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83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu

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#Al Pacino#Noor Alfallah#Al Pacino 82 Yaşında Baba Oluyor
83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 10:55

Önce Robert  De Niro, şimdi de Al Pacino… Hollywood’un iki efsane ismi peş peşe gelen babalık haberleriyle son haftalarda gündemden düşmüyorlar. 79 yaşındaki Robert De Niro 45 yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen ile bir bebek sahibi oldu.

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Yedinci kez babalık heyecanı yaşayan De Niro, konu hakkında ketum davranmadı. Hatta ileri yaşta babalık heyecanı yaşaması konusundaki şaşkınlığı “Bunda şaşılacak bir şey yok. Zaten bebeği de planlı yaptık” diyerek savuşturdu. Ancak meslektaşı ve yakın dostu Al Pacino için süreç biraz daha farklı işledi.

83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu
İki meslektaş ve yakın dost üst üste gelen babalık haberleriyle herkesi şaşkına çevirdi

83 yaşındaki Al Pacino’nun 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamile olduğu hatta bu hamileliğin çoktan 8. ayına girdiği daha ancak geçen hafta duyuldu. Söylenenlere göre Al Pacino’nun da bu durumdan Noor Alfallah 6 aylık hamileyken haberi olmuştu.

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Önce 29 yaşındaki Noor Alfallah’ın daha önce de tıpkı Pacino gibi kendisinden yaşça oldukça büyük, ünlü, güçlü ve zengin erkeklerle birlikte olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak genç kadın hem Hollywood’da üst düzey yönetici olarak çalışan ve gayet iyi para kazanan biriydi hem de oldukça varlıklı bir aileden geliyordu.

83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu
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Alfallah’ın deyim yerindeyse bir “para avcısı” olma ihtimali böylece elendi. Onunla ilgili basına konuşanlar genç kadının kendinden büyük erkeklerden hoşlandığını söyleyip konuyu kapattılar. Öte yandan bu sürpriz hamilelik haberiyle ilgili söylentiler bitmek bilmedi.

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Kimileri, pandemi döneminden beri birlikte olduğu bilinen çiftin hamilelik haberi dünya tarafından duyulduğunda çoktan ayrılmış olduklarını iddia etti. Kimileriyse Al Pacino’nun sonradan öğrendiği bu habere şüpheyle yaklaştığını fısıldayıp durdu. Ancak çiftin hâlâ birlikte olduğu ve aynı evi paylaştığı biliniyor.

83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu
Noor Alfallah dışarı çıktığında büyüyen karnını giysileriyle saklamaya çalışıyor

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Söylenenlere göre “Bu yaşımdan sonra herhangi birini hamile bırakabileceğimi düşünmüyorum” diyen Al Pacino, daha bebek doğmadan Noor Alfallah’tan bir DNA yani babalık testi talep etmişti. Al Pacino’nun basın sözcüleri bu haberi yalanladı. Ancak yine fısıltı gazetesinden duyulanlara göre genç kadın istenen testi yaptırmış ve beklediği bebeğin babasının Al Pacino olduğunu çoktan kanıtlamıştı.

Elbette tüm bu söylentilerin yayılmasındaki en büyük sebep ne anne ne de baba adayının bu konuyla ilgili birinci ağızdan bir açıklama yapmış olmasıydı. Al Pacino nihayet günlerdir süren suskunluğunu bozdu ve belki de durumla ilgili daha fazla spekülasyon yaratmamak için ilk kez konuya dair bir şeyler söyledi.

83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu

Çiftin birlikteliği ve bekledikleri bebekle ilgili sürekli söylentiler yayıldı... Al Pacino da artık duruma müdahale etmesi gerektiğini düşünmüş olacak ki konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı

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Daily Mail’de yayınlanan bir videoda konuyla ilgili konuşan Al Pacino oldukça neşeli görünüyordu. “Bu çok özel bir şey” diye başladı söze efsane yıldız. Ve “Her zaman çok özledi. Çok çocuğum var ancak böyle bir zamanda yeni bir bebeğin yolda olması çok daha özel oldu” diyerek tamamladı sözlerini. Usta oyuncu bebeğin cinsiyetini de bilmedikleri ve doğumda öğreneceklerini açıkladı.

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Al Pacino’nun Jan Tarrant’tan 33 yaşında Julie adında bir kızı, Beverly D’Angelo’dan da 22 yaşında Olivia ve Anton adında ikizleri var. Daha önce 79 yaşındaki rock yıldızı Mick Jagger ve 61 yaşındaki milyarder iş insanı Nicolas Berggruen’la ilişkiler yaşayan Noor Alfallah ise ilk kez anne olacak. Genç kadının uzun yıllardır en büyük hayalinin bir bebek sahibi olmak olduğu konuşuluyor.

83 yaşında baba olacak Hollywood’un efsane ismi ilk kez konuştu
Noor Alfallah'ın hep kendinden yaşça büyük ünlü ve zengin erkeklerle birlikte olması hakkında söylentilere yol açtı ancak genç kadın zaten oldukça varlıklı... Yani aslında derdi para ve şöhretten çok sevdiği adamdan çocuk sahibi olabilmek

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#Al Pacino#Noor Alfallah#Al Pacino 82 Yaşında Baba Oluyor

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