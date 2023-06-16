Al Pacino 83 yaşında baba oldu: Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı

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Haziran ayının başında gelen haber herkesi şaşkına çevirmişti. Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Al Pacino’nun sevgilisinin hamile olduğu ve 3 çocuğu olan ünlü aktörün bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Pacino’nun sevgilisi 29 yaşındaki Noor Alfallah’ın hamilelik haberi herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin ilk fotoğrafları Nisan 2022’de ortaya çıkmış; sonrasında ise ikilinin koronavirüs pandemisi döneminde yakınlaşıp sevgili olduğu söylenmişti.

Pandemiden beri birlikte olan çiftin aşkları ilk kez geçen yıl Jason Mamoa'nın paylaştığı bu fotoğrafla duyulmuştu

Hamilelik haberi hem Al Pacino’nun ilerlemiş yaşı hem de çiftin arasındaki büyük yaş farkı nedeniyle şaşkınlık yarattı. Noor Alfallah’ın, Al Pacino’dan önce de kendisinden yaşça bir hayli büyük ünlü ve zengin erkeklerle birliktelik yaşamış olması nedeniyle bir çeşit “servet avcısı” olabileceği yolunda söylentiler ortaya atıldı.

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Oysa Noor Alfallah Hollywood’da oldukça yüksek ücretler karşılığı çalışan üst düzey bir yöneticiydi ve üstelik ailesi de bir hayli varlıklıydı. Çiftin yakın çevresi konuyu Noor Alfallah’ın kendinden yaşça büyük erkeklerle birlikte olmayı sevdiğini söyleyerek kapattı.

Bebeğini dünyaya getiren Noor Alfallah, sadece birkaç gün önce böyle görüntülendi

İlk kez anne olan Alfallah’ın bir çocuk sahibi olmayı çok istediği söylendi. Önceki ilişkilerinden 3 yetişkin çocuğu olan Al Pacino’nunsa yeniden baba olacağından ancak Noor Alfallah 6 aylık hamileyken haberi olduğu iddia edildi.

Hatta çiftin çoktan ayrıldığı, Al Pacino’nunsa bu hamileliği şüpheli bulup sevgilisinden henüz hamileliği devam ederken DNA testi istediği bile konuşuldu. Taraflar hiçbir açıklama yapmadığı için sürekli ortaya atılan bu spekülatif haberlere ise Al Pacino geçen hafta konuyla ilgili sessizliğini bozarak son vermişti.

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Bu yaşta bebek sahibi olacak olmaktan mutluluk duyduğunu açıklayan Al Pacino böylece ayrılık ve benzer söylentilere de son vermiş oldu. ABD’nin en ünlü magazin kanalı TMZ, Noor Alfallah’ın doğum yaptığını dün geç saatlerde duyurdu.

Bu ilişki ve hamilelik hakkında birçok iddia ortaya atıldı... Al Pacino ise geçen hafta yaptığı açıklamayla söylentilere son verdi

Al Pacino sevgilisinin hamileliği konusunda ilk kez açıklama yaptığında bebeğin cinsiyetini bilmediğini söylemişti. Noor Alfallah’ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği ve çiftin oğullarına Roman Pacino adını verdiği açıklandı. Roman Pacino, az önce de belirttiğimiz gibi Noor Alfallah’ın ilk Al Pacino’nunsa dördüncü çocuğu.

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Çiftin bebeklerinin dünyaya gelişinden büyük mutluluk duyduğu açıkandı ancak doğumun tam olarak hangi gün gerçekleştiği bilinmiyor. Çünkü Pacino ve Noor Alfallah, çarşamba gecesi Los Angeles’ta, Sunset Tower Hotel’de yemek yerken görüntülenmişti.

Noor Alfallah'ın bir servet avcısı olabileceği düşünüldü ancak durumun bu olmadığı sonradan anlaşıldı

Noor Alfallah, Al Pacino’dan önce Rolling Stones’un solisti efsane şarkıcı Mick Jagger ve milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen’le ilişkiler yaşamıştı. Alfallah, 2018’de Mick Jagger’dan ayrıldığında aralarındaki yaş farkının kendisi için problem teşkil etmediğini söylemiş ve “Kalp ne gördüğünü bilmez, sadece ne hissettiğini bilir. Bu benim ilk ciddi ilişkimdi. Ve çok mutluydum.” demişti.

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Oscar’lı yıldız oyuncu Al Pacino’nun Jan Tarrant’tan Julie adında bir kızı ve Beverly D’Angelo’dan da Olivia ve Anton adında ikizleri var. Pacino, Diane Keaton ve Lucila Solá gibi isimlerle hafızalara kazınan aşklar yaşamıştı.

Bir diğer yaşayan efsane, Al Pacino'nun da yakın dostu Robert De Niro da mayıs ayında baba olmuştu... Hem de yedinci kez!

Hiç evlenmeyen Pacino 2012’de verdiği bir röportajda evliliği bir sözleşme değil durumdan ibaret gördüğünü açıklamış ve “Evlilik ve kanun kelimeleri yan yana gelince hemen polis ne ara gelip de bu işe karıştı diye düşünüyorum” demişti.