan ve hakkında pek az şey bilinen Tiffany Chen de bir anda gazetecilerin ilgi odağı oldu. Chen, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon yayınında hem usta aktörle tanışmalarının öyküsünü anlattı hem de doğumdan sonra yaşadığı büyük korkuyu dünyayla paylaştı.

Çift bu görüntülerden ancak 7 yıl sonra ilk kez birlikte görüntülenmişti: The ıntern filmi çekilirken Grace Hightower'la evli olan De Niro son eşinden ancak 2018'de ayrıldı hatta çiftin çekişmeli boşanma davası da hâlâ sonuçlanmadı

Haberin Devamı

Çinli büyük kung fu ustası William C.C. Chen'in kızı olan Tiffany Chen, babasının izinden gitmiş ve kendisi de usta bir dövüş ustası ve eğitmeni olmuştu. Chen ve De Niro, 2014’te The Intern (Stajyer) filminin setinde tanıştılar. 2015’te gösterime giren filmde De Niro, Anne Hathaway’in sahibi olduğu şirkette ileri yaştakiler için hazırlanan özel bir stajyerlik programına katılarak çalışmaya başlıyordu. Tiffany Chen filmde De Niro ve Anne Hathaway’in birlikte tai chi yaptığı sahneler için eğitmenlik yapmış hatta filmin bu sahnelerinde de yer almıştı.

Film 2015’te gösterime girdi. New York’ta yapılan galada Robert De Niro’nun yanında o zamanki eşi Grace Hightower vardı. 1997’de evlenen çift 20 yıla yakın süre birlikte olduktan ve boşanma davaları yılan hikâyesine döndükten sonra 2018’de yollarını tamamen ayırdı. Ancak bu boşanma aslında teknik olarak hiçbir zaman gerçekleşmedi.

De Niro ve Chen çiftinin kızı Gia'nın ilk fotoğrafı da CBS kanalındaki sabah programında yayınlanmıştı

Haberin Devamı

Tiffany Chen, katıldığı programda, Robert De Niro ile 2014’te sette başlayan profesyonel iş ilişkilerinin nasıl yıllar sonra aşka dönüştüğünü anlattı. “Onunla birlikte çalıştığımız zaman gerçekten de sadece çalışıyorduk.” diyen Tiffany Chen, usta aktörle birkaç yıl sonra yeniden karşılaştıklarını ve ne kadar iyi anlaştıklarını fark ettiklerini itiraf etti. Aralarındaki ilişkinin kendiliğinden bir aşka dönüştüğünü söyleyen Tiffany Chen’le Robert De Niro’nun aşkı, çift 2021’de Fransa’nın güneyinde romantik bir tatile çıktıklarında birlikte fotoğraflanınca ortaya çıkmıştı.

Chen ve De Niro kızları Gia’yı isteyerek dünyaya getirmiş ve doğumuyla birlikte havalara uçmuştu. Çiftin yakın çevresinin anlattığına göre Gia bir “aşk” çocuğuydu ve 79 yaşındaki Oscar’lı aktörle 45 yaşındaki dövüş ustası Tiffany Chen çok mutluydu. Ancak Chen’in bu röportajda ilk kez anlattığına göre taze anne, doğumdan sonra büyük bir korku yaşadı.

Tiffany Chen, doğumdan sonra ilk röportajını verdi ve yaşadığı büyük sağlık sorununu ve geçirdiği korku dolu günleri anlattı

Haberin Devamı

Chen, doğumdan sonra Bell paralizi adı verilen bir çeşit yüz felci geçirdi. “Doğum yaptıktan bir hafta sonra birden konuşamamaya ve yemek yiyememeye başladım. Yüzüm bir tuhaf olmuştu; sanki suratımın bir yanı eriyor gibiydi” diyerek yaşadığı korku dolu günleri anlatan Tiffany Chen yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldı. Yüzün bir tarafındaki kasları tamamen fonksiyonsuz bırakan bu yüz felci altında tümör gibi ciddi bir sebep olmadan kendiliğinden ortaya çıkıyordu ve neyse ki Tiffany Chen hastanede aldığı kısa tedavinin ardından kısa sürede iyileşti.

Kısa süre önce 7. kez baba olmanın heyecanını yaşayan Robert De Niro temmuz ayının ilk günlerinde aldığı acı haberle yıkılmıştı. Usta aktörün en büyük çocuğu olan 51 kızı Drena De Niro’dan olan torunu Leonardo De Niro Rodriguez, 19 yaşında hayatını kaybetti. De Niro ve ailesi bu korkunç haberle yıkılırken Leonardo’nun ölüm haberini annesi Drena duyurdu. Leonardo De Niro Rodriguez’in hayatını fentanil (fentanyl) içeren haplar kullandıktan sonra kaybettiği öğrenildi.

De Niro ve Chen kızları doğduktan sonra sık sık basının karşısına çıkmaya başladı

Morfinden bile daha güçlü olduğu bilinen fentanil, ilk olarak laboratuvar ortamında üretilip tıp dünyasında etkili bir ilaç olarak kullanıldı. Anestezi sırasında ve ağrı tedavisinde ağrı kesici olarak kullanılan fentanil, yüksek bağımlılık riski taşıyor. Ve ne yazık ki küçük dozlarda bile kullanılsa ölümcül hale gelebiliyor. ABD’de bir süredir çok sayıda gencin bu maddeyi içeren hapları kullandıkları için hayatını kaybetmesinden kaynaklı bir fentanil krizi yaşanıyor.