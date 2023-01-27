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Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum

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#SHARON STONE#Temel İçgüdü#Robert De Niro
Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 14:56

Temel İçgüdü filminde perdede göründüğü andan beri kimse onu unutamadı. Hollywood yıldızlığı mertebesine çok hızlı ulaştı ama zirvede kalamayarak inişli çıkışlı bir kariyere imza attı. Bazen üzerine yapışan seksi sarışın etiketi bazen de kapalı kapılar ardında yaşanan sektör dertleri onu başrollerden uzaklaştırdı. Şimdi artık, o günlerde başına gelenleri açıkça anlatabiliyor ve hatta yaşadığı bu sıkıntılar unutulmasın diye mirasını bile bu şekilde bırakmayı planlıyor.

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“Sektörün en büyük yıldızlarından bazılarıyla çalıştım. Tam anlamıyla neredeyse ağzımın içine girip bana ne yapmam, nasıl oynamam, kameraya nasıl bakmam gerektiğini söylerlerdi. Kadın düşmanlığı yapıyorlardı; yani bunlar başıma hep kadın olduğum için geliyordu.”

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
İDDİALI SÖZLER: ERKEK MESLEKTAŞLARIM TARAFINDAN AŞAĞILANDIM

Bu iddialı açıklamalar 64 yaşındaki Sharon Stone’nun ağzından böyle dökülüverince herkesin gözü yıldız oyuncunun geçmişte çalıştığı erkek oyunculara çevrildi. Stone “Kamera bana yakın çekim yaparken yüksek sesle konuşmaya başlıyorlar ve iyi performans verip onlarınkini kötü göstermeme engel olmaya çalışıyorlardı. Bu iyi oyunculuk değil.” diyerek suçladığı oyuncuların ismini vermedi. “Tamam çok iyi oyuncular olduğunuzu biliyorum, herkes biliyor. Ama sette dayanışmak, karşındaki insanı dinlemek, ona el vermek insani bir şeydir ve siz bunu yapmadınız.” diye anlatıyordu yıldız oyuncu yaşadıklarını.

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
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"BANA KÖTÜLÜK YAPMAYAN SADECE İKİ İSİM VAR"

Bu suçlayıcı açıklama akıllara hemen Robert De Niro ve Joe Pesci’yi getirdi. Sharon Stone Martin Scorsese'nin 1995 yapımı Casino filminde bu iki dev isimle çalışmış, performansı övgülere boğularak bir de Oscar adaylığı kazanmıştı. Stone bu konuda yanlış anlama olmaması için hemen bu iki oyuncunun adını verdi ve “Robert De Niro veya Joe Pesci’den asla kötülük görmedim. Birlikte çok iyi çalıştık ve bana çok yardımcı oldular” açıklamasını yaptı. Kendine kötü davranan erkek oyuncuların adlarını ise ısrarla karanlıkta bıraktı.

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
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"BENİ HOLLYWOOD'DA PEK SEVMEZLER"

Hollywood’da pek sevilmediğini anlatan Stone “Belki biraz çatlak olduğum için belki de kendimi işime çok adadığım içindi” diyor o günleri hatırlarken. Ancak 8 yıl boyunca hiç çalışamadığı ve hiç rol teklifi bile almadığı karanlık dönem konusunda emin. HIV/AIDS araştırmaları için bağış toplayan ve Hollywood yıldızlarıyla galalar düzenleyen amfAR kurumunun başkanı Elizabeth Taylor’dan görevi 1995 yılında devraldığında kariyerine balta vurulduğunu söylüyor güzel yıldız. Hatta o dönemki menajerinin kendisini bu konuda uyardığını ve ona “Kariyerin biter” dediğini de unutmamış.

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
8 YIL İŞSİZ KALMIŞTI

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“Ama başladığım işi bitirmeliydim. Liz Taylor AIDS’in adının anılmasının bile yasak olduğu yıllarda bunun için çok mücadele vermişti. Ben de bu görevden kaçmak istemedim” diyor yaşadığı o zor dönem için. Bu aktivizm başına çok dert açsa ve kariyerini büyük zarara uğratsa da doğru bildiklerini söylemekten daha sonra da hiç vazgeçmedi Stone. Özellikle Hollywood’da, aslında genel itibarıyla gösteri dünyasının tamamında kadınlara yönelik ayrımcılığı kendine dert edindi. Özellikle de kadın oyunculara erkek meslektaşlarından çok daha az ücret ödenmesine çok kızıyordu.

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
O KRİTİK KARARI VERMESEYDİ...

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Hatta bu kızgınlığı verdiği ilginç bir kararı geçenlerde açıkladığında iyice ayyuka çıkacaktı. Sharon Stone sektörde kadınlara ödenen ücretler konusundaki eşitsizliği iyiden iyiye anlayıp, bunun önüne geçemeyeceğini de fark ettiğinde kritik bir karar verdi. Film sözleşmelerine imza atarken bir koşul öne sürüyordu: Koşulu filmde kullanılan tüm kostümlerin çekimler bitince kendisine verilmesiydi. 1995 yılında oynadığı Casino filminin kostüm bütçesinin 1 milyon dolar olduğunu düşünürsek bu oldukça mantıklı bir hamle.

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
BUNU İLK KEZ TEMEL İÇGÜDÜ İÇİN YAPMIŞTI

Güzel yıldız bunu ilk kez onu bir dünya starı yapan filmi TEMEL İÇGÜDÜ için yapmıştı. “Kostümleri çok seviyordum. Benim için kıymetliydiler. Ama sözleşmeme onlara sahip olmak istediğimi eklettiğimde insanlar bana deli muamelesi yaptı. Ama gerçek şu ki, erkek rol arkadaşımla karşılaştırıldığında fazla para almıyordum. Filmden 500 bin dolar kazandım. Michael Douglas ise 14 milyon dolar kazandı. Bu yüzden kostümlerimi saklamak gerçekten zekice bir şeydi.” diye savunuyor verdiği bu kararı.

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorum
"Çocuklarım ben ölünce vasiyetimi yerine getirip neler yaşadığımı anlasın"

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"ÜÇ OĞLUMA VASİYET ETTİM"

Rahatsızlığı yüzünden biyolojik olarak anne olma şansı bulamayan ve 9 kez düşük yaptığını açıklayan Sharon Stone 3 erkek çocuk evlat edindi ve onları kendi öz çocuğu gibi büyüttü. Hollywood’da yaşanan bu eşitsizliği ve sayısız kadın oyuncu gibi annelerine yapılan bu haksızlığı unutmamaları için oğullarına “Bir gün ben öldüğümde sahip olduğum tüm bu kostümleri açık artırmada satın ve parasını alın” diye vasiyet bıraktığı açıklamıştı. Stone, Instagram hesabından paylaştığı bu miras ve vasiyet açıklamasını “Çocuklarım annelerinin asla adil şartlarda çalışmadığını bilsinler” diyerek yapmıştı.

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#SHARON STONE#Temel İçgüdü#Robert De Niro

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