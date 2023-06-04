83 yaşında baba olmaya hazırlanan efsane aktöre 29 yaşındaki sevgilisi yasak koydu: O kadın bu eve giremez!

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ÖNCE ROBERT DE NIRO SONRA DA AL PACINO!

Mayısın son gününde ise bu kez 83 yaşındaki Al Pacino’nun 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamile olduğu öğrenildi. Neredeyse arka arkaya gelen bu bebek ve hamilelik haberleri büyük olay yarattı. Robert De Niro, söylenenlere göre, babalık heyecanını sürpriz bir şekilde yaşamamış, sevgilisiyle birlikte planlı bir şekilde hareket etmişti.

Al Pacino ve hamile sevgilisi Noor Alfallah pandemi döneminde aşk yaşamaya başladı

Al Pacino cephesindeyse durum bundan biraz farklı görünüyor… 29 yaşındaki Noor Alfallah’ın, 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkarken, bunun Al Pacino tarafından pek de beklenen bir “haber” olmadığı açık. Her ne kadar çifte yakın kaynaklar yakında doğacak bebeğin Al Pacino ve Noor Alfallah’a büyük bir mutluluk verdiğini söylese de kimsenin, en çok da Al Pacino’nun böyle bir şey beklemediği gün gibi ortada. Al Pacino baba olacağı için sevinçli ancak durumun şüphe uyandırıcı olduğunu düşünüyor olmalı ki daha doğum gerçekleşmeden bir DNA testi talep etmiş

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PANDEMİDEN BERİ BİRLİKTELER

Al Pacino ile Noor Alfallah'ın ilişkisi ilk kez 2022’de, nisan ayında konuşulmaya başlamıştı. Çift, birlikte yemek yerken görüntülendi ve birliktelikleri herkes tarafından öğrenildi. Oysa bu aşk koronavirüs pandemisi döneminde başlamış ve ikili tarafından bir süre gizli saklı yaşanmıştı. Biz adını Al Pacino ile ilişkisi ve hamilelik haberiyle öğrenmiş olsak da Noor Alfallah aslında gösteri dünyasının yakından tanıdığı bir isim.

İkilinin birlikteliği Jason Mamoa'nın paylaştığı bu Instagram fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı

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Noor Alfallah, Hollywood’da tanınmış bir televizyon yapımcısı ve Sony bünyesi altındaki bir yapım şirketinde de üst düzey bir yönetici. Yani Hollywood’un ünlü isimleriyle zaten Al Pacino’yla olan ilişkisi başlamadan da dostlukları olan biri. Hatta, genç kadının daha önce de Al Pacino gibi başka efsane isimlerle de ilişkileri oldu. Alfallah, Al Pacino’dan önce Rolling Stones’un efsane solisti 78 yaşındaki Mick Jagger’la ilişki yaşadı, 60 yaşındaki milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen’la adı anıldı ve 91 yaşındaki Clint Eastwood’la da görüntülendi. Sürekli kendinden yaşça epey büyük güçlü ve zengin erkeklerle birlikte olan Noor Alfallah için "servet avcısı" suçlaması yapıldı ancak genç kadın hem çok para kazanan üst düzey bir yönetici hem de çok zengin bir ailenin kızı

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SERVET AVCISI DEDİLER AMA...

Bu ilişkileri reddetmeyen Noor Alfallah, sadece Clint Eastwood’la romantik bir ilişki yaşamadığını, efsane aktörün bir “aile dostu” olduğunu iddia etmişti. Zaten oldukça üst düzey bir işe sahip olan ve ünlülerle bağlantısı kuvvetli olan Noor Alfallah’ın sürekli olarak kendinden yaşça epey büyük, şöhretli ve zengin erkeklerle birlikte olması çok konuşuldu ve genç kadın bir servet avcısı olmakla suçlandı. Oysa Alfallah, sadece çalıştığı işten çok büyük meblağlar kazanan biri değil aynı zamanda çok zengin bir ailenin kızı ve aslında parayla pek de işi olmayan biri…

Al Pacino, Lucila Sola ve Camila Morrone 2014'te Venedik Film Festivali kırmızı halısında böyle poz vermişler

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Bir ay sonra doğacak bu bebek Alfallah’ın ilk, Al Pacino’nun da dördüncü çocuğu olacak. Yine ABD basınına yansıyan haberlere göre Noor Alfallah, bir çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu ve bunu başardı. Al Pacino içinse her şey biraz daha farklı. Noor Alfallah’ın hamileliğini uzunca süre usta aktörden sakladığı ve Al Pacino’nun bu durumu hamilelik neredeyse altıncı ayına girince öğrendiği konuşuluyor. Lucila Sola ve Al Pacino'nun büyük aşkı 8 yıl önce bitti ancak ikili hâlâ çok yakın dost

SEVGİLİSİNİN HAMİLE OLDUĞUNU 6 AYLIK HAMİLEYKEN ÖĞRENMİŞ

Hatta Al Pacino’nun “kimseyi hamile bırakabilecek durumda değilim” dediği ve daha bebek doğmadan Noor Alfallah’tan bir DNA testi istediği de basına yansıyan dedikodular arasında. Yine de çiftin, hamilelik haberi duyulmadan önceki süreci için yakın çevrelerinden gelen haberler son aylarda giderek yakınlaştıkları ve bir arada oldukça mutlu oldukları yönünde. Yine de çiftin arasında oldukça büyük bir pürüz daha var.

Camila Morrone ve Al Pacino baba kız ilişkisi yaşamaya devam ediyor hatta ünlü model kariyerini de Al Pacino'ya borçlu olduğunu kabul ediyor

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Hatta bu pürüzün adını da hemen yazalım: Al Pacino’nun eski sevgilisi ve şimdilerdeki en yakın arkadaşlarından biri olan 47 yaşındaki Lucila Sola! Lucila Sola’nın babası, Arjantin eski devlet başkanı Raul Alfonsin’in sözcüsü, ülkenin güçlü siyasi figürlerinden Federico Polak. Lucila Sola da, şansını Hollywood’da denemiş, bunda başarılı da olmuş bir oyuncu, model ve sosyal medya ünlüsü. Ama onun adını en çok, son yıllarda kendisinden de ünlü bir model haline gelen kızı Camila Morrone’un annesi olarak duyduk. Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone aşkının mimarı da ikiliyi tanıştıran Al Pacino

ESKİ SEVGİLİSİ DERT OLDU

Al Pacino ve Lucila Sola, 2011 ve 2015 yılları arasında büyük bir aşk yaşamış ve hatta bir dönem nişanlandıkları bile söylenmişti. Çift, ayrılıklarının üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ çok yakın. Hatta birbirlerinden bahsederken “en iyi dostum” sıfatını kullanmaya devam ediyorlar. Al Pacino, Lucila Sola’nın kızı Camila Morrone’un da hâlâ baba olarak gördüğü isim. Annesinin Al Pacino’yla ilişkisi süresince gerçekten efsane aktörle baba kız ilişkisi kuran Camila Morrone, bugünkü kariyerini ona borçlu olduğunu da kabul ediyor.

Al Pacino ve Lucila Sola birbirlerinin en iyi dostu olmuşlardı ve yakın zaman öncesine kadar sık sık görüşmeye devam ediyordu

Hatta Camila Morrone’un adının tüm dünya tarafından duyulmasını sağlayan, Leonardo DiCaprio’yla yaşadığı 5 yıllık ilişkinin de mimarı Al Pacino. Yani onları tanıştıran ve bu aşkın başlamasının ilk kıvılcımını yaratan da efsane aktör. Lucila Sola, Al Pacino’dan ayrılmış olsa da ikili sık sık bir araya geliyor ve yıllardır yakın arkadaş olarak görüşmeye devam ediyorlar. Daha doğrusu kısa bir süre öncesine kadar durum böyleydi. Ancak yeni sevgili Noor Alfallah için bu bir sorun haline geldi. Hele de hamilelik durumundan sonra. "O KADINLA ARTIK GÖRÜŞEMEZSİN!"

Basına yansıyan haberlere göre Noor Alfallah, Al Pacino’nun Lucila Sola’yla görüşmesini asla istemiyor hatta bu konuda o kadar ısrarcı ki onun yaşadıkları eve gelmesini de yasaklamış. Bir dönemin eski aşıkları, şimdininse yakın dostları olan Pacino ve Sola artık Noor Alfallah yüzünden görüşemiyormuş. Yıllardır California’da yaşayan ve Al Pacino’yla sık sık bir araya gelen Lucila Sola’nın taşınma sebebinin de bu olduğu söyleniyor.

Lucila Sola, yakın zaman önce kızı Camila Morrone’un yaşadığı New York'a taşındı... Bu kararda Noor Alfallah’ın kıskançlığının da payı olduğu düşünülüyor

Arjantinli yıldız isim kısa bir süre önce Los Angeles’tan taşınmış, kızına yakın olmak istediğini belirterek Camila Morrone’un yaşadığı New York’a yerleşmişti. Kızıyla oldukça iyi ilişkiler içinde olan Lucila Sola’nın New York’a taşınması o zaman oldukça doğal karşılanmıştı ancak şimdi ortaya çıkan gerçeğe göre bu kararda Noor Alfallah’ın kıskançlığı ve bunun Lucila Sola’da yarattığı hayal kırıklığının da etkisi oldukça büyük gibi görünüyor…