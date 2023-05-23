Ünlü oyuncu Robert De Niro 79 yaşında baba oldu ama rekor onda değil! Erkekler her yaşta baba olabilir mi?

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Oscar ödüllü ABD'li aktör Robert De Niro, 6 çocuk babası olmanın nasıl bir şey olduğu sorusuna verdiği, “Aslında 7; yeni bir bebeğimiz oldu...” yanıtıyla 79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına aldığını kamuoyuna duyurmuş oldu.

De Niro, henüz çocuğunun adını ya da cinsiyetini açıklamadı. 2018 yılından beri bekar olan ünlü aktör, ayrıca bebeğin annesinin kimliğini de sır gibi sakladı. Ancak katıldığı film galasında bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya, “Bu bir sürpriz değil, planlı bir hamilelikti” diye yanıt verdi.

De Niro'nun ve ilk karısı Diahnne Abbott ile iki çocuğu var: 51 yaşındaki kızı Drena ve 46 yaşındaki oğlu Raphael. Aktörün ayrıca eski kız arkadaşı Toukie Smith'ten Julian ve Aaron adında 27 yaşında ikiz oğulları da bulunuyor. De Niro ve ikinci eski karısı Grace Hightower'ın da 24 yaşında Elliot adında bir oğlu ve Helen Grace adında 11 yaşında bir kızı var. De Niro'nun ve ilk karısı Diahnne Abbott ile iki çocuğu var: 51 yaşındaki kızı Drena ve 46 yaşındaki oğlu Raphael. Aktörün ayrıca eski kız arkadaşı Toukie Smith'ten Julian ve Aaron adında 27 yaşında ikiz oğulları da bulunuyor. De Niro ve ikinci eski karısı Grace Hightower'ın da 24 yaşında Elliot adında bir oğlu ve Helen Grace adında 11 yaşında bir kızı var.

De Niro 70'li yaşlarının sonunda yeniden baba olarak gösteri dünyasını şok etti ama bu konuda rekor onda değil. Peki kimde? İşte tarihteki en yaşlı babalar…

JAMES SMITH

Gelmiş geçmiş en yaşlı baba 100 yaşının üzerinde olabilir.

James Smith, Amerikalı bir din adamıydı. Ocak 1951'de 38 yaşındaki eşi Anna Smith ile bir çocuk sahibi olduklarını iddia ettiğinde 101 yaşındaydı. O dönem Smith'in yaşı büyük tartışma konusu olmuştu. Her ne kadar 1849 doğumlu olduğunu söylese de kayıtlar Smith'in bundan 15 yaş daha genç olabileceğini gösteriyordu.

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RAMJIT RAGHAV

Dünya genelinde çocuk sahibi olan en yaşlı ikinci kişi ise Hindistan'da yaşayan Ramjit Raghav ismindeki bir adamdı. İlk oğlu 2010 yılında doğduğunda Raghav 94 yaşındaydı.

Daha sonra Eylül 2012'de 96 yaşındayken bir oğlu daha oldu. Ancak, doğan çocuğun Raghav'dan olduğuna dair herhangi bir resmî kayıt bulunmuyor.

LES COLLEY

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en yaşlı babası, Avustralyalı Les Colley.

Colley, 92 yaşındayken üçüncü eşinden Oswald adında bir oğlu oldu. Yeni doğan bebek, Colley'in dokuzuncu çocuğuydu. Sağlıklı ve aktif bir yaşam süren Colley, 100 yaşına basmasına sadece dört ay kala zatürreeden öldü.

BERNIE ECCLESTONE

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 2020 yılında dördüncü çocuğu Ace doğduğunda 89 yaşındaydı. Ecclestone'un daha önceki evliliklerinden de 38, 34 ve 68 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor.

2022'de baba olmasıyla ilgili İngiliz The Sun'a konuşan Ecclestone, “Artık elimde daha fazla zaman var ve umarım bunu oğlumla geçirebilirim" ifadesini kullandı.

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Grafik: Harun Elibol

Bir erkeğin baba olması için maksimum bir yaş olmasa da dünya ortalamaları 30 yaşı işaret ediyor. Uzmanlar ise geç babalığın bazı riskleri de beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. İşte detaylar…

ERKEKLERDE ÜREMENİN AZALMASI KADINLARDAKİ KADAR BELİRGİN DEĞİL

Yaşlanma ile birlikte erkeklerde babalık potansiyelinde azalmalar görülebileceğini söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çalık, “Bunun nedenleri olarak yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan hormonlarda azalma, kötü beslenme alışkanlıkları, cinsel aktivitede azalma, enflamatuar ve immün hastalıklar, oksidatif stres ve genetik hasarlar sayılabilir. Bu bilgiler ışığında dünyaca ünlü aktörün durumu istisna sayılabilir” ifadelerini kullandı.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Demirel ise yaşlanmanın erkeğin de üreme yeteneğini azalttığını fakat bunun kadınlardaki kadar belirgin olmadığını söyledi ve ekledi:

“Bu nedenle 80 yaşındaki bir erkek baba olabilirken, kadınlarda doğurganlık özellikle 48'li yaşlardan sonra çok ekstrem durumlar dışında tamamen ortadan kalkar.”

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada kadınların yaş grupları istatistiksel olarak gruplandıktan sonra, 40 yaşından büyük erkeklerin eşlerinin 30 yaşından küçük erkeklerin eşlerine göre 1 yıl içinde gebe kalma ihtimallerinin yüzde 30 daha az olduğu sonucuna varıldı.

ERKEKLERDE 40’LI YAŞLARDA SPERM SAYISINDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

Erkeklerde 40 yaşından sonra sperm sayı ve hareketinde azalmalar görülmeye başlandığını belirten Cem Demirel, “Erkeğin de üreme yeteneğinin en yüksek olduğu dönemi 40'lı yaşlardan önceki dönem olarak algılayabiliriz. Yine de sperm parametrelerindeki bu yaşla izlenen bozulma, kadının yumurta sayısındaki ve kalitesindeki yaşla birlikte izlenen azalma ve bozulma kadar yoğun değildir” dedi.

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Fransa’da aşılama yöntemi (IUI) üzerine yapılan bir diğer çalışmada baba adayı erkeğin 35 yaşın üstünde olmasının 35 yaşın altındaki baba adaylarına göre aşılama işlem başarısını yüzde 50 oranında azalttığı ortaya çıktı.

SPERM KALİTESİNİ KORUMANIN YÖNTEMİ HER YAŞTA AYNI

"SPERM kalitesini korumak için neler yapılabilir?" sorusunu yönelttiğimiz Gökhan Çalık, sperm kalitesinin her yaş grubunda korunmasının temel prensiplerinin aynı olduğunu söyledi ve devam etti:

“Kişinin boyuna uygun bir kiloda kalması, sigara-alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması, stresten mümkün olduğu kadar korunması ve genel vücut sağlığına dikkat etmesi olarak özetlenebilir.”

İLERİ YAŞ ERKEKLERDEN OLAN GEBELİKLER DE BEBEKLER İÇİN RİSK

İleri yaş erkeklerden olan gebeliklerde riskler olabileceğinin altını çizen Cem Demirel, “İlerleyen yaşlarda kromozom bozukluk riski artar ama yine de durum kadında olduğu kadar bariz olmaz. Yani, kadının yaşının 40'ın üzerinde olması Down sendromu gibi kromozom bozukluklarına sahip gebelik görülme riskini artırır. Erkekte de yine kromozom sayı bozukluklarına bağlı gebelik görülme sıklığı bir miktar artıyor olsa da bu kadınlarda izlenen artışın oransal olarak çok altında kalmaktadır. Öte yandan akondroplazi yani kol ve bacak kısalığı gibi bazı özel anomalilerin görülme sıklığında ilerleyen erkek yaşıyla birlikte izlenen artış, dikkati çeken bir bulgudur” açıklamalarında bulundu.

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2010 yılında yapılan bir araştırma, 40 yaşın üzerindeki erkeklerin çocuklarında, genel nüfusa kıyasla beş kat Otizm Spektrum Bozukluğu geliştirme riskinin olduğunu gözlemledi.

‘İLERİ YAŞ TÜP BEBEKLERİNDE SPERMLERİN DÖLLENMESİNDE SORUN OLABİLİR’

Konu tüp bebek olunca da akıllara öncelikli olarak kadının yaşı ve doğurganlığı geliyor. Peki erkeklerde de yaşın tüp bebek tedavisine de etkisi var mı?

Gökhan Çalık, “Henüz tam olarak kanıtlanmadı” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kanıtlanmamış olmakla beraber ileri yaş erkeklerden elde edilen spermlerin dölleme yeteneği ve bu döllenmiş embriyoların ana rahmine tutunma kapasitelerinde sorun olabileceği düşünülüyor. Bu şekilde oluşan gebeliklerde artmış düşük riski tıp literatüründe daha fazla bildirilmeye başlamıştır.”





Konunun sağlık açısı kadar psikolojik açısı da önemli...

GEÇ YAŞLARDA ÇOCUĞUN ÇOCUKSU YANLARINA KATLANMAK ZORLAŞIYOR

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Erçakar Tellioğlu, her konuda olduğu gibi geç babalığın da avantaj ve dezavantajları olduğunu söyledi:

"Geç yaşta baba olmanın en güzel artısı daha olgun bir baba profiliyle karşılaşıyor olmak. Yapılan araştırmalar erkeklerin daha geç olgunlaştıklarını gösterirken baba olma yaşı ilerledikçe çocuklara daha olgun bir gözle bakabilmek de olası görünüyor. Aynı zamanda geç yaşta baba olunan tablolarda çocuklara karşı daha ilgili bir ebeveynlik gözlemliyoruz. Eksi yanlarına gelecek olursak yaş ilerledikçe sabır ve tahammül duygusunun azalmasıyla beraber çocuğun çocuksu yanlarına katlanmak zorlaşabiliyor. Aynı zamanda çocuk sahibi olma durumu gecikince çocukların üzerine fazla düşülmesi de ailedeki dengelerin bozulmasına hatta çocuğun ebeveynlerden daha fazla söz sahibi olmasına sebep olduğunu da gözlemleyebiliyoruz."

YAŞ FARKI ARTTIKÇA EBEVEYNİN ÇOCUĞU ANLAMASI ZORLAŞABİLİYOR

Yaşlı ebeveyne sahip olma durumunu çocuk psikolojisi açısından değerlendiren Aslıhan Tellioğlu, "Çocuğun ebeveyni ile arasındaki yaş farkı arttıkça ebeveyni tarafından anlaşılırlığı da zorlaşıyor. Örnek verecek olursa yaşlı ebeveynler çocuklarının ergenlik dönemindeki davranışlarına anlam vermekte zorlanıyorlar ve bu durum aile çatışmalarının artmasına çocuğun ise aileden ve evden uzaklaşmasına sebep oluyor. Evden uzaklaşmayla beraber yanlış arkadaşlıklar, kötü alışkanlıklara eğilim durumu da artmaya başlıyor. Yaşlı ebeveynlere sahip olan çocuklarda ev içinde yalnız hissetme, kendi iç dünyasına yönelme durumlarının daha çok arttığını gözlemlediğimizi söylemek mümkün. Bunlarda ne yazık ki çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor" açıklamalarında bulundu.