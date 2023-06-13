29 yaşındaki hamile sevgilisi doğumu beklerken o eski aşkıyla buluştu

Haberin Devamı

Al Pacino’nun koronavirüs pandemisi döneminde aşk yaşamaya başladığı 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2020’den beri birlikte olan çift aşklarını saklamamış, sık sık bir arada görüntülenmişti. Ancak yaşı bir hayli ilerlemiş aktörün babalık heyecanını yaşayacağı haberi tüm dünya için bir sürpriz oldu.

Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

Hatta kendisi için bile! Şu anda 8 aylık hamile olduğu bilinen Noor Alfallah, önümüzdeki ay doğum yapacak. Ancak Al Pacino’nun bundan ancak Noor Alfallah 6 aylık hamileyken haberi oldu. Üstelik ne Noor Alfallah ne de Al Pacino bu haberlerle ilgili olarak uzun süre sessiz kalınca durumla ilgili birçok spekülasyon üretildi. Kimleri bu hamilelik haberleri duyulmadan önce çiftin çoktan ayrılmış olduğunu söyledi. Hatta Al Pacino’nun “Ben bu yaşımda kimseyi hamile bırakabileceğimi sanmıyorum” diyerek genç sevgilisinden bir DNA testi istediği bile söylendi.

Haberin Devamı

Geçen hafta Daily Mail’de yayınlanan bir videoda hamilelik konusuyla ilgili olarak ilk kez konuşan Al Pacino oldukça neşeli görünüyordu. “Bu çok özel bir şey” diye başladı söze efsane yıldız. Ve “Her zaman çok özledi. Çok çocuğum var ancak böyle bir zamanda yeni bir bebeğin yolda olması çok daha özel oldu” diyerek tamamladı sözlerini. Usta oyuncu bebeğin cinsiyetini de bilmedikleri ve doğumda öğreneceklerini de açıkladı.

Noor Alfallah’ın daha önce de tanınmış ve oldukça zengin, kendinden yaşça bir hayli büyük erkeklerle aşk yaşadığı biliniyordu. Bu yüzden de genç kadının deyim yerindeyse bir “para avcısı” olup olmadığı bile konuşuldu. Ancak Hollywood’da üst düzey yöneticilik yapan bu kadın hem kendisi çok iyi para kazanıyordu hem de ailesinin çok köklü ve zengin bir aile olduğu ortaya çıktı.

Al Pacino, Beverly D'Angelo ve 22 yaşındaki ikizleri Anton ve Olivia aile buluşmasında bir araya geldiler

Yani 29 yaşındaki genç sevgili aslında paranın peşinde değildi. İlk kez anne olacak Noor Alfallah’ın kendinden yaşça büyük erkeklerden hoşlandığı ve anne olmayı çok arzu ettiği ortaya çıktı. Ve bu konu da böylelikle kapanmış oldu. Bu Alfallah’ın ilk annelik yolculuğu olacak. Al Pacino ise babalık heyecanını dördüncü kez tadacak.

Haberin Devamı

Noor Alfallah’ın, Al Pacino’yu kıskandığı ve usta aktörün uzun süreli bir birliktelik yaşadıktan sonra dost kaldığı ve sık sık görüştüğü eski kız arkadaşı Lucila Sola’yla görüşmesini yasakladığı ortaya çıkmıştı. 47 yaşındaki Lucila Sola, eski bir model ve oyuncu. Aynı zamanda da adının Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi olarak duyuran Camila Morrone’un annesi. Hatta Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone’u tanıştıran ve bir araya gelmelerine vesile olan da Al Pacino.

Haberin Devamı

İşte tam da bahsi geçen “eski sevginle görüşemezsin” tartışmalarının ortasında Al Pacino bu kez bir başka eski aşkıyla; Hollywood’un bir başka yaşayan efsanesi Beverly D’Angelo’yla görüntülendi. Bir dönem Hollywood’a hem yeteneği hem de güzelliğiyle damga vuran Beverly D'Angelo, İtalyan Dük Lorenzo Salviati’yle evlenmişti.

Kaçarak evlenen ve o dönem dillerden düşmeyen aşıkların arasına ise Al Pacino girecekti. Efsane aktörler tanıştıktan sonra ona aşık olan 71 yaşındaki Beverly D'Angelo, hiç düşünmeden zengin ve soylu kocasını terk etti ve Al Pacino’yla büyük bir aşk yaşamaya başladı.

Eski aşıklar çocuklarının yanlarında olmadığı her an koyu bir sohbete daldılar

Çift hiç evlenmedi ancak yine de mutlu bir aile oldular. 2001’de ikiz çocukları, 22 yaşındaki Anton ve Olivia doğdu. 2004’te ayrılmış olsalar da hem çocuklarını birlikte büyüttüler hem de çok yakın birer dost olarak kaldılar. Eskinin çılgın aşıkları, şimdininse yakın dostları olan çift birbirleri hakkında her zaman en güzel şekilkde bahsetmeye de devam ettiler.

Haberin Devamı

Beverly D'Angelo, yakın zamanda verdiği bir röportajda 2 çocuğunun babası eski sevgilisini büyük bir sevgiyle anmıştı. Aralarında aşkı “Harika bir aşk yaşadık ve birlikte çok mutlu olduk” diye anlatan D'Angelo “Al’in bana verdiği en büyük hediye anne olmamı sağlamasıydı” dedi.

Al Pacino ve Beverly D'Angelo, Hollywood'un en ses getiren aşklarından birini yaşamıştı... 2004'te ayrıldılar ancak birbirlerinden hiç kopmadılar

Eski aşıklar hafta sonu ikizleriyle birlikte bir aile buluşması için bir araya geldiler. Los Angeles’ta buluşan dörtlü son zamanlarda oldukça popüler olan kaçış oyunlarından oynanan bir oyun salonuna gidip ailece evlendiler. Şoförünün kullandığı arabayla mekana gelen Al Pacino, aracından iner inmez kızına hasretle sarıldı, ikizleriyle sohbet etti.

Haberin Devamı

Oyundan sonra dışarı çıkan ve burada da bir süre açık havada zaman geçiren eski aşıkların koyu ve hararetli bir sohbete daldığı görüldü ve boy boy fotoğrafları çekildi. Büyük bir aşk yaşayan ve uzun yıllardır da yakın dost olan ikilinin bu sohbeti merak uyandırdı. İkizleri büyürken onlar için sık sık bir araya gelen çiftin yine ebeveynlikle ilgili konuşuyor olma ihtimalleri yüksekti.

Ancak Al Pacino’nun çocuklarının annesi ve yakın dostu olan Beverly D’Angelo’ya son günlerde yaşanan ilginç gelişmelerle ilgili danışmış olabileceği de akıllara geldi. Neredeyse çocuğu yaşındaki sevgilisinden bebek sahibi olmasına ramak kalan Al Pacino’nun ikizleriyle birlikteyken neşeli, Beverly D’Angelo’yla konuşurkense düşünceli olması dikkatlerden kaçmadı.