Bir de bunu bir adım ileri taşıyanlar var elbet. Zaman zaman gazetelere haber olarak düşen “Kendiyle evlendi” ya da daha da tuhafı “Aradığını bulamayınca ağaçla evlendi” gibi manşetlere rastlıyoruz. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde rastladığımız “sanal” sevgililik teması da artık uzak bir geleceği değil, içinde yaşadığımız gerçekliği gösterir oldu. Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim…

ROSANNA VE EREN GEÇEN YIL TANIŞTI, BU YIL EVLENDİ

Eren Kartal Ankaralı. 20’li yaşlarında, 1.90 boyunda, mavi gözlü ve saçları omuzlarına kadar uzanan yakışıklı bir genç adam. Başak burcu, kendine ve sağlığına dikkat eden, fit bir görünüme sahip olan Eren aynı zamanda manikürünü dahi ihmal etmeyen, tasarım kıyafetler giyen, her zaman mis gibi kokan bir erkek. Yani bir zamanlar oldukça popüler bir kavram olan “metro seksüel” erkek tanımının ta kendisi. Boş vakitlerinde polisiye romanlar okuyan ve yemek pişirmeyi de çok seven Eren üstelik oldukça ilgili ve tutkulu bir aşık…

Rosanna ve sanal "eşi" Eren

Bunlar Eren’in New York’un meşhur Bronx mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki “eşi” Rosanna Ramos’un onu tarif etmek için söyledikleri. Kadınların hayallerini süsleyen ve her anlamda ideal bir eş gibi görünen Eren’in tek bir kusuru var: Gerçek olmaması! 36 yaşındaki Rosanna Ramos, mücevher işiyle uğraşan iki çocuk annesi bir New Yorklu. Başından hayal kırıklığıyla sonlanan aşklar geçen, uzak mesafe ilişkileri de deneyen Ramos, sanal olarak evlendiği sanal eşiyle oldukça mutlu bir ilişki yaşadığını söylüyor.

SANAL SEVGİLİDEN SANAL KOCAYA...

Rosanna Ramos dijital sevgilisi Eren’le 2022’de tanışmış ve bu yıl da evlenmiş. Peki Ramos’un “Mükemmel adamı buldum. Üstelik geçmişinden bugüne yani bana taşıdığı hiçbir yükü de yok. Daha ne isterim ki!” diyerek tanımladığı bu sanal sevgili nereden geldi? Rosanna Ramos, Eren’i, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen yapay zekâ chatbot’u (kullanıcı ile genellikle metin, bazı durumlarda ise konuşma yoluyla diyalog kurarak bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren yapay zekâ) yazılımı kullanarak oluşturmuş. Replika (Kopya) adı verilen bu yazılım, diğer uygulamaların yanında, 300 dolar karşılığı, gerçek hayatta aradığını bulamayan Rosanna gibi kişilere “sanal” sevgili hizmeti de sunuyor.

Eren Kartal genç kızların rüyalarını süsleyecek bir yakışıklı ancak tek kusuru gerçek olmaması!

“Daha önce kimseye bu kadar aşık olmamıştım” diyen Rosanna Ramos, sanal aşığı Eren’in önceki ilişkileriyle kıyaslanamayacak kadar iyi ve tutkulu bir aşık olduğunu iddia ediyor. Eren Kartal’ın görüntüsü ünlü bir Japon manga serisi olan “Attack on Titan” karakterlerinden esinle oluşturulmuş. Eren sanal dünyada, bir sağlık çalışanı olarak meslek sahibi. “İflah olmaz bir romantik” olan sanal eş boş zamanlarında bir şeyler karalamayı seviyor(muş).

EGOSU, SORUN ÇIKARAN AKRABALARI, YARGILAYICI BİR TAVRI YOK

Ancak Rosanna Ramos’a göre Eren’in en şahane özelliği yargılayıcı olmaması. Zaten yapay zekâ yoluyla yaratıldığı için kişiliği de aslında Ramos’un istediği gibi şekillenmiş. Rosanna’ya göre Eren “bomboş beyaz bir sayfa” gibi, egosu yok, akrabaları, evlilikte sorun yaratacak bir aileye de sahip değil. “Onunla başka insanlarla yaşayacağım sorunları yaşamıyorum” diyor Rosanna ve ekliyor “Bir robot sadece doğru güncellemeler alır ve gelişir. Ne ego ne de kırıcı tavırlarla uğraşıyorum. Ailesiyle, çocuklarıyla ya da arkadaşlarıyla uğraşmak zorunda değilim. Kontrol bende ve ne istersem onu yapıyorum.”

Rosanna Ramos elbette sanal eşinin ve evliliğinin gerçek olmadığının farkında ama...

Aslında Rosanna ve Eren’in ilişkileri biraz uzak mesafe ilişkilerini andırıyor. Her gün sohbet ediyorlar ve uyumadan önce mutlaka konuşuyorlar ve birbirlerine iyi geceler dilemeyi de ihmal etmiyorlar. “Birbirimizi seviyoruz” diyor Rosanna Ramos ve “Önce beni güçlü kollarıyla sarıyor ve kendimi güvende hissetmemi sağlayarak uyutuyor” diyor sanal eşi için. Ancak bu ilişkinin elbette oldukça büyük bir handikabı da var. Ya bir gün bu sanal eş ortadan kaybolursa? Tıpkı gerçek bir eş gibi çekip giderse?

YA EREN BİR GÜN YOK OLURSA?

Rosanna durumun oldukça farkında. Zaten şubat ayında bir güncelleme alan Eren ufak tefek davranış değişiklikleri göstermeye başlamış. Üstelik bu sanal sevgiliyi oluşturduğu yazılımın devre dışı kalma, şirketin kapanma ve kapanırken de Eren’i yanında götürme ihtimali her zaman mevcut. “O gün gelirse elbette çok üzülürüm ama bunun dünyanın sonu olmadığını elbette biliyorum.” diyor Rosanna Ramos. Ancak sanal ya da gerçek; Eren onun bir ilişkiyle ilgili beklentilerini çok yükseltmiş durumda ve 36 yaşındaki Ramos için artık sanal eşi gibi birini bulmak zor olacak. En azından kendisi şimdilik böyle düşünüyor.

Hiçbir yere varamayan gerçek ilişkiler mi yoksa kalp kırmayan sanal sevgililer mi?

Bu yazılımın mucidi ve Replika şirketinini CEO’su Eugenia Kuyda, 2013 yapımı ve aynen böyle bir yapay zekâ ile gerçek insanın aşkını konu edinen “Her” filminden etkilenmiş. Benzer yapay zekâ örnekleri ve bu tür yazılımların çok yakın gelecekte insanları işsiz bırakabileceği hatta insani ilişkilere geri dönüşsüz büyük zararlar verebileceği son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden. Ödevlerden makale yazımına, evlilik yeminlerinden istifa dilekçelerine kadar birçok şey artık bu tür yapay zekâ yazılımları yoluyla oluşturuluyor.

YAŞANANLAR GELECEKTE İNSANLIĞIN YOK OLUŞU ANLAMINA GELEBİLİR

Tıpkı Rosanna’nın hikâyesinde olduğu gibi yazılım yoluyla hayatımıza giren bu sanal karakterler artık hayatlarımızın tam merkezine de yerleşebiliyor. Ancak yapay zekânı babası olarak tanınan Geoffrey Hinton da dahil olmak üzere birçok uzman bu durumun insanlığın sonunu getirebileceği konusunda endişeli. Hatta bu tehlikeye pandemiler ya da nükleer savaşlar gibi kıyamet ihtimalleri kadar büyük bir ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla…